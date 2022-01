Postarea incredibilă pe Tik Tok a adolescenţilor care au omorât un om în noaptea de Revelion, la Ticuşu Vechi

Trei adolescenţi din satul braşovean Ticuşu Vechi şi-au atacat vecinii în noaptea de Revelion, iar unul dintre musafirii acestora şi-a pierdut viaţa, în urma unor lovituri de topor încasate de la unul dintre tinerii agresori. Fratele decedatului a suferit şi el răni grave şi a fost internat în spital.

Minorii care au comis o crimă şi au semănat groaza în vecinii lor nu au arătat nici măcar o urmă de regret. Dimpotrivă, unul dintre aceştia a avut o postare pe Tik Tok în care a scris „V-am executat”!

În seara de Anul Nou, doi fraţi şi vărul lor, toţi trei minori, au mers la vecinii lor. Aceştia nu au vrut să-i primească, motiv pentru care tinerii s-au întors înarmaţi cu topoare şi au început să lovească poarta vecinilor, până au pătruns în curte. Când cei aflaţi în casă au ieşit, adolescenţii i-au lovit cu topoarele şi l-au omorât pe unul dintre invitaţi, în vârstă de 35 de ani.

Fratele bărbatului decedat, un tânăr de 33 de ani, a suferit şi el răni care au necesitat internarea în spital, în stare gravă. Acum, bărbatul a povestit pentru observatornews.ro cum a decurs conflictul. „Acolo e un loc mai întunecat şi ne-a dat în cap. Prima dată mi-a dat mie, după aia i-a dat fratelui meu. Au ieşit de acolo şi ne-au lovit direct în cap. Eu am făcut doi metri de când am ieşit pe portiţă şi deja am fost lovit”, a povestit Cosmin Buta.

Gazda celor două victime a ieşit să-şi conducă musafirii şi a avut mare noroc că a scăpat fără răni grave. „Au dat cu securea în poartă, au doborât poarta şi-atunci noi ne-am pus pe poartă. Şi, după aia, când au ieşit băieţii să se ducă acasă, ei atunci au ieşit cu securile şi au dat în toţi, în care cum au prins. Au stat la geamuri, au ascultat şi, când au ieşit să meargă acasă, cu securile au dat”, a povestit Ilie Pârvu.

„Băiatul meu e în groapă!”

Mama celor doi fraţi spune că toţi cei trei minori i-au lovit pe băieţii săi şi toţi cei trei ar trebui să fie reţinuţi. Mai mult, femeia spune că familia sa a mai fost victima familiei agresorilor. Fiul ei cel mare ar fi fost bătut de tatăl celor doi minori, legat de un cal şi târât prin sat după animal, motiv pentru care femeia spune că agresorul ar fi fost închis.



„Ei pun pe Facebook: V-am executat! Pe TikTok. Băiatul meu e în groapă!”, spune, printre lacrimi de durere, Nicolae Buta, tatăl victimelor.

Poliţiştii au deschis o anchetă şi l-au reţinut pe unul din tinerii de 17 ani. Dacă acesta va fi găsit vinovat de omor, riscă până la 25 de ani de închisoare.

