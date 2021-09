Cum încep cursurile la şcolile şi grădiniţele din Braşov. Listă cu rechizitele solicitate pentru preşcolari

Peste 85.000 de copii vor începe luni creşa, grădiniţa sau şcoala. 215 grădiniţe, 40 de şcoli primare, 101 şcoli gimnaziale, 43 de colegii, licee şi şcoli profesionale, 4 şcoli postliceale, 1 centru judeţean de excelenţă, 5 centre de educaţie incluzivă şi 15 cluburi ale elevilor şi cluburi sportive şcolare vor funcţiona în anul şcolar 2021-2022 în judeţul Braşov. Cele 424 de unităţi sunt pregătite să-i primească pe copiii din judeţ în condiţii bune.

„La 84 de corpuri de clădire – din cele 609 în care funcţionează unităţile şcolare de stat din judeţul nostru – au fost efectuate, în această vară, lucrări de reabilitare, consolidare sau reparaţii curente, în celelalte fiind realizate lucrări de întreţinere şi igienizare. Peste 98% dintre clădirile în care se desfăşoară activităţile cu copiii şi elevii deţin autorizaţii sanitare de funcţionare, pentru celelalte urmând a fi obţinute în următoarea perioadă”, a susţinut purtătorul de cuvânt al Inspectoratului Şcolar Judeţean Braşov, Valentin Bucur.

Echipe mixte formate din reprezentanţi ai Prefecturii, Inspectoratului Şcolar Judeţean, ISU şi DSP s-au deplasat în perioada ultimelor două săptămâni în unităţile şcolare din judeţul Braşov. Verificările au scos la iveală doar deficienţe minore care urmează să fie îndreptate, iar unele dintre ele au şi fost remediate.

Schema de personal, aproape completă

„În ceea ce priveşte resursa umană, în învăţământul preuniversitar braşovean sunt încadrate la acest moment: 5.742 de cadre didactice de predare şi 2.200 de cadre didactice auxiliare şi personal nedidactic. 99,4% dintre catedrele şi posturile didactice sunt acoperite cu personal didactic de predare diferenţa până la 100% urmând a fi rezolvată în primele zile ale săptămânii viitoare. La data începerii cursurilor, 48,4% din totalul personalului încadrat în unităţile şcolare este imunizat COVID-19, procentul cadrelor didactice de predare fiind mai mare”, a mai precizat reprezentantul IŞJ Braşov.

Anul aceta şcolar există două scenarii pentru desfăşurarea cursurilor. Primul dintre acestea se va derula cât timp incidenţa cazurilor de covid 19 este sub 6 la mie, situaţie în care toţi copiii vor merge fizic la şcoală sau grădiniţă, cu respectarea regulilor sanitare.

Dacă incidenţa depăşeşte 6 la mie, prezenţa fizică va fi la creşe, grădiniţe şi în învăţământul special, iar şcolile vor funcţiona online. Dacă vor exista carantine zonale, în acele localităţi nu vor fi permise activităţi care impus prezenţa fizică a copiilor.

Festivităţile de deschidere de luni vor fi organizate în exterior şi vor dura cel mult 90 de minute, cu respectarea tuturor regulilor impuse de pandemie.

Lista de rechizite, interminabilă

În ce priveşte pregătirile elevilor şi părinţilor pentru noul an şcolar, acestea depind de localitatea despre care vorbim. Cerinţele în municipiul Braşov sunt mult mai mari decât în comunele situate departe de oraş şi aceasta se întâmplă chiar şi la grădiniţe.

„Am primit o listă cu necesarul pentru acest an şcolar. Copilul nostru este în grupa mijlocie, dar sunt şi câţiva copii noi, care au nevoie de câteva lucruri în plus faţă de cele din lista primită de noi.

În cazul nostru este nevoie de coli A4 1 top, plastilină, cutie din plastic cu capac pentru plastilină, 2 bibliorafturi, 1 set folii protectoare, 1 set dosare PVC, 1 set carioci/copil (12 culori - Herlitz), 1 penar, 1 creion grafic, 1 set folii pentru plastefiere, 1 set carton colorat (minim 5-6 culori), 1 lipici solid (3 seturi de câte 10 bucăţi), 1 carte de colorat, 1 carte de poveşti, 1 set stimulente (feţe vesele, inimioare etc.), 1 perforator de imagini sugestive, 1 jucărie (băieţi: pistă cu maşini etajată, set de meşterit etc., fetiţe: păpuşi cu hăinuţe, bucătărie mare din plastic sau lemn, banc cu roţi pentru doctor, pătuţ pentru păpuşi, cărucioare pentru păpuşi etc.), 1 joc: cu numere/cifre, joc motric, de construcţii, jocuri pentru recunoaşterea mărimilor, formelor, 1 ascuţitoare pentru creioane groase, 1 set acuarele, bureţi pentru pictură.



Acestea sunt rechizitele necesare fiecărui copil, dar mai sunt şi cele pentru întreaga grupă”, spune un părinte.

Suma nu este una mare, deoarece toate acestea costă aproximativ 200 de lei, dar copiii au nevoie şi de hăinuţe şi încălţăminte noi, de pijamale şi de multe altele. Începutul de an şcolar îi costă pe părinţi aproape o mie de lei pentru fiecare dintre copii.

În cazul şcolarilor, sumele sunt şi mai mari, deoarece şi cerinţele aici sunt altele. În plus, copiii trebuie să meargă la şcoală cu anumite ghiozdane, cu anumite mărci de rechizite, de îmbrăcăminte şi multe altele, care au şi ele preţul lor, pentru ca micuţii să nu se simtă mai prejos decât alţi colegi.

