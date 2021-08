Cum organizezi un festival în pandemie. Reţeta Electric Castle: cu de toate şi fără mari vedete

EC_Special desfăşurat în două locuri, castelul de la Bonţida (primele trei zile), unde au fost amenajate şase scene, şi Cluj-Napoca (următoarele 7 zile), unde sunt 10 scene, este reţeta găsită de organizatori pentru a se adapta condiţiilor impuse de pandemia de COVID-19. „Am marcat chiar din denumirea festivalului –EC_Special, faptul că este o ediţie foarte diferită faţă de cea clasică. În mai s-a decis să nu se mai organizeze ediţia clasică cu numărul 8, din cauza pandemiei. Regulile date de Guvern privind organizarea de evenimente se schimbă de la o lună la alta. Astfel, am fost conştienţi că nu putem organiza EC la standardele unei ediţii normale şi cu artiştii conveniţi pentru ediţia a 8-a, dar am vrut totuşi să facem ceva şi am găsit o nouă reţetă”, a explicat pentru „Adevărul” Ema Prisca, directorul de marketing al EC.

Ce presupune noua reţetă? „În primul rând, posibilitatea de a fi foarte flexibili, de a avea multe locaţii răsfirate. Modelul acesta ne oferă posibilitatea şi nouă să jonglăm cu impredictibilitatea cauzată de schimbarea regulilor de securitate sanitară. Apoi, mai avem o sursă imensă de impredictibilitate, care rezultă din programele artiştilor: multe turnee au fost date peste cap de pandemie. Noi avem 250 de artişti din 23 de ţări care pot însemna 23 de formule diferite de a călători cu avionul. Şapte pot veni din zone roşii, doi din zone portocalii şi trei din zone verzi şi lucrurile se pot schimba de la o săptămână la alta”, detaliază Prisca.



Peste 50.000 de persoane la Bonţida



Nu s-a renunţat la Bonţida, pentru a se păstra spiritul festivalului, spune reprezentanta EC, dar s-au evitat concertele care ar fi adus un număr foarte mare de oameni la un loc, astfel, scena principală, unde concertau invitaţii speciali, a fost eliminată. Au fost păstrate însă toate celelalte scene mai mici şi aşteptările organizatorilor au fost depăşite. Peste 50.000 de oameni au fost la festival în primele trei zile. „Vineri, am avut 13.000 de participanţi, sâmbătă, 25.000 de participanţi, iar duminică în jur de 18.000 de participanţi”, a susţinut Prisca.

„Ne-am dorit să participe un public mai variat. Am vrut un public mai larg decât cel clasic, având în vedere faptul că cei care vin la EC au un profil foarte bine definit. Dacă vrei public diferit, trebuie să umbli şi la ofertă” - EmaPrisca



Cum s-a adaptat programul la pandemie





Spre deosebire de ediţiile trecute, în care erau invitate câteva trupe foarte populare, care erau „locomotivele” festivalului, acum abordarea a fost diferită: „Ne-am dorit să participe un public mai variat. Am vrut un public mai larg decât cel clasic, având în vedere faptul că cei care vin la EC au un profil foarte bine definit. Dacă vrei public diferit, trebuie să umbli şi la ofertă”, spune Prisca. Astfel, oferta muzicală e mult mai variată ca genuri, ca abordări muzicale, mult mai uşor de consumat de un public mult mai larg. Astfel, într-una din seri, pe scena principală din centrul Clujului va urca Simphonic Jazz Orchestra - Elena Mîndru şi Orchestra Operei Române. Nu vor lipsi Zdob şi Zdub, Viţa de Vie sau Irina Rimes. O altă caracteristică a line-up-ului special este faptul că au fost invitaţi foarte mulţi artişti români, dar şi artişti din ţările vecine precum Ungaria şi Bosnia. Organizatorii au mers pe ideea că din cei 250 de artişti foarte diferitiţi ca gen muzical abordat este aproape imposibil să nu se găsească ceva pentru aproape oricine vrea să se simtă bine la festival.





Festival multicultural





O altă particularitate este conţinutul solid non-muzical: „EC devine un festival multicultural care se adresează şi altor zone de interes pe lângă muzică. Anul acesta, avem o ofertă artistică foarte interesantă new media, un tip de artă care foloseşte luminile, tehnologia. Este o manifestare foarte apropiată de felul în care se exprimă concertele, cu jocuri de lumini şi lasere”. Astfel, centrul oraşului va fi împânzit de instalaţii luminoase aparţinând unor artişti renumiţi şi care vor putea fi văzute de către oricine. „Am pus accentul şi pe zona civică şi de inspiraţie, astfel că vor avea loc tot felul de evenimente în care se vor dezbate subiecte de actualitate”, spune Prisca. În cadrul „EC TALKS” vor avea loc 12 întâlniri despre stilul de viaţă sustenabil cu personalităţi de marcă din România (Petronela Rotar, rectorul UBB - Daniel David, Adrian Despot, Oana Giurgiu şi alţii).

„Anul acesta este un an de descoperiri şi inspiraţie. Ne dorim ca lumea să celebreze, să se bucure şi totul se va întâmpla în aer liber. Oraşul nu a fost niciodată atât de ofertant în ceea ce priveşte muzica, frumosul, inspiraţia”, a conchis Prisca.

