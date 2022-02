Cine trebuie să evite pomelo, cel mai mare fruct din familia citricelor. Ce conţine şi cum se consumă

Cel mai mare fruct din familia citricelor, care poate ajunge să cântărească până la opt kilograme, este răcoritor şi sătios putând fi servit ca o gustare dimineaţa. Conţine vitamina C, B1, B2, B3, B5, B9 (acid folic), provitamina A, acizi organici, proteine, minerale (calciu, fosfor, magneziu, potasiu, sodiu şi fier).





Un sfert de pomelo (aproximativ 150g), spun medicii, asigură necesarul zilnic de vitamina C. Pomelo nu conţine grăsimi are doar 72 de calorii/200 g, ceea ce îl transformă într-un aliat de nădejde al siluetei, mai ales datorită enzimelor pe care le conţine, substanţe ce sporesc arderea grăsimilor, cunoscute şi sub numele de “calorii negative”.

“Fructul, ca oricare dintre citrice, poate fi consumat pentru prevenirea şi tratarea răcelilor şi gripelor şi este un bun stimulent al sistemului imunitar. De asemenea, previne arteroscleroza şi echilibrează presiunea arterială, graţie conţinutului de pectină”, explică Marian Grigore, specialist în apifitoterapie.





Specialiştii atrag însă atenţia să fie folosit cu reţinere în cazul bebeluşilor. Chiar dacă nu prezintă pericol de alergii, citricele pot cauza urticarie, eczeme sau probleme digestive datorită acidităţii.

„În special, cei cu alergie la citrice ar trebui să evite pomelo, deoarece poate declanşa efecte secundare, cum ar fi urticarie, mâncărime, erupţii cutanate şi probleme digestive. Dacă aveţi aceste efecte secundare sau orice alte reacţii adverse după ce aţi consumat fructul, întrerupeţi imediat utilizarea şi consultaţi-vă medicul.





La fel ca grapefruitul, poate interfera, de asemenea, cu anumite medicamente, inclusiv cu unele tipuri de statine. Dacă luaţi medicamente sau aveţi afecţiuni de sănătate, asiguraţi-vă că discutaţi cu medicul dumneavoastră înainte de a adăuga pomelo în dieta dumneavoastră”, spune specialistul.

Ce beneficii aduce organismului

Întăreşte imunitatea. Ca majoritatea citricelor, şi pomelo are un conţinut ridicat de vitamina C, Întăreşte sistemul imunitar, previne stresul şi poate preveni complicaţiil în cazul răcelilor: infecţiile pulmonare sau pneumonia. Vitamina C mai ajută la prevenirea deteriorării musculare, a inflamaţiilor, a bolilor cadiovasculare şi chiar a unor anumite tipuri de cancer.



Reglează tensiunea. Un fruct de pomelo conţine aproximativ 400 mg de potasiu per porţie care, la fel ca şi vitamina C, joacă un rol esenţial în sănătatea inimii. Acest mineral reglează nivelul tensiunii arteriale. Un fruct de pomelo conţine aproximativ 400 mg de potasiu per porţie care, la fel ca şi vitamina C, joacă un rol esenţial în sănătatea inimii. Acest mineral reglează nivelul tensiunii arteriale.

Încetineşte îmbătrânirea. Conţinutul ridicat de antioxidanţi ajută la încetinirea procesului de îmbătrînire şi la protejarea organismului împotriva multor tipuri de boli – inclusiv boli de inimă sau cancer – protejând organismul împotriva radicalilor liberi.

Bogat în fibre. O dietă cu pomelo este indicată când vrei să slăbeşti repede, dar într-un mod sănătos. Acest fruct are un conţinut de 8% fibre şi un aport de nutrienţi recomandat zilnic atât pentru adulţi, cât şi pentru copii. Un consum zilnic de astfel de fibre oferă un sentiment de saţietate organismului şi ajută la sănătatea intestinelor.

Are forma unei pere uriaşe

Fructul este originar din Asia de sud-est şi este cel mai mare din familia citricelor (Citrus maxima sau Citrus grandis). Are forma unei pere uriaşe de până la 20 cm lungime, de culoare galbenă-verzuie, coaja groasă (1,5 cm), pulpa gălbuie sau roz, acidulată, dulce-amăruie. Un fruct poate cântări între unu şi 8 kg. Cel mai sănătos este să îl consumaţi crud, sub formă de suc sau în salata de fructe. În China, din coaja de pomelo se prepară marmeladă sau este folosită la prăjituri.



Deşi este cel mai adesea savurat ca şi o gustare sănătoasă, există o mulţime de alte opţiuni disponibile pentru a savura pomelo. Funcţionează deosebit de bine presărat peste salate, în smoothie-uri, dar





Vă recomandăm să citiţi şi: