Ruşii de la Botoşani ajută refugiaţi ucraineni. „Nu suntem de acord cu această situaţie din Ucraina”

De aproape 250 de ani, la marginea municipiului Botoşani trăieşte o importantă comunitate de ruşi lipoveni, cunoscuţi ca legumicultori şi negustori. Vorbitori de limbă rusă şi cu origini ruseşti, aceştia s-au delimitat însă de războiul pornit de Vladimir Putin contra Ucrainei. Ruşii de la Botoşani s-au mobilizat exemplar pentru ajutorarea refugiaţilor ucraineni.

„În miezul nopţii ne-am adunat să-i ajutăm”

Ruşii lipoveni din Botoşani au pregătit locuri de cazare şi mâncare pentru ucrainenii care fugeau de război încă din primele zile ale conflictului din Ucraina. Zeci de ucraineni au fost ajutaţi de ruşii din Botoşani. „În miezul nopţii ne-am adunat să-i ajutăm. Dispunem în centrul nostru de şase locuri de cazare pe care le-am pus la dispoziţie refugiaţilor încă din primele momente.

Comunităţile noastre din toată ţara sunt implicate în a sprijini refugiaţii care sosesc în aceste zile. Am avut până acum familii de ucraineni venite din Kiev de trei zile aflate pe drum. Au ajuns epuizaţi în Botoşani. I-am ajutat cum am putut. Centrul nostru are toate condiţiile necesare, inclusiv duşuri, toalete, căldură”, spune Ovidiu Ivanov preşedintele Comunităţii Ruşilor Lipoveni.

În plus, toată comunitatea de câteva sute de lipoveni s-a mobilizat pentru a aduna mâncare, produse de igienă şi medicamente pentru refugiaţii ucraineni. „Am constituit mediat un fond din care asigurăm masă sau alte lucruri de strictă necesitate, medicamente, igienă. De tot ce aveau nevoie”, spune Ovidiu Ivanov. Dar cel mai important, ruşii din Botoşani i-au ajutat pe ucraineni fugiţi de război, cu traduceri şi indicaţii. „Noi suntem solidari cu refugiaţii ucraineni şi i-am îndrumat cât am putut mai bine, mai ales că ne puteam înţelege cu ajutorul limbii ruse şi am putut să-i ajutăm şi pe cei care doreau să plece mai departe”, precizează reprezentaţii lipovenilor.

„Nu suntem de acord cu această situaţie din Ucraina”

Ruşii lipoveni, deşi păstrează şi promovează cultura şi limba rusă, spun că nu sunt de acord cu războiul din Ucraina. Mai mult decât atât, se arată solidari cu ucrainenii care suferă din cauza atacurilor ruseşti. „Sunt deja 25 de zile de conflict pe teritoriul Ucrainei, un conflict din care, în primul rând, are de suferit populaţia civilă. Preşedintele nostru a luat imediat poziţie delimitându-se de această stare conflictuală care există în Ucraina. Refugiaţii ucraineni înţeleg foarte bine situaţia, ştiu că le suntem sprijim, că-i ajutăm, că noi, ruşii lipoveni, dar şi populaţia civilă din Rusia nu suntem de acord cu această situaţie din Ucraina. Noi suntem creştini şi, mai mult ca niciodată, acum creştinii trebuie să pună în aplicare învăţămintele Sfintei Scripturi. Este o datorie, este o dragoste faţă de aproapele nostru ”, adaugă Ivanov.

Lipovenii, prigoniţi din motive religioase

În România, cele mai numeroase comunităţi de ruşi lipoveni se află în Dobrogea şi nordul Moldovei. La Botoşani, lipovenii au ajuns undeva spre mijlocul secolului al XVIII-lea, din cauza reformelor introduse la nivel religios şi social în Rusia ţaristă. Este vorba, mai exact, despre reformele Patriarhului Nikon, dar şi ale ţarului Petru cel Mare, care dorea europenizarea societăţii ruse. Staroverii, adică credincioşii de rit vechi, tradiţionaliştii care se opun schimbării, au fost persectuaţi, iar din acest motiv au luat drumul pribegiei. La Botoşani, au ocupat aşa numita mahala lipovenească şi s-au remarcat ca foarte buni legumicultori.

