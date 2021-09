Planta-minune aclimatizată în România, în premieră europeană. Este cel mai puternic antialergic natural

Planta asiatică se lasă uşor descoperită de horticultorii buzoieni, care sunt pe cale să afle de ce este atât de apreciată în ţări precum Coreea sau China. Acolo este folosită ca plantă alimentară şi este utilizată şi ca plantă condimentară şi aromatică, pentru că toate organele vegetative aeriene ale acestei urzici degajă o aromă plăcută.

”În Europa, urzica de Coreea nu este cultivată şi putem spune că la noi sunt primele creaţii aclimatizate şi ameliorate pe bătrânul continent. Pe scară largă, se cultivă în Asia, în special în Coreea de Sud, unde ocupă locul doi sau trei în cultură, pe suprafeţe imense. Acolo nu-i nicio masă fără perilla, pentru că reprezintă un aliment de bază. Planta s-a adaptat foarte bine şi nu necesită cerinţe dificile”, spune cercetătorul Costel Vânătoru.

Urzica din Coreea, care creşte în formă de tufă, are toate şansele să intre pe lista verdeţurilor preferate de gospodinele din ţara noastră. Planta poate fi consumată în stare crudă, dar şi procesată la temperaturi mari.

Recomandate pentru consum în alimentaţie sunt în special frunzele, mari, cărnoase şi închise la culoare. Urzica asiatică este bună în salate dar ar putea fi folosită cu succes şi la prepararea tradiţionalelor sarmale româneşti, cărora le-ar da o aromă specială, cred horticultorii buzoieni.

”Nu avem corespondent în România, având o aromă distinctă. Sunt în România plante din această familie, vorbim de familia lamiacee, ca urzica, buzuiocul, dar este total diferită faţă de plantele care se găsesc la noi şi ceea ce este interesant este că este şi o plantă meliferă, practic secretă nectar şi polen pentru albine. E o plantă, spunem noi, valoroasă, care s-a adaptat foarte bine”, spune cercetătorul buzoian.

Specialiştii o recomandă şi pentru multiplele sale proprităţi farmaceutice dar şi pentru rolul ei în fabricarea parfumurilor sau a lumânărilor. Uleiul extras din Perilla Frutescens poate fi folosit deopotrivă în alimentaţie, aromatizarea lumânărilor şi în industria aeronautică.

”Poate fi consumată în preparate culinare, chiar şi pentru sărmăluţe; degajă o aromă plăcută. Este cunoscută şi ca cea mai puternică plantă antihistaminică, antialergică. Mai mult, este utilizată şi în industrie. De aici se extrage şi uleiul de perilla, apreciat ca ulei alimentar, ulei folosit la aromatizarea lumânărilor, pentru industria cosmetică, chiar şi în aviaţie ca ulei pentru avioane”, spune Costel Vânătoru.

Odată procesul de aclimatizare încheiat, Perilla Frutescens va putea fi cultivată de oricine. Trebuie ştiut că ea înfloreşte şi produce seminţe destul de târziu şi se comportă ca o plantă anuală.

”Cred că românii o vor aprecia când vor avea în mână o frunză de perilla şi vor simţi parfumul degajat de această plantă, pentru că are un parfum discret, rafinat. O vor aprecia şi mai mult atunci când vor gusta această plantă şi vor vedea beneficiile mai ales din punct de vedere medicinal. Aşa cum am spus, este o plantă antihistaminică. Este viu colorată, dovadă că are pigmenţi antocianici pe care lumea ştiinţifică îi apreciază ca având proprietăţi în tratarea cancerului”, spune Vânătoru.

În ultimii ani, în Staţiunea de cercetare din Buzău au fost aclimatizate numeroase soiuri exotice de legume, dintre care se remarcă dovlecelul şarpe, care la maturitate capătă gust de tomată, un soi de castravete pentru diabetici, cu origini în Mexic, şi dovlecii din care se produc bureţi naturali.