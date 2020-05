Cum erau racolate româncele pentru cluburile de prostituţie din Elveţia. „Te obişnuiesc cu un stil de viaţă, de ajungi să te ceri singură”

Cosmin Pop, Codin Pop, Tudor Vlaşin, Călin Man, Lucian Jula şi Vlad Rotar, originari din oraşul clujean Dej, au fost arestaţi preventiv, vineri - 8 mai, de Tribunalul Dej într-un dosar de proxenetism.



Poliţiştii de la Crimă Organizată au efectuat, la mijlocul săptămânii, 14 percheziţii domiciliare în Cluj-Napoca, Dej, Gherla şi Râmnicu Vâlcea, într-un dosar penal de proxenetism şi camătă. 5 bărbaţi, cu vârste cuprinse între 30 şi 45 de ani, ar fi determinat şi înlesnit practicarea prostituţiei de către mai multe femei, din municipiile Cluj-Napoca şi Dej, în mai multe state europene, printre care Austria şi Elveţia.

Aproximativ 1.000.000 euro este suma pe care bărbaţii ar fi obţinute-o, potrivit anchetatorilor, în perioada 2016-2020, în urma practicării prostituţiei.

Cum erau racolate viitoarele prostituate

În dosarul întocmit de procurori este prezentată strategia folosită de acuzaţi pentru a convinge femeile să se prostitueze. Într-o discuţie dintre amanta lui Lucian Jula şi o altă femeie acestea povestesc despre modul în care Jula Lucian şi Codrin Pop determină persoanele de sex feminin să se prostitueze în folosul lor, relatează ştiridecluj.ro.

„B.M. (amanta lui Jula Lucian): Şi ţi-o dat-o. Ştii cum ţi-o dat-o? Ţi-o dat-o fix aşa, ţi-o dat-o de te-o făcut să ceri singură, înţelegi?

V.R.A.M.: Da, da, da. Exact aşa am zis şi eu.

B.M: Cam asta fac ei.

V.R.A.M.: Da, el nu mi-a zis niciodată dacă m-aş duce.

B.M.: Nu, nu, nu… Asta fac ei. Te obişnuiesc cu un stil de viaţă…

B.M.: Da…

B.M: Că io am observat. Te obişnuiesc cu un stil de viaţă, te duc pă nu ştiu unde, te duc cu tăt felul de femei, na… mai vezi la aia câte o geantă, mai … nu ştiu ce… mai vezi nu ştiu ce, ţi-ar trebui şi ţie, că te simţi prost, că alea au şi tu nu.

V.R.A.M.: Normal.

B.M. Şi p..a mea, ajungi să te ceri singură. Să zici vreau să plec şi eu.

V.R.A.M.: Da, exact. Păi exact aşa a fost.

B.M: Cam asta e ideea

…

B.M. Eu atunci mi-am dat seama că pentru ei chestia asta e ca un stil de viaţă. Un joc, ca să te facă să ştii…?”.

Anchetatorii au tras concluzia că proxeneţii racolau fetele şi le ofereau iluzia unei vieţi de lux pentru a le determina să plece de bună voie în cluburile din Elveţia, pentru a practica prostituţia.

Codin Pop conducea maşini scumpe. FOTO: Arhivă personală Codin Pop conducea maşini scumpe. FOTO: Arhivă personală



Viaţă de „şeici” cu Rolls Royce şi Bentley la scară





Cosmin Pop (poreclit „Şarpele nebun”) deşi figura în bancă ca şomer, la rubrica ocupaţii, rula sute de mii de euro. Angajaţii băncii au avut suspiciuni cu privire la provenienţa banilor, astfel că au modificat rubrica din „şomer” în lucrător sezonier în afara ţării. Una dintre prostituate i-a povestit lui Pop că cei de la bacă au întrebat-o despre ratele la „maşinile Rolls Royce (maşina ţinută în parcarea subterană de la bloc pe un covor să nu se murdărească) şi Bentley. Pop Cosmin insinua că s-ar putea să fie anumite cercetări din partea organelor de cercetare penală, care ar fi putut fi sesizate”.



Anchetatorii au demonstrat cu extrese de cont că din sumele provenite din prostituţie Cosmin Pop achita ratele la Rolls Royce: „Pentru a arăta că autoturismul marca Rolls Royce Wraith îi aparţinea lui Cosmin Pop, dar ratele erau achitate cu banii obţinuţi de pe urma practicării prostituţiei de către numite pe P.C şi G.A., trebuie observate transferurile bancare. În continuare, arăt că contul numitei G.A. s-a transferat către Bodi Alexandru Nicolae (n.red. soţul Biancăi Drăguşanu), în data de 14.08.2018, suma de 4.080 de euro, cu menţiunea Rolls Royce Wraith Dj 935. De asemenea, din contul numitei P.C., în data de 6.12.2019, s-a transferat către S.C GMBH suma de 4.090 euro., reprezentând rată Rolls Royce Wraith Dj 935, iar în data de 22.09.2019, s-a transferat suma de 2.045 euro către Bodi Alexandru Nicolae”. Conform publicaţiei Foaiatransilvana.ro

Într-o convorbire, un alt acuzat, Codin Pop spunea: „Nu am nimic cu nimeni. De un un an am frecat-o pe zdreanţa aia mai demult, am dus-o la treabă, am făcut ceva bani, am luat pe banii ăia maşina, Bentley-ul de la Alex, mai trebuie să plătesc 40 mii la maşină. Şi multe altele. Am făcut pentru noi, dar nu m-am gândit şi nu mă gândesc la divorţ. Am băut şi nu am dormit la curve şi nici nu e acasă de aproape un an.”

Cosmin Pop conducea un Rolls Royce, pe care-l ţinea în parcarea subterană pe un covor. FOTO: Arhivă personală

Se îmbrăcau de la Louis Vuitton, Giuseppe Zanotti sau Hackett London





În dosar apar informaţii despre LUcian Jula, un alt membru al grupării, acuzat că şi-a dus soţia să se prostitueze în Elveţia. Acesta a fost percheziţionat, în aprilie, de Poliţia din Ţara cantoanelor: „Jula Lucian a fost oprit de către organele de poliţie din Elveţia, în localitatea Kreuzlingen şi supus unui control. În autoturism s-au identificat mai multe articole de îmbrăcăminte marca Louis Vuitton, o chitanţă Western Union, precum şi cartea de identitate a soţiei. Întrebat care este scopul vizitei, acesta a declarat că îşi vizitează soţia care lucra în cadrul unui hotel din Zurich. Constatăm că a minţit pentru că la acea dată J.I. se prostita la clubul Globe, situat în localitatea Ifangstrasse 2, 8603 Schwerzenbach. În plus, a comunicat autorităţilor elveţiene că a lucrat în cadrul unui call center. Cu toate acestea, articolele vestimentare găsite asupra lui indicau că, la momentul respectiv, obţinea venituri mult mai mari decât salariile plătite pentru activitatea menţionată de el”.

Una dintre prostituate a transferat în 12 decembrie 2019, 2.000 de euro lui C. R., în contul unor cumpărături făcute de Cosmin Pop la firma Elis Group Impex, o tranzacţie cu menţiunea „haine şarpele”. Compania gestionează un magazin de haine de lux din Bucureşti, unde sunt firme exclusiviste precum: Dsquared2, Neil Barett, Les Hommes, Plein Sport, Giuseppe Zanotti sau Hackett London.

Fetele câştigau 500-700 de euro pe noapte. Dacă refuzau să plătească proxeneţii erau bătute crunt

Din prostituţie, fetele obţinea în jur de 500-700 de euro pe noapte, iar o mare parte din bani ajungeau la proxeneţi. Dacă refuzau să îi plătească, riscau să fie bătute crunt. La dosar a fost ataşată următoarea discuţie pe care o prostituată a avut-o cu o prietenă:

„V.R. Azi am făcut 700, da am luat la mine şi i-am lăsat lui acuma, da i-am lăsat aşe, că n-am nevoie de ei, şi la revedere, io-s nimica …

Doamnă: Ce proastă eşti!

V.R.: Lui de mâncare, să mânce. Nu?

Doamnă: Păi ce face cu banii?

V.R. Păi … ce face cu banii?! No … tre să plătim …, pe săptămână, ştii tre să plătim chiria.

Doamnă: Cât.

V.R.: Ă … 500! Aşa şi foarte greu se adună, şi hai să zicem că azi am făcut 600, bun şi asta-i direct chiria, rămâi cu 100, mai trebuie 150 de intrare … No, ne-o adus cineva 2 cartuşe de ţigări, no şi ălea trebuie plătite, o sută şi ceva de euro … No şi duc, îi dau lui, mere mâncă în oraş ce crezi.

Doamnă: Doamne feri! … Tu îl mai iubeşti pe omul ăsta?

V.R.: Maria, tu nu ştii ce mi-o făcut, că mi-o fost ruşine să zic, şi nici n-are rost să zic. Maria, deci m-o bătut ieri, pfuai de …mea.

Doamnă: ....

V.R.: Deci nu, ce ieri, azi dimineaţa, când ne-am certat, ştii? Şi io am închis uşa, ştii să nu mă mai cert cu el, dar gen am închis-o frumos … şi … nu ştiu am început să mă machiez şi o dat aşa tare cu piciorul în uşă, o rupt uşa … pă cap, pă mine, pă cap, pă spate, îs … tătă vănătă … şi el şi-o dat filme, că mă duc la Poliţie, cine ştie ce căcat o crezut … o venit din spate, când am văzut, m-o luat aşa de cap şi m-o trântit de oglindă. No! Doamne fereşte. No!”

