Capcana în care cad tot mai des românii care îşi rezervă o vacanţă în Grecia. „Evident, ne vrem banii înapoi”

O turistă româncă a semnalat pe grupul de Facebook Forum Thassos problema de care s-a lovit după ce a plătit în avans pentru a rezerva două camere la o vilă din Grecia, însă la scurt timp a fost anunţată de anularea rezervării. Disperată, românca încearcă acum să-şi recupereze banii şi reclamă neseriozitatea hotelierului elen, care ar fi rezervat aceleaşi camere către mai multe persoane, în aceleaşi perioade.

„Bună de dimineaţă. Aş dori să vă întreb dacă aveţi cunoştinţă de Villa Kalliroi din Scala Sotiros. Am făcut o rezervare pe booking, am plătit mai bine de jumătate din preţul de cazare pentru două familii cu trei pitici. Aseară ne-a fost anulată rezervarea pe motiv de neînţelegeri între proprietar şi cei de la booking. Se pare ca proprietarul a rezervat pentru mai multe persoane în aceleaşi perioade ajungându-se astfel la suprapuneri peste suprapuneri. Am luat legătura cu cei de la booking şi se încearcă demersuri pentru restituire. Evident, ne vrem banii înapoi, dar sunt curioasă dacă exista cineva pe grup care a mai întâmpinat astfel de probleme cu acestă unitate de cazare. Mulţumesc”, a scris femeia.

Tot mai multe probleme

Nu este singura problemă de care se izbesc mulţi dintre românii care îşi rezervă o cameră pentru a-şi petrece concediul în Grecia. Au existat cazuri în care unii au plătit pentru camere ocupate sau pur şi simplu au primit alte camere odată ajunşi la destinaţie, deşi ei plătiseră deja pentru altceva. pe grupurile sociale sunt tot mai mulţi români care se plâng de problemele pe care le au când vor să meargă în vacanţă în Grecia.

O problemă asemănătoare a fost relatată de o altă turistă pe grupul de Facebook Forum Grecia.

„Bună ziua! Am rezervat în urmă cu o lună prin agenţia Tez, două camere în Rhodos, hotel Akti Imperial şi la recepţie ni s-au dat camere net inferioare, nu cele plătite! Economy room în loc de standard room şi a doua cu Sea view şi ni s-a repartizat lateral sea view! Am dus lungi negocieri, dau dintr-un colţ în altul (că nu mai sunt camere, că ne oferă spa gratuit etc). Grecii observ clar că nu mai sunt serioşi! Cum putem rezolva?”, a scris turista.

Chiar şi aşa, Grecia rămâne poate cea mai atractivă destinaţie pentru turiştii români în sezonul estival. Insula Thassos este una dintre cele mai populare destinaţii turistice pentru români. Conform unor statistici, în ultimii ani opt turişti din 10 erau români.

Statisticile au arătat că în ultimii 15-20 de ani românii au ales să-şi petreacă vacanţa în Grecia. Alături de români, tot mai numeroşi sunt şi turiştii polonezi şi cehi, potrivit Euro2day.gr. Potrivit sursei citate, în 2021 turiştii din România au preferat Thassos, Halkidiki, Pieria şi Zakynthos. Este de aşteptat ca românii să rămână fideli acestor opţiuni şi în 2022.

