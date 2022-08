Oraşul din România unde persoanele care au consumat produse afrodisiace au interdicţie în parcurile de joacă

Săptămâna trecută, în cadrul unei şedinţe a Consiliului Local Botoşani, a fost supus spre aprobare regulamentul de administrare şi utilizare a spaţiilor de joacă din oraş. La unul dintre subpuncte se preciza că accesul în spaţiile de joacă este interzis inclusiv celor care au folosit produse afrodisiace sau consumă aceste substanţe în timp ce se află în acel perimetru.

Acest regulament a fost realizat de funcţionarii Primăriei şi votat de consilieri. Deşi o parte s-au declarat contrariaţi de această interdicţie şi s-au abţinut la vot, majoritatea a decis că regulamentul respectiv să intre în vigoare. „Regulamentul a venit la propunerea Primăriei şi noi am fost puşi să votăm. Grupul nostru s-a abţinut, dar a existat o majoritate şi proiectul a trecut”, spune consilierul local Andrei Amos.

„Probabil o să-i punem să se dezbrace în pielea goală”

Dincolo de hilaritatea pe care o stârneşte această prevedere a regulamentului, cei care trebuie să-l şi aplice sunt de-a dreptul disperaţi. Astfel, sarcina de a stabili gradul de excitaţiea adulţilor care vin cu copiii la spaţiul de joacă, potenţial produsă de afrodisiace, a revenit angajaţilor de la Direcţia Servicii Publice Sport şi Agrement, un serviciu din cadrul Primăriei Botoşani, care are în administrare parcurile şi locurile de joacă publice. Niciunul dintre angajaţii care lucrează la spaţii de joacă nu are pregătire în domeniul medical, şi nici nu-şi imaginează cum ar putea identifica consumatorii de afrodisiace. „Este o prostie totală. Cum ar trebui să stabilim noi că respectivii au consumat afrodisiace? Eu am luat cuvântul şi în Consiliul Local şi am spus că este o aberaţie. Nu ştiu, probabil o să-i punem să se dezbrace în pielea goală sau poate ne dau ei nişte aparate speciale care să detecteze. Este ceva greu de crezut”, spune Eugen Ţurcanu, şeful DSPSA, dar şi consilier local la Botoşani.

„Păi eu, dacă mănânc o ciocolată, nu mai pot duce copilul în parc?”

Decizia Primăriei şi a majorităţii consilierilor locali a stârnit amuzament, dar şi confuzie în rândul botoşănenilor, în condiţiile în care multe produse sau substanţe au proprietăţi afrodisiace. De exemplu, ciocolata neagră, ţelina, usturoiul, ghimbirul sau sparanghelul. Victor, un tânăr de 32 de ani, din municipiul Botoşani, se gândeşte, amuzat, dacă să-şi mai ducă sau nu copilul în parc după ce mănâncă ciocolată neagră, preferata lui. „Păi eu, dacă mănânc o ciocolată, nu mai pot duce copilul la parc? Şi mie îmi place mult ciocolata neagră. Şi pe deasupra cum mă verifică? Hai la bărbat, să zicem, că ar fi mai explicit, dar la femeie? Ferească Sfântu’ ”, spune bărbatul.

Un alt botoşănean glumeşte pe seama regulamentului şi spune că şi mamele îmbrăcate ceva mai provocator ar putea fi interzise în parc, din cauza efectelor pe care le-ar putea produce. „Păi dacă eu intru în parc şi văd o doamnă, o domnişoară cu fustă scurtă sau pantaloni mulaţi, înseamnă că o vreme mă duc şi stau după gard”. Reprezentanţii municipalităţii au precizat că regulamentul a fost făcut de aparatul de specialitate al Primăriei.

