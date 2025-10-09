Angajații pot cere bani în plus pentru munca de noapte. Codul Muncii a fost modificat

Modificările aduse Codului Muncii permit de acum angajaților să ceară bani în plus pentru munca de noapte sau reducerea timpului de muncă, firmele nemaiputând impune tipul de beneficiu acordat salariaţilor, potrivit specialiștilor consultați de „Adevărul”.

Cei care lucrează în intervalul 22.00 - 6.00, fie și numai timp de trei ore, pot opta între un spor de 25% din salariul de bază sau reducerea programului cu o oră, fără diminuarea salariului.

Codul Muncii definește ca salariat de noapte salariatul care prestează munca în intervalul 22:00 – 06:00 pentru cel puțin 3 ore din timpul său zilnic de muncă sau 30% din timpul său lunar de muncă. În cazurile în care angajatorii folosesc munca de noapte au obligația de a informa în scris Inspectoratul Teritorial de Muncă de care aparțin.

„În forma existentă a Codului Muncii, angajatorul avea obligația de a compensa orele de noapte fie prin reducerea programului de lucru cu 1 oră pentru zilele în care salariatul efectua cel puțin 3 ore de noapte cu menținerea drepturilor salariale, fie prin plata unui spor de ore de noapte de minim 25% din salariul de bază, calculat pentru fiecare oră de noapte.

Noutatea adusă de modificarea Codului Muncii este reprezentată de faptul că formularea este schimbată, în sensul în care opțiunea alegerii între cele două variante de compensare nu mai ramâne la angajator ci este transferată către salariat. Astfel, conform noului text de lege, salariatul de noapte poate opta între cele două tipuri de beneficii. Această măsură vine în sprijinul salariaților, care în funcție de opțiunea personală pot alege fie să își prioritizeze timpul de repaus alegând programul redus sau să își maximizeze veniturile prin alegerea sporului pentru orele de noapte”, a declarat pentru „Adevărul”, Corina Ștefan, specialist resurse umane și fondator 24HR.ro.

Provocări pentru angajatori

Specialiștii au explicat care sunt principalele provocări pentru angajatori.

Din punct de vedere al angajatorilor în schimb, această nouă prevedere vine cu mai multe provocări din punct de vedere operațional, a adăugat specialistul în resurse umane, precizând că angajatorii trebuie să își reglementeze intern modul de culegere a opțiunilor de la salariații de noapte, pentru că legislația nu prevede la ce intervale ar avea dreptul salariații de noapte să își schimbe opțiunea, iar schimbări frecvente a opțiunii pot aduce complicații din punct de vedere operațional în ținerea evidenței orelor lucrate.

„Pe de altă parte, în cazul angajatorilor care trebuie să mențină o permanență a fluxului de lucru, alegerea salariaților de noapte pentru reducerea programului poate atrage după sine necesitatea schimbării programului de lucru pentru celelalte ture, ceea ce poate afecta în cascadă și restul salariaților și care crește astfel costurile angajatorului. Pentru angajatorii care până acum optaseră pentru reducerea programului de lucru, în cazul în care salariații de noapte vor solicita plata sporului, se generează în mod automat o creștere a bugetului de salarii”, a adăugat Corina Ștefan.

Angajații întreabă încă de la interviu dacă li se plătește sporul de noapte

„Când recrutez pentru poziții care implică munca de noapte, una dintre cele mai frecvente întrebări ale candidaților este legată de compensare. Oamenii vor să știe că efortul lor este recunoscut și răsplătit corect. Posibilitatea de a alege între un spor de 25% sau reducerea programului cu o oră schimbă semnificativ modul în care percep această formă de muncă”, a explicat pentru „Adevărul” Mihaela Ancu, IT Recruiter, Human Connection.

Potrivit acesteia, pentru unii, un venit suplimentar contează mai mult într-o anumită perioadă; pentru alții, odihna și echilibrul între viața personală și cea profesională sunt prioritare.

„Puterea de a decide în funcție de propriile nevoi le oferă angajaților autonomie reală și un sentiment de echitate. Această flexibilitate poate crește interesul pentru a lucra pe tura de noapte, făcând această opțiune mai atractivă și mai adaptată stilului de viață al fiecăruia. Măsura reprezintă un avantaj și pentru angajatori. Candidații se simt apreciați și mai motivați, ceea ce facilitează completarea rapidă a echipelor cu persoane potrivite și reduce timpul și resursele necesare procesului de recrutare”, a adăugat Mihaela Ancu.