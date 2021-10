Drama lui Strugurel, românul care a făcut puşcărie pentru zădărnicirea combaterii bolilor: „Am zis că dau în nebuneală“ VIDEO

În luna aprilie 2020, Strugurel Matei a fugit din spital, unde fusese internat pentru că tuşea puternic. Medicii au hotărât să-l ţină o perioadă sub supraveghere. Înainte să afle rezultatul testului efectuat în triajul spitalului, bărbatul a fugit, de frică să nu ia Covid-19.

”M-am suit în tren şi m-au găsit doi poliţişti în gara Boboc. Eram într-un câmp, eu şi soţia mea. După ce am scăpat din spital, am zis să mergem la muncă. Au venit cei doi poliţişti cu o maşină, ne-au întrebat cum ne numim, au zis apoi: staţi pe loc, sunteţi arestaţi! Au scos pistolul în faţa mea şi mi-au zis să nu mă mişc. Am stat pe loc până a venit o Salvare de ne-a luat”, povesteşte bărbatul care locuieşte în Râmnicu Sărat.

A aflat de la poliţişti că fusese dat în urmărire, după ce a părăsit spitalul. Timp de aproape o oră, a aşteptat sub paza poliţiştilor un echipaj de la SMURD care să-l preia pentru a-l duce din nou la spital.

Câteva ore mai târziu, i s-a spus că nu se infectase cu SARS-CoV-2, dar că are TBC şi tot trebuie internat.

Strugurel spune că în toată perioada petrecută în spital nimeni în afaeră de un cadru medical nu i-a explicat cât de gravă a fost fapta pentru care a fost căutat de poliţie.

”Am stat în spital două luni, am respectat regulamentul. A venit un domn poliţist să îmi ia declaraţii şi l-am întrebat dacă trebuie să mă mai prezint undeva. <Nu>, a fost răspunsul. Eu nu aveam de unde să ştiu că trebuie să mă prezint la judecătorie, că trebuie să fac puşcărie. Doar şefa spitalului mi-a zis în felul următor: Strugurele, vezi că ţi-au făcut dosar penal şi o să te bage în puşcărie, că ai plecat din spital. Nu am ştiut absolut nimic, nimic, de dosarul meu”, mărturiseşte Strugurel Matei.

Strugurel a fost condamnat, în lipsă, la un an de închisoare cu executare pentru zădărnicirea combaterii bolilor de către Judecătoria Buzău. El nu s-a prezentat la niciun termen, iar asta l-a costat.

Pentru că nu s-a prezentat la judecată, nu s-a putut lua acordul acestuia cu privire la munca în folosul comunităţii, care este o condiţie pentru a se dispune suspendarea sau amânarea pedepsei, a fost explicaţia magistraţilor buzoieni. În vara acestui an, a fost încătuşat şi trimis după gratii în penitenciarul din Focşani.

”M-am trezit cu doi poliţişti că vin la mine şi îmi pun cătuşele la mâini, apoi, direct la puşcărie. Mi-au spus că mi-a venit mandat de arestare. Le-am zis, staţi un pic, domnilor, prea repede m-aţi luat, explicaţi-mi ce rău am făcut. M-au dus direct la Mândreşti, la Focşani”, spune Strugurel Matei, singurul român condamnat la închisoare cu executare pentru zădărnicirea combaterii bolilor.

”Am stat cu 40 de inşi într-o cameră şi am zis că dau în nebuneală”

Strugurel Matei a stat 21 de zile în carantină, împreună cu alte opt persoane, apoi a fost mutat într-o altă incintă, cu peste 40 de deţinuţi. Buzoianul povesteşte că perioada şederii în spatele gratiilor a fost cea mai grea din viaţa sa, şi-aşa chinuită.

”Eu am crescut la Casa de Copii şi mereu am avut o situaţie chinuită. Nu aveam unde să stau, munceam pe la lume ca să am ce mânca. Cel mai mare chin a fost la puşcărie, unde nici nu mă gândeam vreodată că o să ajung. Am stat cu 40 de inşi într-o cameră şi am zis că dau în nebuneală. M-au băgat direct cu oameni periculoşi acolo, care m-au dezbrăcat, oameni care m-au lăsat şi fără bani acolo. Când am intrat acolo, a venit unu` la mine şi mi-a luat adidaşii, mi-a luat hainele. Eu nu ştim nimic, l-am dat de frică. M-am speriat tare”, măturiseşte Strugurel Matei.

Strugurel Matei a părăsit Penitenciarul Focşani în ziua de 7 octombrie, după ce avocata Ştefania Dascălu, din cadrul Centrului de Resurse Juridice (CRJ), a obţinut la Judecătoria Buzău desfiinţarea deciziei de încarcerare din 2020. Cazul se va rejudeca, însă cu inculpatul în stare de libertate.

Vă recomandăm să mai citiţi: