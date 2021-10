Culesul strugurilor, reluat în forţă după perioada de vreme rece: „Vom avea cele mai bune vinuri” VIDEO

Marin Lupu este unul dintre podgorenii din Breaza de Buzău care produc vinuri numai din soiuri nobile, premiate la concursuri tematice.

Aşa cum face în fiecare toamnă, viticultorul nostru şi-a mobilizat toată familia la cules, pentru a termina recoltarea strugurilor în această fereatră de vreme însorită.

”Suntem în perioada de cules la Cabernet Sauvignon. Am o plantaţie de şapte ani, creată de mine. Am ales acest soi pentru că se vinifică foarte bine. Au avut o coacere uniformă, foarte bine realizată. Avem un moment al culesului foarte potrivit, după o vreme capricioasă cu temperaturi neobişnuit de scăzute. Avem motive să spunem că vom avea cele mai bune vinuri din ultimii ani”, spune Marin Lupu, viticultor din comuna Breaza, judeţul Buzău.

Membrii familiei Lupu şi ajutoarele lor trebăluiesc printre rândurile de viţă-de-vie de dimineaţă, devreme, până după-amiază. Cel puţin o săptămână ar mai fi de intrat în vie, pentru că recolta este foarte bogată. Munca în vinificaţie presupune însă mai multe etape, care trebuie respectate cu sfinţenie, spune viticultorul nostru.

”După cules mergem acasă, facem desciorchinare şi zdrobitul, apoi va intra la macerat o parte, pentru a căpăta culoare, roşu închis specific soiului. O să păstrăm şi nemacerat, cu o procesare uşoară, pentru a scoate un roze. Cabernetul, din experienţa anilor trecuţi, mi-a dat un roze excepţional. Face un vin mai aspru, dar roze-ul reuşim să îl scoatem mai uşor de băut, cu aciditate bună. Lăsăm şi un rest de zahăr, îl facem demidulce şi este foarte bine primit de consumatori”, spune Marin Lupu.

Sute de litri de vin bun se află depozitat deja în crama familiei Lupu, iar regina cramei este o Tămâioasă din 2011, dulce, cu care a câştigat medalia de argint la Sofia patru ani mai târziu. Sunt semne că şi vinul de anul acesta va fi cel puţin la fel de bun, deoarece mustul are o concentraţie optimă de zahăr.

”Cu ajutorul unui refactrometru controlăm zahărul din struguri, din zeama scursă, pentru a vedea gramajul de zahăr la litrul de must. În cazul nostru, la acest cabernet, avem 240, 5 grame per litru. Ştim că din 17 grame de zahăr la litrul de must se ajunge prin fermentaţie la un grad alcoolic. Calculăm şi aflăm că vom obţine peste 14 grade de alcool, parametri optimi pentru acest sortiment. Anul acesta, obţinem şi calitate, dar şi cantitate”, spune Aurel Lupu, vinificator.

Cultura de viţă-de-vie a familiei Lupu face parte din arealul viticol Istriţa, deal din judeţul Buzău care întruneşte cele mai bune condiţii pentru cultivarea soiurilor de struguri dulci şi aromaţi. Tămâioasa Românească produsă la Pietroasele şi Breaza este una dintre cele mai apreciate, date fiind condiţiile de climă şi sol de aici.