Sportivi în fotoliu rulant. Cum a decurs prima zi a turneului de handbal de la Braşov

Prima zi a turneului de handbal în fotolii rulante de la Braşov a fost una extrem de plină. Organizatorii, în acord cu sportivii, au decis ca, după meciurile de handbal, să existe şi unele de baschet, astfel că sportivii şi-au petrecut întreaga zi la Sala Sporturilor. La final, oboseala şi fericirea se citeau pe feţele lor.

„A fost o zi obositoare. Am început la 8 dimineaţa şi este 8, 9 seara, nici nu ştiu cât este. Foarte, foarte obositor, dar, în acelaşi timp, plin de mulţumiri şi de satisfacţii”, a spus Petru Pungă, poreclit „Gix” de către prieteni.

Aceleaşi sentimente îl încercau şi pe un alt component al echipei României, Alin Huţanu.„Pfuuui! O zi extrem de obositoare. Obositoare şi plină de evenimente, dar, de asemenea, plină de satisfacţii şi de aceea le suntem recunoscători celor care au organizat acest turneu”, a spus Alin Huţanu.

Echipa României a câştigat toate meciurile de sâmbătă, însă duminică urma confruntarea cu formaţia din Turcia, care este, de departe, cea mai valoroasă dintre cele prezente la turneul de la Braşov. Duminică dimineaţa, sportivii au avut parte de o surpriză. Preşedintele Senatului, Anca Dragu, a venit să-i vadă cum fac sport şi să stea de vorbă cu ei.







„Este absolut impresionant ce am văzut astăzi aici, la Braşov. Este vorba despre voinţă, este vorba despre viaţă. Am văzut oameni care, deşi erau ţintuiţi într-un scaun rulant, se bucură de sport şi au viaţă normală. Am încercat şi eu să dau la poartă, la handbal, din scaunul rulant. A fost o experienţă absolut copleşitoare”, a spus Anca Dragu.

Preşedintele Senatului a recunoscut că în România aceşti sportivi nu se prea bucură de condiţiile necesare lor pentru practicarea sportului. Din acest motiv, Anca Dragu spune că a început o acţiune cu un grup de lucru format din ONG-uri şi din persoane cu dizabilităţi la finalul căreia ar trebui să avem un Cod al accesibilităţii, prin care toţi cei care se confruntă zi de zi cu o anumită dizabilitate să poată avea un acces mai facil la orice fel de eveniment sau moment de viaţă.

