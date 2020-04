Iniţiativa remarcabilă a unor tineri antreprenori în vreme de pandemie. „A fost ca o inspiraţie divină“

„Împreună pentru personalul medical din Botoşani“ a luat naştere pur şi simplu, într-o marţi seara, acum două săptămâni, când Alice Sinescu şi Ella Nistor, proprietarele unei florării din oraş, s-au gândit să formeze un grup pe Facebook prin care să adune cât mai mulţi oameni dispuşi să ajute personalul medical în lupta cu noul coronavirus. Într-un timp record, s-au adunat în jur de 11 tineri antreprenori şi au format un grup de lucru. „Majoritatea nu se ştiau între ei, însă toţi au câte un prieten sau o cunoştinţă care lucrează la spital şi care le spuneau că nu au nimic din cele necesare pentru a se proteja şi nici nu au voie să o spună cu voce tare. Aşa că au ştiut că trebuie să se pună pe treabă chiar şi la un nivel micro. Orice gest bine intenţionat, indiferent de mărime, duce la o schimbare în bine“, a precizat Elsa Şeică, o tânără cooptată în proiect.

Toate sarcinile şi rolurile au fost împărţite deja din prima noapte, iar oamenii s-au apucat imediat de treabă. „Pur şi simplu a fost cerinţa potrivită la momentul potrivit. Am recepţionat un mesaj pe Facebook într-o noapte şi în mai puţin de 24 de ore am format echipa. A fost ca o inspiraţie divină pentru că am ales oamenii din instinct şi au funcţionat lucrurile excepţional, rolurile s-au împărţit natural din prima noapte“, povesteşte Alice Sinescu, iniţiatorul proiectul şi distribuitorul de donaţii.

La o întâlnire cu personalul medical FOTO Împreună pentru personalul medical din Botoşani

Grupul funcţionează sub tutela Asociaţiei Judeţene de Babywearing condusă de o mamă tânără, Gabriela Venedict, care încurajează, printre altele, alăptatul la sân. Alice, Ella, Alin, Cezara, Raluca, Gabriela, Magda, Oana, Mirabela şi Elsa, toţi tineri antreprenori care activează în domenii diverse de la organizare de evenimente şi vânzare de flori până la geoforaje şi design, au început de a doua zi să strângă bani dând sfoară în ţară, sau pur şi simplu să găsească soluţii pentru a face rost de echipamente pentru personalul medical.

Peste 30.000 de lei şi 750 de viziere în două săptămâni

Toţi cei implicaţi au început imediat să strângă fonduri şi să găsească furnizori de echipamente medicale. Deşi majoritatea se aflau într-o perioadă de criză, s-au implicat total şi cu multă pasiune. „A fost spontan, hai să facem rost de bani pentru spital. Nu a fost alegerea mea, am urcat în tren din mers şi fără destinaţie, dar îmi place unde am ajuns. Am cunoscut o echipă super faină de oameni care nu au avut un plan bine definit, însă care au reuşit să facă ceva extraordinar într-un moment de criză“, spune Raluca Olaru, o tânără care are o firmă de foraje şi se ocupă cu distribuirea donaţiilor.

Echipamente pentru personalul medical FOTO Impreună pentru personalul medical din Botoşani

În două săptămâni, din vorbă în vorbă şi după numeroase apeluri pe reţelele sociale, tinerii antreprenori au reuşit să strângă peste 30.000 de lei. Din această sumă au fost cumpărate echipamente medicale precum măşti, combinezoane, cotiere, bonete, botoşi sau halite, toate donate personalului de la Spitalul Judeţean şi de la Ambulanţă. Echipamentele au fost cumpărate de la un producător local tocmai pentru ca banii să rămână în judeţ, spun tinerii.

Doi tineri antreprenori implicaţi în proiect, Alin şi Cezara, de la Magic Touch, au realizat peste 750 de viziere. Angajaţii de la spital şi de la Ambulanţă au fost impresionaţi de aceste donaţii. „Au fost deosebit de importante. În acel moment, nu se găseau viziere pe piaţă. A fost un dar extraordinar. Am simţit că cineva s-a gândit şi la noi”, spune Cristi Calimandriuc, de la Serviciul Judeţean de Ambulanţă Botoşani.

