Ce se întâmplă cu preţul locuinţelor în România. Analist: „Cel mai prost moment să investeşti în imobiliare”

Diferite forumuri de dezbateri şi conferinţe finanţate de dezvoltatori imobiliari şi/sau de agenţii imobiliare arată că piaţa imobiliară „duduie” şi preţurile vor continua să crească. Există însă specialişti care susţin, bazându-se pe date oficiale, că situaţia nu stă chiar aşa şi putem asista chiar la o scădere a preţurilor, iar acest lucru este confirmat chiar de Banca Centrală Europeană.

Profesorul universitar de economie Bogdan Glăvan, care a publicat mai multe articole în American Journal of Economics and Sociology, Quarterly Journal of Austrian Economics şi Independent Review, a explicat ce se întâmplă cu piaţa imobiliară din România: