Vulcanii Noroioşi, un spectacol al naturii unic în România, printre cele mai mari atracţii turistice VIDEO

După mai multe luni în care Vulcanii Noroioşi din Buzău au avut nu numai aspectul, ci şi liniştea selenară, forfota revine treptat în cunoscutul obiectiv turistic.

Deocamdată, vizitatorii vin în grupuri mici, din zonele apropiate – cei mai mulţi sunt din Bucureşti şi din judeţele vecine –, toţi în căutarea unei noi aventuri în natură, în condiţii de siguranţă sanitară.

Cea mai populară metodă de cazare în zonă este cu rulota, existând şi un camping dedicat.

Revenirea turiştilor în decorul selenar de la Pâclele Mari şi Pâclele Mici se face treptat, spune custodele rezervaţiei naturale unice, din Subcarpaţii de Curbură. Pentru a vizita rezervaţia naturală, un adult plăteşte 4 lei, iar pentru accesul unui copil se cere numai 1 leu.

„Într-un weekend, trebuie să fie o medie de o mie şi ceva de vizitatori. Cam aşa erau în anii trecuţi. Momentan, avem în jur de o sută de persoane. Pandemia şi-a spus cuvântul şi a redus drastic numărul de vizitatori. Sperăm la o revenire a turiştilor în număr mai mare, odată cu vaccinarea“, explică Dumitru Roşu, custodele rezervaţiei Vulcanii Noroioşi.

Foto Iulian Bunilă

Prietenii din camping

În rezervaţia naturală Vulcanii Noroioşi din Buzău se află de câţiva ani un camping numai bun pentru turiştii care dau vacanţele luxoase pe ieşirile în natură, cu rulota sau cortul. „Momentan, avem în jur de 50 de locuri pentru rulote, asta însemnând în jur de 120 de metri pătraţi pentru o rulotă“, precizează Aurel Boboc, administratorul campingului.

Primele rulote au apărut deja, iar proprietarii lor au găsit toate condiţiile în perimetrul de la baza Vulcanilor Noroioşi. Turiştii sunt ademeniţi şi cu bucate ca la mama acasă, meniul fiind deschis, desigur, de preparatele tradiţionale ale zonei.

„Pe cei care vin aici îi aşteptăm cu produse tradiţionale, cum ar fi cârnaţii de Pleşcoi, brânză, caşcaval, babic sârbesc, pastramă, toate proaspete şi foarte bune. Toate produsele sunt luate de la fermieri din zona Buzăului“, explică bucătăreasa campingului Muddy Land.Turiştii care se întâlnesc în campingul de rulote şi corturi se împrietenesc şi se organizează, nu numai la bucătărie, ci şi când vine vorba de distracţie şi de drumeţii.

Pe lângă rezervaţia Vulcanii Noroioşi, turiştii mai pot vizita în zonă mănăstirile Berca, Ciolanu şi Răteşti, Tabăra de Sculptură de la Măgura, Muzeul Chihlimbarului de la Colţi sau mina de petrol de la Sărata-Monteoru. „Ne rezumăm la plimbări mai apropiate, prin zonă. Vara e cu totul altceva. Este lumină mai mult timp, clima e mai caldă, îţi permite să faci activităţi mai elaborate, pe perioade mai lungi“, declară Gabriel Burtoiu, un turist din Ploieşti.

Cine sunt amatorii de minivacanţe în natură

În grupul de turişti care deschid sezonul campărilor la poalele Vulcanilor Noroioşi se află mulţi bucureşteni, prahoveni şi brăileni. Spun că aleg drumeţiile în zona colinară a Buzăului pentru că le oferă ceea ce au nevoie cel mai mult în această perioadă: linişte, aer curat, o privelişte superbă şi acces uşor cu rulota.

„Suntem plecaţi şi cu căţeluşa noastră şi ne simţim tare bine aici cu toţii. Este o locaţie retrasă, frumoasă, iar noi de fapt asta căutăm. Ne place foarte mult natura şi vrem să stăm cât mai retraşi“, este de părere Ovidiu Pascu, un turist sosit cu rulota din Bucureşti.

Un client fidel al campingului Muddy Land este Rob, un englez care munceşte de cinci ani în Bucureşti. De trei ani se numără printre turiştii dornici să respire frecvent aerul proaspăt şi să admire priveliştile superbe din zona Vulcanilor Noroioşi. Când are ocazia, îşi aduce cu el şi câţiva prieteni din Scoţia şi Olanda. „Toţi locuim în Bucureşti şi am hotărât să venim la Vulcanii Noroioşi să petrecem două nopţi de camping, să stăm în aer liber şi în natură. Vulcanii Noroioşi sunt ceva special în zona asta. Iar ieri seară am urcat pe munte şi a fost superb!“, declară turistul englez.

Foto Iulian Bunilă

Ce se ascunde sub Vulcanii Noroioşi

Turiştii care ajung prima dată la Vulcanii Noroioşi au, de obicei, aceleaşi reacţii: privesc cu uimire bolboroselile vulcanilor şi imortalizează în fotografii spectacolul naturii. „E senzaţie! Zici că eşti pe Marte! E foarte frumos şi, în acelaşi timp, periculos şi spectaculos“, spune Mihai, un turist din Ploieşti, plecat cu familia în drumeţie prin dealurile şi munţii Buzăului.

Într-adevăr, turiştii trebuie să fie cu băgare de seamă atunci când se aventurează la Vulcanii Noroioşi. Aceştia sunt formaţiuni create de gazele naturale, care vin de la peste trei mii de metri adâncime şi trec printr-un sol argilos, în combinaţie cu apa din pânza freatică.

Şiroaiele de noroi de culoare gri sau brun cenuşiu modifică permanent peisajul, pentru că, după ce se preling în exterior, se întăresc şi dau naştere unor denivelări. La Pâclele Mici, pe o suprafaţă de aproape zece hectare, se află cei mai mulţi dintre vulcanii noroioşi, de forme variate, dar de dimensiuni relativ reduse. Craterele în forma unor trunchiuri de con au înălţimi între doi şi opt metri.

Foto Iulian Bunilă

La câţiva kilometri spre nord-est este situat platoul Pâclelor Mari, cu o suprafaţă de aproape 20 de hectare, numele acestuia fiind legat de dimensiunile foarte mari ale celor trei vulcani principali, aflaţi în centrul platoului. Diametrul fiecăruia dintre aceşti vulcani măsoară peste o sută de metri.

Vulcanii Noroioşi, în literatură

Vulcanii Noroioşi au fost remarcaţi pentru prima dată la noi în ţară la Berca, în judeţul Buzău, de către francezul H. Cognard, în 1867, cu ocazia unor prospecţiuni petroliere. Spectacolul naturii din ţinutul Buzăului este pomenit şi într-o abordare literară, a lui Alexandru Odobescu, în cunoscuta operă „Pseudo-kinegeticos“, volum care a fost publicat în 1874.

„Dacă nu ştiţi şi n-aţi văzut, să vă spun eu că acolo şi-a aşezat Necuratul cazanele cu smoala clocotită; pe sub pamânt gâlgâie şi fierbe glodul noroios, mai rece decât ghiaţa, mai negru decât ceaţa; apoi, pe guri căscate prin tot ocolul acestei văi fără de scursoare, ţâşneşte în sus, când de-o şchioapă, când de-o palmă, când de-un stânjen şi mai mult; la fiecare gură împrejur s-a durat muşuroi şi balele cătrănite, pe care ucigă-l toaca le scuipă din văgăună, se scurg năclăite de-a lungul moviliţelor, se adună în nămol, se usucă în vânt, se crapă de soare şi aştern tot fundul văii cu o humă sură şi jilavă, pe care nu se prinde, Doamne fereşte, nici troscot, nici ciulini“, scria Odobescu în „Pseudokinegeticos“.

Pentru a ajunge cu maşina la rezervaţia de la Vulcanii Noroioşi, din oraşul Buzău ieşiţi pe DN10, drumul care duce la Braşov, şi mergeţi circa 18 kilometri, până în Sătuc, unde viraţi la dreapta, spre Berca. Traversaţi podul peste râul Buzău, iar la prima ramificaţie viraţi la stânga, apoi la dreapta, după câteva sute de metri, urmând indicatorul „Spre Chiliile“.

După aproximativ 10 kilometri, la următoarea intersecţie, viraţi la dreapta. Treceţi prin satele Joseni şi Policiori, apoi, după câţiva kilometri, veţi găsi un indicator nou care arată direcţia către Vulcanii Noroioşi de la Pâclele Mari, la stânga, în coborâre, şi Vulcanii Noroioşi de la Pâclele Mici, drum înainte, unde se află campusul pentru corturi şi rulote.