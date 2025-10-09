Încă un mesaj delirant postat de atacantul nigerian Victor Boniface: „Peștii nu pot merge pe bicicletă”

Atacantul nigerian Victor Boniface (24 de ani) continuă să posteze idei și proverbe indescifrabile pe rețelele de socializare.

Africanul pe care Bayer Leverkusen l-a împrumutat la Werder Bremen a jucat de patru ori și a oferit o pasă decisivă în acest sezon, dar a atras atenția în principal pentru postările sale de pe rețelele de socializare.

Gândurile sale sunt greu de interpretat. „Chiar dacă ploaia își uită umbrela, peștii nu pot merge pe bicicletă pentru că luna și pâinea nu au același Wi-Fi”, a scris Boniface sub ultima sa fotografie.

Oficialii lui Werder Bremen au încercat să-i ceară explicații, dar se pare că nu au reușit. Boniface și clubul nu vor să discute public situația.

În ultimele săptămâni, atacantul scrisese că „viața e ca un pantof, nu poți bea dintr-o vacă pentru că Pământul e un morcov” și „dacă irosești bani pe prea multe femei, nu vei realiza nimic în viață. Găsește una sau două și relaxează-te. Trei femei cel mult, sau dacă treci printr-o perioadă dificilă, patru e bine”.

În Bundesliga, Boniface este subiect de glume. Se crede că dacă va continua în acest ritm, până la sfârșitul sezonului va avea suficient material pentru a scrie o carte.