Ritualuri bizare în Europa Evului Mediu. Ce practici existau după moartea cuiva

La începuturile Evului Mediu, în secolele VI-XI d HR, Europa răvăşită de triburile barbare cunoştea noi realităţi.

Pe locul fostelor provincii romane se năşteau regate în care elementele germanice, turanice sau slave se îmbinau cu cele romanice sau celtice, rămase moştenire din anii antichităţii.

În această lume brutală, marcată de războaie, invazii, convertiri şi reorganizări, specialiştii au descoperit o practică macabră şi totodată bizară mai ales la popoarele Europei, inclusiv la cele de pe teritoriul de astăzi al României.

Este vorba despre redeschiderea mormintelor în anumite momente şi interacţiunea cu cei defuncţi.

Deşi iniţial s-a crezut că este vorba despre deranjarea mormintelor de jefuitori, noile cercetări aduc o nouă perspectivă mult mai misterioasă şi dificil de înţeles.

Două secole de obiceiuri macabre şi bizare

Specialistul Alison Klevnas, doctor în istorie la Universitatea din Stockholm, a observat, după ample cercetări, un fenomen straniu înregistrat în anii de început ai Europei Medievale. Timp de aproximativ un secol, multe morminte, de pe teritoriul de astăzi al României, prin toată Europa Centrală şi până în Anglia, erau redeschise la scurt timp după înhumarea celui decedat.

Mai mult decât atât, erau luate din morminte anumite tipuri de obiecte, iar cadavrele în unele cazuri erau rearanjate sau crestate. Mult timp s-a crezut că aceste morminte erau răvăşite de jefuitori sau că membrii comunităţi aflaţi în criză de resurse, într-o epocă dominată de război şi lipsă de siguranţă economică, ajungeau să ia din morminte obiecte preţioase sau metalice pentru a fi refolosite sau comercializate.

Aceste practici au fost documentate în mai multe ţări europene, iar rezultatele au fost publicate în publicaţia ”Antiquity”. Rezultatele cercetărilor arată că această practică ciudată a redeschiderii intenţionată a mormintelor a fost întâlnită mai ales în Europa Centrală, în ţări precum Cehia, Germania, Austria, dar şi în alte zone precum teritoriul României de astăzi, Franţei şi Angliei.

Propriu-zis, harta acestor morminte redeschise la scurt timp după depunerea defunctului indică o bandă mediană care traversează Europa de la graniţa ei centrală cu Răsăritul şi până în Anglia, la limita cu Scoţia.

Specialiştii arată că practica a durat aproximativ două secole, de la mijlocul secolului al V lea d Hr şi până în secolul al VII lea d Hr. Redeschiderile de morminte erau întâlnite, ca particularitate, în cimitirele păgâne cu morminte dispuse pe rânduri. În morminte, defunctul era depus în sicrie de lemn cu inventar, în funcţie de statutul persoanei. Acesta pleca în lumea de dincolo cu arme, cu bijuterii sau alte obiecte de prestigiu. În general erau morminte ale populaţiilor germanice. Specialiştii cooptaţi de Alison Klevnas sunt convinşi că redeschiderile erau parte a unui ritual care continua să lege lumea viilor de cea a morţilor.

Relicve din lumea de dincolo

Pentru a înţelege fenomenul, echipele de specialişti au studiat mii de descoperiri realizând că aceată practică a avut o amploare uluitoare între secolele V şi VII d Hr.

Specialiştii au dovezile că aceste morminte nu au fost jefuite şi făceau parte dintr-o serie de ritualuri necunoscute. În primul rând, multe morminte erau deschise la scurt timp după înmormântare, înainte chiar ca defunctul să se descompună. Cei care deschideau mormintele luau doar anumite obiecte din mormânt, evidenţiate prin urmele lăsate.

Alte morminte erau redeschise atunci când deja corpul era descompus. Erau luate lucruri fără valoare economică, ceea ce arată că motivul nu era jaful. De exemplu, erau luate broşe din cupru sau alte materiale inferioare dar erau lăsate în mormânt bijuterii din metale preţioase care ar fi avut clar o valoare economică. Sau mormintele erau redeschise pentru a fi luate arme mâncate de rugină, care nu mai puteau fi folosite, sau anumite bucăţi dintr-o armă.

”În mod surprinzător erau luate din morminte broşe din aliaj de cupru, de pe trupul defunctului dar lăsau în urmă coliere cu pandative din argint (...) Este evident că ei credeau că pot lua doar anumite obiecte ale defunctului”, spune Klevnas.

Alţii din contră puneau obiecte sau chiar animale moarte în mormintele redeschise. De exemplu, în Bavaria a fost depus cadavrul unui câine în mormânt, după redeschiderea locului de veci.

Semne pentru cei morţi

În alte cazuri, aşa cum arată specialiştii, erau distruse ritualic anumite obiecte din mormânt şi lăsate acolo. ”În Ţările de Jos există aparenţa unor distrugeri intenţionate a unor obiecte de ceramică, sau a unei catarame care indică urme de fractură mecanică. Sunt şi cazuri de arme fragmentate. Doar două dintre cele 325 de morminte redeschise din Bavaria arată urme ale unor fragmentări probabil făcute inteţionat, inclusiv o piesă a unui scut”, se arată în ”Reopening graves in the early middle ages: from local practice to european phenomenon”, publicat pe cambridge.org