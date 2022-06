Începe TIFF, cel mai mare festival de film din România. Nicio mare vedetă internaţională nu a fost anunţată

Festivalul Internaţional de Film Transilvania îşi deschide porţile astăzi, 17 iunie, cu o proiecţie specială a unuia dintre cele mai aşteptate titluri ale anului 2022 – Reţeaua Jane (r. Phyllis Nagy), o poveste curajoasă despre câteva femei care au schimbat lumea, cu Elizabeth Banks şi Sigourney Weaver în rolurile principale. Peste 2500 de spectatori sunt aşteptaţi la evenimentul de gală, programat de la ora 20:45 în Piaţa Unirii din Cluj-Napoca.

În conferinţa de presă organizată înainte de începerea festivalului, organizatorii nu au anunţat o mare vedetă internaţională, după ce anii trecuţi TIFF şi-a obişnuit fanii cu invitaţi celebri de talie internaţională: Catherine Deneuve, Sophia Loren, Alain Delon, Armand Assante sau Nicolas Cage

Până pe 26 iunie, cel mai mare eveniment cinematografic din România va aduce în oraşul recent desemnat UNESCO City of Film peste 350 de proiecţii - poveşti legendare şi filme în premieră absolută, o selecţie puternică de muzică şi cine-concerte, expoziţii, workshop-uri inovatoare, dezbateri şi experienţe cine-culinare. Zeci de invitaţi români şi străini, reprezentanţi de seamă din lumea filmului, şi-au confirmat prezenţa la TIFF 2022.

Recital Corina Chiriac în Gala de deschidere





Surprizele se vor ţine lanţ la Gala de Deschidere, care va debuta cu un moment muzical semnat de Strings Quartet, prezentat la TIFF de IQos. Printre personalităţile care au confirmat deja prezenţa la eveniment se numără Emil Boc, Primarul Municipiului Cluj-Napoca, şi Liviu Jicman, Preşedintele Institutului Cultural Român, doi dintre susţinătorii festivalului. Seara va continua cu un recital extraordinar oferit de o legendă a muzicii uşoare româneşti: Corina Chiriac.

Artista care a încântat generaţii întregi de români cu vocea sa inconfundabilă este absolventă a IATC „I.L. Caragiale” şi a debutat pe scena Teatrului de Comedie din Bucureşti. Înainte de a se lansa în cariera muzicală, Corina Chiriac a fost protagonista unor producţii TV şi de film, printre care Aventuri la Marea Neagră (regia Savel Stiopul), alături de Florin Piersic. Artista va fi omagiată pe scena Galei şi va primi o distincţie specială, acordată în onoarea celor peste cinci decenii de activitate. Fanii vor putea intra în dialog cu ea în următoarea zi, de la ora 11:00, în cadrul primei întâlniri cu artiştii români din seria InspiraTIFF, organizată în Piaţa Unirii în fiecare zi de festival, cu acces gratuit.



Ce vedem în primul weekend

Primul weekend de TIFF va aduce pe marile ecrane din Cluj-Napoca cele mai aşteptate titluri ale anului, multe dintre ele prezentate pentru prima data în România. Supernove proaspăt premiate în competiţiile marilor festivaluri, pelicule care concurează anul acesta pentru Trofeul Transilvania, documentare provocatoare incluse în secţiunea dedicată, devenită în acest an competiţională, şi filme pentru întreaga familie, incluse în selecţia EducaTIFF, vor rula încă de la primele ore ale dimineţii în cele 15 locaţii incluse pe harta festivalului.

Nu va lipsi din programul ediţiei mult-aşteptatul Weekend la Castel – două seri cu proiecţii speciale, organizate în decorul spectaculos al Castelului Bánffy din Bonţida. Sâmbătă, pe 18 iunie, de la ora 21:45, artiştii Operei Maghiare Cluj vor acompania live proiecţia Nosferatu, capodopera lui F.W. Murnau care a definit genul horror, iar duminică, de la aceeaşi oră, spectatorii vor urmări în premieră în România, într-o proiecţie unică, Orice, oriunde, oricând, (Everything Everywhere All At Once) o comedie-fenomen, care îmbină umorul cu artele marţiale şi multiversul, în regia lui Daniel Kwan.



Ilie Năstase, invitat special

De o întâlnire specială vor avea parte şi cinefilii prezenţi la proiecţia Citizen Ashe (r. Rex Miller şi Sam Pollard), programată duminică, pe 19 iunie, de la ora 17:45, la Cinema Victoria. Aceştia vor viziona în exclusivitate o versiune work in progress a documentarului Nasty, realizat de Tudor Giurgiu, Preşedintele festivalului. Invitat special la eveniment va fi nimeni altul decât legendarul tenismen român Ilie Năstase, a cărui viaţă şi carieră fac subiectul acestui film.

TIFF Lounge, noul spaţiu de întâlnire amenajat în Piaţa Unirii, va deveni în acest an principala atracţie pentru spectatorii interesaţi să descopere poveşti din spatele camerelor. TIFF Talks – seria de întâlniri cu profesionişti din lumea filmului, le va oferi cinefililor şansa de a participa zi de zi la conversaţii cu personalităţi importante invitate la festival, pe teme inspirate de cele mai aplaudate, dar şi cele mai intrigante filme din programul TIFF 2022. Într-o atmosferă mai puţin formală, seria InspiraTIFF va face deliciul devoratorilor de poveşti remarcabile, invitaţi zi de zi să intre în dialog cu artiştii prezenţi la Cluj cu ocazia festivalului. Accesul la evenimentele organizate la TIFF Lounge va fi gratuit, în limita locurilor disponibile.

Programul complet şi biletele de acces la evenimentele TIFF 2022 sunt disponibile pe tiff.eventbook.ro şi în aplicaţia TIFF Official App, disponibilă în App Store şi Google Play.

