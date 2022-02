Apă pentru cei mai însetaţi copii ai lumii. Povestea fântânilor construite de români în 10 ţări din Africa

Mihai Braşov predică la o biserică din strada Popa Tatu, din Capitală. Anul trecut, la centenarul clădirii, credincioşii şi-au propus să realizeze 100 de fapte bune, pentru a marca sărbătoarea aşa cum se cuvine.

Astfel, pe lângă colectarea a 100 de tone de alimente, 100 de familii nevoiaşe adoptate pentru 100 de zile, construirea unui case de 100 mp pentru o familie săracă, 100 de persoane fac 100 de ore de voluntariat într-un ONG consacrat, 100 de copii învaţă să facă pizza, pachete de cărţi pentru 100 de biblioteci rurale, 100 de litri de sânge donaţi ori 100 de copii orfani adoptaţi, s-a născut şi ideea de a construi 100 de fântâni în Africa. Între timp, iniţitiva a prins atât de bine încât acum următoarea ţintă este realizarea a 300 de fântâni.

„Pentru noi apa nu este atât de importantă, dar pentru ei înseamnă supravieţuire, înseamnă, practic, viaţă. Suntem în discuţii pentru a construi cea de-a 102 fântână şi ne-au propus un nou ţel: 300 de fântâni. Suntem prezenţi în 10 ţări din Africa, printre care Uganda, Burundi, Etiopia, Mali, Ruanda, Uganda, Zambia, Zanzibar. Este greu să-ţi imaginezi ce înseamnă să nu ai apă. Vedem în filme cum cară apă în bidoane sau în galeată ţinându-le pe cap, de la 1-2 sau chiar 10 kilometri distanţă.

Este un efort uriaş, dar înseamnă şi boală multă, din cauza condiţiilor precare de igienă. După SIDA şi malarie, a treia cauză a deceselor în Africa o reprezintă microbii din apă. Încercăm prin această iniţiativă să le creăm condiţii de supravieţuire. În cadrul acestui proiect am inspirat şi convins mai mulţi oameni să se implice material şi sufleteşte.

La inaugurarea uneia dintre fântânile construite de români din donaţii FOTO Facebook/Şt.Mandachi

Totul a început de la primele fântâni pe care prietenul meu, Ştefan Mandachi, antreprenor din Suceava, le-a construit în Uganda”, explică Mihai Braşov. Pastorul se află în aceste zile în Uganda pentru a inaugura cea de-a o suta fântână. Aici s-a întâlniti cu oficilialităţi locale, dar şi cu membri marcanţi ai Guvernului, doi miniştri şi 7 senatori. De asemenea,preşedintele Parlamentului şi primul-ministru al Ugandei au fost oaspeţi de onoare la deschiderea lucrărilor şcolii Popa Tatu, ce va fi construită de către români.

Vă faceţi o mare pomană, vă asigur!

Chiar cele două fiice ale sale au pus umărul la construirea unei fântâni în Africa şi care a fost inaugurată pe 7 ianuarie 2022. Familia pastorului Mihai Braşov a dăruit bani pentru a putea face mii de copii fericiţi.



Pastorul Mihai Braşov(al doilea din dreapta), la întâlnirea cu oficialităţi din Uganda FOTO Arh.pers. M.B.

“Toată această poveste a pornit de la Ştefan Mandachi. Era un vis de-al său din timpul liceului să construiască 3 fântâni în Africa. A văzut proiectul nostru cu 100 de fântâni şi s-a alăturat cu tot sufletul acestei iniţiative. Pentru mine, ca voluntar ADRA, implicat de mulţi ani în sprijinirea refugiaţilor, prin proiectul Speranţă pentru Imigranţi, nu a fost deloc dificil. Fetele mele, crescute în acelaşi spririt de ajutor şi solidaritate, au fost fost încântate şi au donat cu tot dragul”, spune Mihai Braşov care lansează în continaure un apel către cei care doresc să ajute oamenii din Africa:

Apa este adusă de la câţiva kilometri de către cei mai săraci oameni ai lumii FOTO Facebook/M.B.

„Dacă mai sunt ctitori de fântâni, avem mare nevoie de voi. Costurile variază între 2500 şi 7500 dolari, în funcţie de zonă, foraj, adâncime. Vă faceţi o mare pomană, vă asigur!

Suntem fericiţi! Fântâna fetelor noastre a fost inaugurată în aceeaşi zi cu prima fântână donată de biserica Emaus din Spania, unde am slujit cu bucurie. Dacă vreţi să construiţi ceva care să rămână în sufletul a zeci sau sute de persoane, scrieţi-ne”, este îndemnul pe care îl lansează Mihai Braşov.

Mihai Braşov se află în prezent în Africa. Aici, alături de membri ai Guvernului FOTO Arh.pers.M.B.

Toate fântânile au fost construite de români, oameni cu suflet. Ştefan Mandachi, antreprenorul din Suceava, a fost primul care a răspuns prezent acestei iniţiative, reuşind să atragă şi alte persoane în acest proiect. Mandachi este implicat şi în construirea campusului şcolar din Uganda, fiind unul dintre donatorii importanţi.

Zi de sărbătoare pentru localnici

Mihai Braşov spune că doar în Burundi au fost construite 51 de fântâni, toate cu bani donaţi de români. „În multe locuri au fost realizate nişte izvoare, pentru că în comunităţile locale nu există posibilităţi pentru a le întreţine. Oamenii au spus că nu au cum interveni să le repare, pentru că nu au bani. Aşa că am construit izvoare. Am săpat, am pus filtru, am inslatat un spălător. Chiar sunt foarte limitaţi şi nu pot să meargă mai departe, nu au cu ce”, spune Mihai Braşov.



Antreprenorul Ştefan Mandachi a finanţat construirea mai multor fântâni în Africa FOTO Facebook/Şt.Mandachi

„În Africa este zi de sărbătoare atunci când se inaugurează o fântână. Aproximativ 2.000 de persoane vor beneficia de apă potabilă de la o singura fanatana şi de un trai normal având în vedere că nu vor mai fi nevoiţi să care apă de la mari distanţe. Slavă lui Dumnezeu pentru toate! Mii de mulţumiri celor care au contribuit pentru a putea oferi un gram de bucurie celor lipsiţi de apă potabilă”, spune Mihai Braşov.





Lucrări pentru construirea fântânilor din banii oamenilor generoşi FOTO Facebook/Şt.Mandachi

