Cum a ajuns să fie de cinci ori mai scump Revelionul în Poiana Braşov decât în Austria. „De banii ăia mergem zece la Innsbruck”

Clujeanul intenţiona să îşi petreacă sărbătorile la Poiana Braşov, dar a descoperit între timp că există multe oferte generoase în special în Austria, dar şi în unele staţiuni de lux din Franţa şi Elveţia.

Evident, şi-a schimbat planurile şi a făcut rezervări pentru Innsbruck, acolo unde în multe cazuri hotelurile nu doar că sunt mai ieftine decât cele din cunoscuta staţiune montană românească, dar în unele cazuri diferenţa este chiar de patru sau de cinci ori.

„Căutând pe Booking oferte pentru Revelion am găsit în Poiana Braşov o cameră la peste 15.500 de lei şi alta la peste 11.000 de lei, în perioada 29 decembrie - 2 ianuarie, ambele la hoteluri de 4 stele. Am avut noroc că prietena mea a ţinut să caute şi în Austria, doar aşa de curiozitate, iar surpriza a fost totală. Am găsit exact în aceeaşi perioadă camere în hoteluri tot de 4 stele şi nu oriunde, ci la Innsbruck, una din ele de vreo cinci ori mai ieftin, la puţin peste 3.000 de lei. Oricât ai prefera să stai acasă, la tine în ţară, cum să te duci în condiţiile astea la Poiana Braşov? De banii ăştia am asigurat de cinci ani Revelionul în Austria şi mai rămân cu ceva. Sau în loc să mă duc doar cu prietena, mergem 10 în Austria”, a spus Gabriel.

Şi ar mai fi o variantă. Tânărul spune că de aceiaşi bani s-ar putea duce împreună cu toţi prietenii în Austria. „Putem de banii ăia să mergem toată gaşca în Austria şi să ne petrecem Revelionul. Iar condiţiile nu se compară, acolo 4 stele chiar sunt 4 stele, nu e ca la noi. Păcat, chiar voiam să-mi fac sărbătorile în ţară şi mă gândeam la cât a îndurat HoReCa din cauza lockdown-ului, dar se pare că sunt neserioşi la preţurile astea. Înţeleg că vor să-şi scoată pârleala, dar nimic nu justiifică preţuri peste cele din Austria, ca să nu mai zic că sunt de trei sau patru ori mai mari”, a adăugat el.

Nu este prima dată când hotelurile din România îşi îndepărtează clienţii, iar turiştii aleg să-şi petreacă un concediu sau sărbătorile în străinătate. Astfel de anomalii au fost observate şi în vară, când un sejur la Mamaia era mai scump decât unul la Miami sau pe Coasta de Azur, în Franţa.

