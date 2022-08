Capcana întinsă de hotelierii din Grecia în care cad tot mai mulţi români. „Nu mai avem curaj, ne întoarcem”

„Suntem pe drum spre Thassos şsi tocmai ne-au trimis mesaj de la cazare că rezervarea noastră a fost anulată. Nu pot sa cred, sunasem la ei, alaltăieri, rezervare pe booking. Căutăm cazare doi adulţi şi doi copii. Nu am găsit nimic. Ne întoarcem acasă. Bătaie de joc. Endless blue apartments, ei sunt vinovaţi”, a scris femeia.

Răspunsurile nu au întârziat, iar mai mulţi membri ai grupului au venit cu sugestii de cazare şi cu sfaturi. Alţii au spus că s-au lovit de probleme asemănătoare din cauza neseriozităţii grecilor. „Noi am păţit aşa cu o rezervare prin booking, în Sibiu. Am luat legătură cu cei de la booking şi i-am anunţat că rezervarea a fost anulată de către proprietar şi am avut posibilitatea să alegem orice altă cazare, la acelaşi preţ (diferenţa de preţ a fost suportată de către booking, probabil a fost recuperată ulterior de la primul proprietar)”, a scris cineva.

„Incredibil...Faceţi reclamaţie la Booking să îi sancţioneze şi review negativ pe Google direct la proprietate. Succes cu găsirea cazării!”, a adăugat altcineva. „Doamnă, găsiţi cazare pe insulă. De fiecare dată când am fost, în plin sezon sau uşor mai pe final, am văzut anunţuri cu free rooms. Mă rog, eu nu m-aş întoarce, aş căuta cazare la faţa locului. Apoi, nu anulaţi pe booking, faceţi reclamaţie pe platforma şi poate va dau ei alternative. Măcar atât!”, a fost un alt sfat. Turista a revenit şi a afirmat că e gata să se întoarcă acasă din cauza problemei. „Stăm la vamă să vedem dacă găsim ceva. Nu avem curaj sa trecem dacă nu avem ceva sigur”, a spus ea. Tot mai multe probleme Şi alţi români au semnalat pe grupurile de Facebook situaţii similare, în care au avut de suferit din cauza neseriozităţii celor la care şi-au rezervat o vacanţă. „Adevărul” a prezentat cazul unei alte turiste care a semnalat pe grupul de Facebook Forum Thassos problema de care s-a lovit după ce a plătit în avans pentru a rezerva două camere la o vilă din Grecia, însă la scurt timp a fost anunţată de anularea rezervării. „Bună de dimineaţă. Aş dori să vă întreb dacă aveţi cunoştinţă de Villa Kalliroi din Scala Sotiros. Am făcut o rezervare pe booking, am plătit mai bine de jumătate din preţul de cazare pentru două familii cu trei pitici. Aseară ne-a fost anulată rezervarea pe motiv de neînţelegeri între proprietar şi cei de la booking. Se pare ca proprietarul a rezervat pentru mai multe persoane în aceleaşi perioade ajungându-se astfel la suprapuneri peste suprapuneri. Am luat legătura cu cei de la booking şi se încearcă demersuri pentru restituire. Evident, ne vrem banii înapoi, dar sunt curioasă dacă exista cineva pe grup care a mai întâmpinat astfel de probleme cu acestă unitate de cazare. Mulţumesc”, a scris femeia. Nu este singura problemă de care se izbesc mulţi dintre românii care îşi rezervă o cameră pentru a-şi petrece concediul în Grecia. Au existat cazuri în care unii au plătit pentru camere ocupate sau pur şi simplu au primit alte camere odată ajunşi la destinaţie, deşi ei plătiseră deja pentru altceva. pe grupurile sociale sunt tot mai mulţi români care se plâng de problemele pe care le au când vor să meargă în vacanţă în Grecia. Grecia, magnet pentru români O problemă asemănătoare a fost relatată de o altă turistă pe grupul de Facebook Forum Grecia. „Bună ziua! Am rezervat în urmă cu o lună prin agenţia Tez, două camere în Rhodos, hotel Akti Imperial şi la recepţie ni s-au dat camere net inferioare, nu cele plătite! Economy room în loc de standard room şi a doua cu Sea view şi ni s-a repartizat lateral sea view! Am dus lungi negocieri, dau dintr-un colţ în altul (că nu mai sunt camere, că ne oferă spa gratuit etc). Grecii observ clar că nu mai sunt serioşi! Cum putem rezolva?”, a scris turista.