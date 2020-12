Cum au fost umiliţi elevii din Botoşani. Consilierii le-au dublat bursele în campanie şi le-au tăiat după alegeri

Consiliul Local al municipiului Botoşani a hotărât cu unanimitate de voturi, în şedinţa din 26 noiembrie, dublarea burselor pentru elevii premianţi, dar şi pentru cei cu o situaţie materială precară. Proiectul de hotărâre a fost propus de către consilierii PNL şi a fost acceptat inclusiv de majoritatea social-democrată. Proiectul a trecut cu 22 de voturi din 23 posibile.

Hotărârea prevedea majorarea burselor de performanţă de la 150 la 300 de lei, a celor de merit de la 120 la 250 de leişi a celor de studiu de la 105 la 200 de lei. Bursele sociale au fost mărite de la 90 la 300 de lei, fiind cea mai substanţială majorare. Propunerea de majorare a fost votată în plină campanie electorală pentru alegerile parlamentare. Elevii premianţi, dar şi cei nevoiaşi nu au avut prea mult timp să se bucure de aceste majorări, întrucât la o săptămână de la finalizarea scrutinului electoral bursele au fost tăiate la loc.

În 14 decembrie, adică exact la o săptămână de la alegerile parlamentare, primarul municipiului Botoşani, Cosmin Andrei, reprezentant al PSD, a convocat o şedinţă extraordinară de Consiliu Local, unde se afla, pe ordinea de zi, un proiect care prevedea ca bursele dublate în urmă cu aproximativ trei săptămâni să fie micşorate substanţial. Proiectul de hotărâre a trecut în Consiliul Local, cu majoritatea social-democraţilor şi a membrilor Pro-România, fiind practic anulată dublarea burselor. În schimb, a fost aplicată o majorare modică la cuantumul anterior hotărârii de dublare din şedinţa de pe 26 noiembrie. Bursele au fost astfel mărite cu sume cuprinse între 30 şi 50 de lei.

„Demers demagogic şi populist”

Primarul municipiului Botoşani, a spus că totul a fost o manevră a electorală a PNL, deşi inclusiv colegii săi social-democraţi au votat dublarea burselor în luna noiembrie, adăugând că Primăria nu-şi permite financiar acest stimulent pentru elevi. „A fost vorba despre un demers demagogic şi populist pe care l-au făcut colegii de la PNL în plină campanie electorală. Când am calculat impactul asupra bugetului, sumele sunt atât de mari încât ar fi trebuit să mărim taxele şi impozitele locale. Vorbim despre o sumă de 2,7 milioane de lei în plus faţă de ce plăteam burse prin bugetul Primăriei Botoşani. Cei de la PNL ar fi avut această oportunitate, să mărească bursele, dacă erau cu adevărat interesaţi de soarta copiilor, în cei patru ani de mandat pe care i-a avut fostul edil liberal şi cu sprijinul majorităţii din Consiliul Local. Măririle nu erau sustenabile din punct de vedere al suportabilităţii bugetului Primăriei. În aceste condiţii, am revenit cu o creştere pe care Primăria şi-o permite să o plătească. Pentru că ar fi fost o creştere peste nivelul în plată al unor oraşe mai dezvoltate cu bugete mult mai mari”, spune primarul Cosmin Andrei.

„Incredibil ce se întâmplă la Primăria Botoşani”

La rândul lor, liberalii din Consiliul Local spun că s-a făcut economie în timpul pandemiei cu şcolile şi că s-ar fi găsit bani chiar şi pentru dublarea burselor. „Este incredibil ceea ce se întâmplă la Primăria Botoşani. În data de 26 de noiembrie am propus. Au fost 22 de consilieri locali care au votat acest proiect, din 23 câţi sunt în Consiliul Local al municipiului Botoşani. Au votat pentru acest proiect de majorare a cuantumului burselor elevilor, fie de merit, fie sociale, inclusiv colegii din PSD. Sunt bani care pot fi luaţi din mai multe economii care s-au făcut în timpul în care elevii au avut parte de învăţământ online. În primul rând la transport, apoi la asigurarea condiţiilor de încălzire a şcolilor, la cheltuielile de funcţionare a unităţilor şcolare. Vă daţi seama, din martie până în decembrie s-au cheltuit puţini bani”, spune Ada Macovei, inspector şcolar general adjunct, dar şi consilier local PNL în Consiliul Local.

În municipiul Botoşani, primesc burse de performanţă, de merit, de studiu sau sociale peste 1.700 de elevi. Aceştia vor beneficia de dublarea burselor doar pe luna decembrie, atât timp cât hotărârea din noiembrie a fost aplicată. Prin noua hotărâre, din ianuarie, elevii vor beneficia doar de bursele pe care le-au avut şi înainte de luna noiembrie a anului 2020, cu măriri de maximum 50 de lei.

