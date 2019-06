Ce condamnare a primit un zidar care şi-a şantajat fosta iubită cu 30 de poze nud ca să o facă să-i plătească renovarea apartamentului

Faptele s-au petrecut în 2017, iar ancheta şi procesul au cumulat aproape doi ani.

Femeia a avut o relaţie de iubire cu T. F. N, zidar de profesie, pe care a hotărât să o încheie în cursul lunii iulie 2017. Din toamna aceluiaşi an, bărbatul a apelat-o în mod repetat,pretinzându-i suma de 17.000 de euro, pe care aprecia că este îndreptăţit să o primească întrucât a executat lucrări de renovare a apartamentului în care domiciliază fosta parteneră şi nu a fost plătit.

Femeia a refuzat, considerând că apartamentul a fost renovat de inculpat în timpul relaţiei pe care au avut-o si acesta a fost de acord să lucreze pentru că cei doi urmau să locuiască împreună. Mai mult, a declarat că pe parcursul relaţiei a fost cea care a contribuit financiar la achiziţionarea de către inculpat a mai multor bunuri de valoare care au rămas în posesia sa, respectiv un autoturism, patru telefoane mobile şi bijuterii din aur.

Pentru că fosta parteneră a refuzat să-i remită suma de bani cerută, bărbatul "a amenintat-o în repetate rânduri cu moartea precum şi cu faptul că va posta pe reţeaua de socializare Facebook poze cu ea în ipostaze indecente", după cum se arată în considerentele deciziei Judecătoriei Dej, pronunţată în primăvara acestui an.

"Mi i-a dat (...) pentru ce i-am lucrat"

Mai mult, bărbatul a mers la femeie acasă, i-a spart geamul de la bucătărie şi i-a dat un termen limită pentru plata sumei, amenintand-o că, în caz contrar, va publica pe Facebook 30 de poze cu ea dezbrăcată. Femeia i-a spus ca nu deţine suma de bani cerută, dar că poate să-i dea 3.000 de euro. Bărbatul nu a fost de acord, ameninţând că va face postarea la ora anunţata dacă nu va primi măcar un avans de 5.000 euro.

Femeia a mers direct la Poliţie, iar oamenii legii i-au organizat un flagrant.

"La data de 27.12.2017 persoana vătămată s-a întâlnit cu inculpatul pentru a-i înmâna o parte din suma cerută. Pentru surprinderea momentului operativ organele de poliţe au organizat o acţiune de flagrat, în urma căreia, asupra inculpatului s-au găsit mai multe bancnote pe care au fost aplicate capcane chimice prin marcarea cu substanţă fluorescenta cu textul „şantaj 27.12.2017". Fiind intrebat despre provenienţa sumei de bani, numitul T. F.N. a declarat verbal: «mi i-a dat (...) pentru ce i-am lucrat»", se arată în considerentele deciziei amintite (www.rolli.ro)

Bărbatul a fost trimis în judecată şi condamnat la un an şi şase luni de inchisoare, cu suspendare, pentru distrugere, ameninţare şi şantaj. Partea cea mai interesantă a motivării instanţei este cea referitoare la această ultimă infracţiune, şantajul.

"Şantajul – art. 207 C. pen. – este definit ca fiind constrângerea unei persoane să dea, să facă, să nu facă sau să sufere ceva, în scopul de a dobândi în mod injust un folos nepatrimonial, pentru sine ori pentru altul. Textul de lege nu face referire la caracterul injust al folosului, ci doar la modalitatea injustă în care se urmăreşte obţinerea lui, de aceea infracţiunea de şantaj există şi atunci când folosul are un caracter just, dar se doreşte obţinerea sa în mod injust (...) .Chiar şi în ipoteza în care folosul urmărit de inculpat – restituirea sumei de bani – era just, subzistă infracţiunea de şantaj, dat fiind că dispoziţiile legale fac trimitere la dobândirea unui folos în mod injust, folosul reprezentând scopul urmărit de făptuitor”, a explică avocatul Raluca Cârstea, Legal Land, citând din considerentele deciziei Judecătoriei Dej nr 192/2019 (www.rolli.ro).Decizia nu este definitivă.

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: