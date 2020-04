Clujean amendat cu 1.000 de lei pentru o postare pe Facebook despre primarul localităţii

Cuvintele jignitoare erau adresate primarului comunei Floreşti. Horea Şulea, iar amenda a fost dată de Poliţia locală Floreşti, aflată în subordinea edilului.





„Nu am primit nicio amendă, în viaţa asta a mea, de imediat 42 de ani. Am primit acum, de la onor Primăria comunei Floreşti, unde sălăşluiesc momentan, o amendă pentru că am lezat demnitatea primarului. Nici măcar nu erau vorbe grele. Probabil că apelativul "netrebnic" a fost interpretat în mod eronat de către căţeii primarului. Bun aşa! Dar te întreb eu, primarule, tu nu ai lezat mii şi mii de floreşteni, cu minciunile pe care le vinzi pe post de adevăruri absolute? Cum rămâne cu promisiunile nerespectate, cu toate minciunile răspândite fără jenă? Dormi liniştit, ştiind că eşti un mincinos patologic? Ai emis ordine fără acoperire, doar că să ieşi primar în 2016 şi câte şi mai câte! Ai ţinut comuna înecată în gunoaie, din cauza unor orgolii personale, neţinând seama de sănătatea oamenilor. Bobiţă, ai greşit încă o dată!”, a scris clujeanul pe pagina sa de Facebook.





Mai jos este procesul verbal de amendă.