Feldioara este Cetatea filmului românesc la început de septembrie

Feldioara este cetatea filmului românesc în acest sfârşit de săptămână. Din 3 până în 5 septembrie, comuna braşoveană găzduieşte prima ediţie a festivalului de film de istorie, tradiţii şi cultură „FilmeDar”, motiv de bucurie pentru toţi cinefilii din zonă.

„Principalul criteriu pentru care a fost aleasă cetatea din Feldioara pentru acest festival este că aici au filmat inclusiv francezii – „Mirii anului 2“, cu Jean Paul Belmondo – şi, dacă ajungeţi la Bucureşti, o să vedeţi în hol chiar o poză a lui de acum 50 de ani.

În deschidere este „Pădurea Spânzuraţilor”. Ca să fac o glumă, încercăm să-i ajutăm şi pe cei care dau Bac-ul, dar este, realmente, un film cult, care a luat premiul pentru regie la Cannes. Un film de Liviu Ciulei, despre care Tudor Caranfil spunea că „este printre foarte puţinele ecranizări care sunt chiar mai bune decât cartea”.

După aceea avem două filme pentru copii de Ion Popescu Gopo – „Maria Mirabela“ şi „De-aş fi Harap Alb“, iar de la Sergiu Nicolaescu am venit cu „Capcana mercenarilor” şi vă mai spun doar că o să puteţi să vedeţi şi un alt fel de vampir”, a dezvăluit criticul de film Irina Margareta Nistor.

Sâmbătă seara va rula pelicula din 1982, regizată de Sergiu Nicolaescu. Actriţa Ileana Popovici, unul dintre personajele principale din acest film, va fi şi ea prezentă la Feldioara.

„Am venit pentru că este vorba de un film în care joc şi eu şi pentru că eu fac parte din acest grup al prietenilor filmului românesc cu care am fost şi la Cernăuţi, în Basarabia şi în multe localităţi: la Zalău, la Moineşti, am dus filmul românesc peste tot. M-am bucurat că s-au gândit să aleagă filmul „Capcana mercenarilor”, la care am făcut şi ilustraţia muzicală”, a spus celebra actriţă.

Cetatea din Feldioara oferă o privelişte superbă asupra împrejurimilor, iar cei care vor participa la festival se vor putea bucura nu numai de filmele româneşti care au făcut deliciul multor generaţii, ci şi de un cadru cu totul special în care se desfăşoară evenimentul.

