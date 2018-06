A renunţat la un job de manager în sistemul bancar pentru a-i învăţa pe părinţi cum să le asigure o educaţie financiară sănătoasă copiilor

„Dacă îţi doreşti un viitor pentru copiii tăi, nu le oferi bani, ci oferă-le o educaţie financiară sănătoasă. Trebuie să le oferim competenţe copiilor, trebuie să-i ajutăm să fie creativi şi să le stimulăm creativitatea şi capacitatea de a găsi singuri soluţii, nu să le oferim totul pe tavă”, este una dintre ideile de bază ale Aneimaria Ciuhuţă. Această idee stă la baza concepţiei de financial parrenting pe care îl predă părinţilor care doresc la rândul lor să le ofere copiilor o educaţie financiară sănătoasă, încă de când aceştia se află pe băncile şcolii.

Şi-a câştigat primii bani ajutându-şi tatăl la zugrăvit

Crescută într-o familie de oameni simpli, muncitori, fosta bancheră a fost încurajată încă de mică să-şi cultive competenţele şi să muncească alături de adulţi pentru ca nimic să nu-i lipsească. În copilărie, Anamaria mergea în vacanţe la ţară, la rudele sale, unde lucra cot la cot cu adulţii, în grădină, însă nici la oraş nu era scutită de muncă. Anamaria obişnuia să-şi însoţească tatăl la muncă şi să-l ajute la zugrăvit.

„Munceam, iar tata mă plătea la sfârşit în funcţie de ceea ce făceam, fără favoritisme. Şi mi-a prins foarte bine, aşa am aflat şi eu valoarea banului. Iar asta m-a scutit mai târziu de multe lecţii neplăcute”, spune Anamaria.

A fost manager de top la o bancă importantă

Imediat după terminarea liceului, ea s-a angajat la o mică bancă, unde făcea cam de toate. S-a angajat pentru a se putea întreţine singură şi pentru a-şi putea plăti studiile.

„Eram angajată pe front office, făceam operaţiuni cu numerar, administrare de credite şi mă ocupam de relaţia cu băncile interconectate. În paralel, part time, mai lucram şi în asigurări, iar după un timp mi-am mai luat un job la centrala unei bănci populare. Acolo ţineam legătura cu BNR pentru ca banca să primească toate autorizaţiile. Practic, eu ieşeam de la o bancă numai ca să intru în alta. Iar în paralel studiam, am făcut Facultatea de Ştiinţe Economice la Cluj”, rememorează fosta bancheră.

După terminarea facultăţii, a făcut un MBA la INDE, primul an în Bucureşti, iar următorul la Cluj, dar şi-a luat şi masteratul. La 26 era pusă în funcţia de manager şi deshidea o scursală bancară într-un cartier clujean, iar după doar o jumătate de an reuşea performanţa ca sucursala deschisă de ea să ajungă pe locul secund în ţară, în funcţie de vânzări şi de credite.

Cursurile mele de financial parenting li se adresează celor care vor să le asigure copiilor o educaţie financiară sănătoasă. Majoritatea cursurilor le-am organizat în regim de voluntariat. Ţin şi cursuri contra cost, însă doar atunci când sunt contactată de diverse companii care vor să-i ajut pe angajaţii lor.

Apoi, a ajuns manager în centrala bancară şi a fost numită şef al departamentului de organizare şi metodologie şi manager de risc operaţional pe România, specializată fiind pe investigaţiile de fraudă. Ulterior a fost numită în funcţia de şef al serviciului de Conformitate, având ca atribuţii investigarea fraudelor şi a spălării de bani. Anterior, a predat şi a scris şi o carte pentru Institutul Bancar Român, iar pe baza acestui volum au fost ulterior structurate cursurile destinate învăţământului la distanţă

A renunţat la bancă pentru antreprenoriat

„După ce m-am realizat profesional şi mi-am urmat atâţia ani cariera, am decis că e momentul pentru altceva. În urmă cu un an am decis să o iau pe un alt drum, să accept o nouă provocare şi să-mi încep propriul bussines. Nu e mai puţin de lucru decât era în sistemul bancar, dar am câştigat flexibilitate şi pot să-mi petrec mai mult timp cu familia. De când a apărut fetiţa mea, Elena, priorităţile mele s-au schimbat.”

Aşa a luat fiinţă Financialparenting.eu, un brand de educaţie financiară pentru părinţi. Aici publică diverse articole cu intenţia declarată de creşte nivelul de conştientizare al părinţilor referitor la importaţa educaţiei financiare pentru copiii acestora. Investiţia în site a ajuns la 2.000 de euro.

În paralel, ea ţine cursuri de financial parenting din 2017, iar la acestea vin părinţi şi copii de toate vârstele. De cele mai multe ori cursurile sale sunt organizate în regim de voluntariat, cu o singură excepţie. „Atunci când sunt contactată de firme care vor să le ţin cursuri angajaţilor percep o taxă, pe care o plăteşte compania respectivă”, a explicat Anamaria Ciuhuţă.

Până la vârsta de 8 ani, copiii absorb cea mai multă informaţie şi văd normalitatea în ceea ce aud şi văd în propria casă. Modelele parentale sunt mai importante decât ar părea la prima vedere. Eu le recomand părinţilor să nu-şi ţină copiii într-un clopot de sticlă, dar nici să nu-i lase nesupravegheaţi. Copiii sunt îndopaţi cu multă informaţie de la cele mai fragede vârste, însă, din păcate, nici la şcoală şi nici acasă nu li se cultivă competenţele.

În ultimul an, a susţinut o serie de cursuri sub titulatura „Copiii şi banii”, în oraşe ca Bucureşti, Cluj şi Târgu Mureş.

Cursurile sale de financial parrenting au la bază ideea conform căreia părinţii trebuie să le asigure o anumită educaţie financiară copiilor de la o vârstă cât mai fragedă. Astfel, spune fosta bancheră, tinerii ajung la vârsta majoratului să aibă o cultură financiară sănătoasă şi să cunoască valoarea banului şi a muncii.

„O să dau un exemplu negativ clasic, copiii cărora părinţii le cumpăra telefoane scumpe, tablete, laptopuri şi orice îşi doresc, fără ca aceştia să ştie măcar preţul acelor obiecte. Aceşti părinţi confundă nevoia copiilor cu dorinţa. Cumva chiar părinţii le strică valorile, în sensul în care nu-şi lasă copiii să se lovească de probleme, să dea cu capul de tavan şi să găsească chiar ei soluţii la provocările care le ies în cale. Astfel, copiii se obişnuiesc cu faptul că părinţii le rezolvă toate problemele şi îi ţin cu bani, dar atunci când ajung adulţi se trezesc neajutoraţi şi riscă să o dea în bară şi să eşeueze în faţa primelor provocări”, susţine Anamaria.

„Copiii iau modelul părinţilor şi asta poate fi uneori rău”

Tânăra mai spune că modelul parental îi influenţează decisiv pe copii şi că, statistic vorbind, cei mai mulţi dintre ei vor prelua acest model şi îl vor transmite mai departe, atunci când vor deveni adulţi.

„Până la vârsta de 8 ani, copiii absorb cea mai multă informaţie şi văd normalitatea în ceea ce aud şi văd în propria casă. Modelele parentale sunt mai importante decât ar părea la prima vedere. Eu le recomand părinţilor să nu-şi ţină copiii într-un clopot de sticlă, dar nici să nu-i lase nesupravegheaţi. Copiii sunt îndopaţi cu multă informaţie de la cele mai fragede vârste, însă, din păcate, nici la şcoală şi nici acasă nu li se cultivă competenţele. Învăţământul este aşa cum este, copiii sunt obligaţi să asimileze foarte multă informaţie, dar nu li se cultivă competenţele. Însă lumea e într-o continuă schimbare şi totul se mişcă din ce în ce mai repede. Specialiştii au apelat şi la cifre atunci când au afirmat că 60% dintre meseriile care există acum pe piaţa muncii nu vor mai fi de actualitate când copiii de azi vor deveni adulţi. Iar cineva trebuie să le explice asta şi să-i ajute să se adapteze”, a adăugat Anamaria Ciuhuţă.

Invitată la şcoli şi chiar la o grădiniţă

În ultimele luni, ea a fost invitată şi la şcoli şi chiar şi la o grădiniţă privată pentru a le vorbi copiilor. „Am fost invitată să ţin un fel de curs la patru clase de copii, la o şcoală din Cluj, dar şi la o grădiniţă. Aici am prezentat câteva noţiuni simple, pe înţelesul micuţilor, iar la final am fost foarte bucuroasă să văd că princhindeii au reacţionat foarte bine, erau de-a dreptul încântaţi”, a încheiat Anamaria.