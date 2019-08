Din ce în ce mai multe femei, în elita tehnicienilor din aviaţia militară. Iată cine sunt şefii de promoţie ai Şcolii Militare de la Boboc

Una dintre cele trei fete care vor urma o carieră militară în aviaţie este râmniceanca Ana-Maria Drăgan, şefa promoţiei din acest an. A terminat specializarea ”Electromecanică şi automatizare de bord de aviaţie”.





”Mereu mi-am dorit să merg pe partea de aviaţie. Consider că tot ceea ce zboară este impresionant. În timpul şcolii am fost în excursie la Boboc, am văzut aeronavele şi atunci am simţit că trebuie să merg spre această meserie”, a declarat Ana-Maria.





Florina Vasile, una dintre absolventele din acest an ale Şcolii de maiştri militari de la Boboc, va asigura încărarea cu rachete şi muniţie a aeronavelor care vor pleca la luptă.





Ea este conştientă că şi-a ales o meserie periculoasă, însă spune că nu îi este teamă.





Dansatoare profesionistă în cadrul Ansamblului folcloric „Plaiurile Mioriţei”, Nicoleta Borcău va lucra din această toamnă ca maistru militar în cadrul unei uniţăţi militare din Buzău. Cât îi va permite timpul, se va dedica şi primei pasiuni, dansul popular.





Cei şase şefi de promoţie ai Şcolii Militare de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Aeriene de la Boboc au fost premiaţi de conducerea Consiliului Judeţean Buzău. Tinerii militari au primit diplome de excelenţă şi premii speciale.





”Trebuie să susţinem aceşti tineri, să-i motivăm şi să-i încurajăm să continue în acelaşi ritm pregătirea lor profesională pentru a fi oamenii de succes de mâine. Felicitări vouă şi celor ce v-au îndrumat paşii spre obţinerea acestor rezultate!”, a fost mesajul preşedintelui CJ Buzău, Petre Emanoil Neagu.





Cei şase absolvenţi cu cele mai bune medii pe fiecare specializare sunt:





Drăgan Ana-Maria, arma Aviaţie, specialitatea militară Electromecanică şi automatizare de bord de aviaţie;





Vasile Florina, arma Aviaţie, specializarea militară Armament, rachete, muniţii de aviaţie şi sisteme de lansare;





Borcău Nicoleta-Cristina, arma Aviaţie, specialitatea militară Radioelectronică de bord de aviaţie;





Abdulac Alexandru-Marian, arma Rachete şi Artilerie Antiaeriană, specialitatea militară Rachete Antiaeriene;





Anton Vicenţiu-Rodică, arma Rachete şi Artilerie Antiaeriană, specialitatea militară Rachete şi Artilerie Antiaeriană;





Solomon Daniel-Ionuţ, arma Rachete şi Artilerie Antiaeriană, specialitatea militară Rachete şi Artilerie Antiaeriană.





Anul acesta, 144 de absolvenţi ai Şcolii Militare de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Aeriene „Traian Vuia” de la Boboc au fost repartizaţi la unităţile Forţelor Terestre şi ale Forţelor Aeriene.