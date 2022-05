Primul muzeu al sportului din România va fi deschis vara aceasta. Va fi şi centru de cercetare pentru istoria sportului

Muzeul Sportului Braşovean s-ar putea deschide înainte de sfârşitul acestei veri. Directorul Muzeului Judeţean de Istorie, Nicolae Pepene, spune că a fost nevoit să reia procedura de licitaţie, deoarece prima firmă câştigătoare nu şi-a respectat angajamentele. Acum există deja o firmă câştigătoare, care ar trebui ca, în termen de două luni, să încheie lucrările.

„Am reziliat contractul, apoi am pierdut o jumătate de an cu organizarea unei noi licitaţii, însă la prima strigare nu s-a prezentat nimeni. La începutul acestui an am avut o singură firmă, dar care a venit şi cu un subcontractant pe partea de microclimat muzeal, care este foarte importantă pentru noi” a explicat istoricul Nicolae Pepene, directorul Muzeului Judeţean de Istorie Braşov.

Pentru că, deşi nu era vorba de lucrări complicate, acestea au durat foarte mult, piesele din colecţie sunt pregătite aproape în întregime. 500 din cele 600 de exponate au fost curăţate, iar alte câteva au fost aduse în această perioadă. Nicolae Pepene spune că la Olimpia va fi mai mult decât un muzeu.

„Noi o să ne străduim să fim şi un centru de cercetare pentru istoria sportului şi toate informaţiile pe care le-am strâns în acest proiect le vom pune la dispoziţia celor interesaţi să scrie cărţi despre sport, să facă proiecte cu tematică sportive pentru că, în perioada interbelică, regale Carol al II-lea a declarat sportul drept o preocupare naţională şi este foarte interesant să urmărim modele de bună practică din perioada interbelică şi, de asemenea, din perioada comunistă, când s-a construit o infrastructură importantă”, a mai precizat Nicolae Pepene.

Dacă totul va decurge conform planului, în luna august primul muzeu al sportului din România se va deschide pentru public.

Vă recomandăm să mai citiţi: