Cum au fost create noile vaccinuri anti-COVID şi de ce au întârziat. Explicaţia unui virolog american de origine română

Numeroşi experţi în sănătate publică şi virologi din Germania, Olanda şi Austria anunţă o toamnă grea cu valuri grele de pandemie şi cu multe cazuri delicate. Pandemia covid-19 înregistrează o intensificare la începutul acestei veri, iar potrivit Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii în America se înregistrează o creştere cu 13% a îmbolnăvirilor, cu 58% în regiunea din estul Mării Mediterane şi cu 33% în Asia de Sud-Est, relatează Euronews.

În Germania, s-au înregistrat 105 000 de cazuri de covid-19 în ultima zi, potrivit Institutului Robert Koch (RKI), iar în realitate numărul bolnavilor de Covid-19 este cu mult mai mare. În Franţa, îmbolnăvirile au crescut cu 37% în ultima săptămână.

Cercetător la cunoscutul institut de virologie The Wistar Institute, în Philadelphia, Costel Atanasiu a explicat de ce omicron nu a pus capăt pandemiei: „În mod teoretic, varianta omicron ar fi trebuit să pună capăt pandemiei. Este varianta pe care noi, oamenii de ştiinţă, o aşteptam de la începutul pandemiei, o variantă foarte contagioasă care să elimine celelalte variante, dar mult mai puţin letală. Vestea proastă e că imunitatea conferită de omicron nu e atât de bună pe cât ne-am aşteptat. Sunt multe persoane care s-au infectat cu omicron, iar după doar o lună sau trei luni s-au infectat din nou cu această variantă.”

Virologul mai spune că toamna următoare ne va da răspunsul dacă ce-a fost mai rău a trecut sau nu.

„În ciuda acestor veşti mai puţin bune, entuziasmul în rândul virusologilor şi epidimiologilor este destul de mare, practic cel mai mare de la începutul pandemiei. Toamna următoare ne va da răspunsul dacă ce-a fost mai rău a trecut sau nu. Dacă în perioada septembrie-ianuarie nu vom vedea un val major, putem spera că pandemia se îndreaptă în direcţia cea bună”, a adăugat Atanasiu.

Virologul Costel Atanasiu Sursa arhiva personală

Cercetătorul a explicat şi ce au adus nou noile vaccinuri anti-Covid, anunţate zilele trecute, dar şi motivele pentru care acestea apar cu întârziere. „Chiar acum câteva zile Moderna a anunţat un nou vaccin care combină ARN-urile mesagere a două proteine spike, cea întâlnită în varianta iniţială şi cea întâlnită în varianta omicron. Noul vaccin a apărut cu 2-3 luni mai târziu decât au anticipat, dar va fi folositor în cazul în care în toamna ne vom lovi de un nou val. Vaccinul iniţial a purtat numele «mRNA-1273», vaccinul bivalent actual a fost botezat «mRNA-1273.214». În aprilie a apărut o ştire scurtă care spunea că Moderna a găsit un vaccin adaptat pentru varianta omicron numit «mRNA-1273.211», care era cel mai bun până la acea dată. Se pare însă că varianta actuală de vaccin ar fi şi mai bună. Doza folosită va fi de 50 μg, adică jumătate din cantitatea iniţială de vaccin şi exact aceeaşi cantitate care a fost folosită pentru primul booster”, subliniază virologul.

Costel Atanasiu a vorbit şi despre creşterea numărului de cazuri din America, în ultima perioadă. „Cazurile au fost doar în oraşele mari în primul rând în New York. De ce în New York? Pentru că New Yorkul este cel mai mare centru comercial al Americii. Numai pe aeroportul JFK aterizează zilnic 300 de avioane din toată lumea. Este nevoie doar de câţiva pasageri infectaţi pentru a răspândi virusul. Situaţia este înrăutăţită şi de faptul că oraşul New York plus suburbiile ajunge la 20 de milioane de locuitori, doar în Manhattan trăind 1.5 milioane, ceea ce constituie cea mai mare aglomerare urbană din America”, mai spune el.

Virusologul se aşteaptă ca în Europa şi România situaţia să rămână stabilă, chiar dacă este de aşteptat să urmeze o creştere a numărului de cazuri în special începând din toamnă. Totuşi, el crede că va fi vorba de valuri de o amploare mai mică, mai uşor de gestionat şi cu mai puţine cazuri critice.

„Nu pot să fac predicţii pe termen lung, dar pe termen scurt mă aştept că perioada de acalmie să dureze cel puţin până în august-septembrie. Iar dacă reuşim s-o prelungim până în decembrie-ianuarie putem să devenim foarte optimişti că am depăşit faza critică a pandemiei”, a conchis virologul.

