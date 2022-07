Un tânăr fermier din Braşov a dat 100 de vaci la abator. Nu mai avea cu ce să le hrănească, din cauza secetei

Un fermier din comuna braşoveană Caţa a renunţat la o sută de vaci, pe care le-a dat la abator. Motivul invocat de tânărul de 28 de ani este că nu mai avea cu ce să hrănească animalele, din cauza secetei din această vară şi a faptului că nu a primit un teren propriu de la primăria comunei pe care să poată paşte vitele.

Dragoş Nicolae Staicu a rămas cu doar 20 de vaci din rasa Bălţată Românească Roşu, după ce le-a dat pe celelalte la abator. Anul trecut, de la vite obţinea chiar şi 2.000 de litri de lapte pe zi, însă, în urmă cu două săptămâni a fost nevoit să renunţe la cea mai mare parte dintre acestea.

„Am avut 122 de vaci de lapte şi dădeau chiar şi 2.000 de lapte pe zi. Am ajuns să dăm laptele şi cu 1 leu şi 80 de bani, chiar dacă anii trecuţi era 60 de bani, 80 de bani sau un leu litrul. Câştigurile erau bune, dar nu mai am ce să dau de mâncare la animale, din cauza secetei, aşa că am dus la abator 100 de vite”, povesteşte Dragoş Staicu.

Tânărul spune că a solicitat primăriei păşuni încă din urmă cu 8 ani, când avea 20 de ani, dar a tot fost amânat. Şi-a păscut vitele pe terenurile tatălui său, chiar dacă în comună există suficiente păşuni. Acum, însă, a fost obligat să scape de animale, pentru ca acestea să nu moară de foame. Cu toate acestea, nu îşi va schimba ocupaţia.

„În comună sunt destul păşuni, aşa că o să cumpăr vaci de carne. E cheltuiala mai mică în cazul lor, pentru că nu e nevoie de atât de mulţi angajaţi şi aparatură pentru muls, iar cu banii din subvenţie pot cumpăra furaje”, şi-a exprimat fermierul planurile de viitor.

Vă recomandăm să mai citiţi: