Cadoul care a adus lacrimi de fericire în ochii veteranilor de război FOTO

Gest emoţionant al militarilor braşoveni, de Ziua Veteranilor de Război. Soldaţii din judeţ i-au vizitat pe cei care au luptat pentru patrie în Al Doilea Război Mondial şi le-au oferit un cadou de suflet: drapelul României.





„Avem onoarea să vă înmânăm drapelul României, în semn de recunoştinţă pentru sacrificiile pe care dumneavoastră le-aţi depus ca astăzi să avem o ţară liberă şi să vorbim limba română”, le-au spus soldaţii veteranilor, în momentul în care le-au dăruit câte un tricolor.

Pentru veterani, gestul a fost unul care i-a emoţionat profund. Veteranul de război Achim Drăghici, are de 97 de ani şi locuieşte în Feldioara.





„Drapelul ţării noastre! Să trăiască România şi ţara românească! C-am iubit ţara, c-am iubit poporul românesc şi nu m-am dat înapoi niciodată! Eu am ţinut la România şi la ţara românească. Am plecat în armată, la 19 ani şi jumătate am plecat în armată”, a spus veteranul.

Vizita ostaşilor acasă la veteranii de război a fost pentru aceştia din urmă o confirmare că eforturile lor şi sacrificiul camarazilor nu au fost în zadar. Un alt veteran vizitat, în vârstă de 95 de ani, din Lunca Câlnicului, este Alexandru Silaghi.





„Noi am luptat, dragă, ca să fie un viitor mai bun pentru voi! Eu vă mulţumesc şi vă doresc succes în pregătirea dumneavoastră”, le-a urat Alexandru Silaghi militarilor care l-au vizitat.

„România este ţara mea!”

„România este ŢARA MEA!”, a spus un alt veteran, Zoltan Dudas din Tărlungeni, şi el în vârstă de 98 de ani. Gheorghe Boriceanu, de 102 ani, din Teliu, este decanul de vârstă al veteranilor şi bucuria sa la vederea drapelului a fost la fel de mare ca a tuturor camarazilor săi.





Aproape fără excepţie, aceştia au lăcrimat atunci când au văzut ce cadou au primit. Nicolae Oprea, din Ungra, şi el de 98 de ani, a ţinut să le arate oaspeţilor săi că şi la această vârstă citeşte fără ochelari.

La finalul vizitelor, doi elevi la şcolile militare le-au transmis un mesaj veteranilor. „Sunt student sergent Omer Okal, la Academia Forţelor Aeriene din Braşov şi doresc să la urez un călduros „La mulţi ani!” tuturor veteranilor de război. Am onoarea să vă salut!”, a transmis unul din studenţii academiei braşovene.





„Sunt elev fruntaş Mătase Dragoş, la Colegiul Naţional Dimitrie Cantemir din Breaza şi doresc să le mulţumesc tuturor veteranilor pentru sacrificiul depus”, le-a urât cel de-al doilea tânăr care se pregăteşte să devină un apărător de nădejde al patriei.

Campania „Alături de veterani” este organizată de Ministerul Apărării Naţionale în parteneriat cu Asociaţia „Alături de Eroi” şi cu reprezentanţi ai mediului de afaceri şi ai societăţii civile. Acţiunea face parte din seria de manifestări dedicate „Zilei Veteranilor de Război-29 Aprilie”, care îşi propune să readucă în atenţia publicului pe veteranii de război, eroi care şi-au servit ţara pe câmpul de luptă.

