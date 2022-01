Tarabe goale, în pieţe, din cauza gerului. Marfa degerată, vândută la ofertă VIDEO

Din cauza temperaturilor sub limita îngheţului şi a curenţilor reci de aer din incinta pieţei, se plâng comercianţii, aproape jumătate dintre tarabe au fost goale.

”Am adus şi eu salată, ceapă verde, dar după ce am văzut că a îngheţat marfa, am zis să mai aştept. Mai am varză, care este şi ea îngheţată, însă e bine că nu se strică după ce se dezgheaţă”, spune un comerciant.

În spatele tarabelor, răzbesc deocamdată puţinii producători de legume care deţin solarii încălzite sau cei care aduc marfă din depozitele engros.

Salata, ceapa şi varza îngheaţă pe tarabe, spre nemulţumirea deopotrivă a clienţilor şi comercianţilor.

”Am căutat nişte salată, am găsit şi la un leu, însă e degerată. E trist în piaţă, în aceste zile. Probabil gerul, frigul, îi ţine pe comercianţi acasă”, spune o clientă.

Comercianţii din pieţe spun că marfa are deocamdată preţ convenabil pentru toate buzunarele, atâta vreme cât este depreciată de îngheţ, însă valoarea verdeţurilor s-ar putea dubla după ce vremea se mai încălzeşte.