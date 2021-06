O turistă a fost alergată de un urs în parcul central din Sinaia. A fost salvată în ultimul moment de un agent de pază

Incidentul a avut loc sâmbătă seara, în Parcul Dimitrie Ghica, din Sinaia. La scurt timp după ce a fost îndepărtat pericolul, la faţa locului au ajuns şi jandarmii din cadrul Inspectoratului Judeţean de Jandarmi Prahova, care au îndepărtat ursul spre zona împădurită, conform cetăţeanul.net.

Întâmplarea a fost relatată pe pagina de Facebook a Direcţiei Judeţene de Pază. Pentru intervenţia sa, agentul de pază va fi premiat.

„Îl felicităm pe agentul Oancea Gabriel care, în timp ce-şi executa serviciul la obiectivul din parcul din Sinaia, alertat de ţipetele unei turiste, a venit in ajutorul acesteia, alungând un urs ce se deplasa înspre tânăra adolescentă! Aceasta a fost găzduită in interiorul obiectivului. Colegul nostru a alertat prin serviciul 112 Jandarmeria şi situaţia a avut un final fericit!", precizează (DJP).