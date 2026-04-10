Lumea așteaptă cu neliniște rezultatul negocierilor de pace dintre SUA și Iran. Ce se știe până acum

Viețile a milioane de oameni din Orientul Mijlociu — dar și stabilitatea economiei globale — depind de rezultatul unor negocieri decisive între Statele Unite și Iran, programate în acest weekend în Islamabad.

Capitala Pakistanului a fost practic golită, după ce autoritățile au declarat o vacanță publică de două zile pentru a asigura măsuri stricte de securitate înaintea sosirii delegațiilor americană și iraniană. Este prima rundă de discuții de la izbucnirea conflictului.

Un armistițiu fragil, în vigoare de două săptămâni și care a deschis calea negocierilor, se menține deocamdată. Totuși, bombardamentele intense ale Israelului asupra Hezbollah și divergențele privind includerea Libanului în acord riscă să compromită întâlnirea, relatează CNN.

Cine participă la negocieri?

Discuțiile dintre SUA și Iran urmează să înceapă sâmbătă dimineață, ora locală, potrivit Casei Albe.

Delegația americană va fi condusă de vicepreședintele JD Vance, alături de trimisul special Steve Witkoff și Jared Kushner, ginerele președintelui Donald Trump.

Teheranul nu a anunțat oficial componența delegației, însă presa locală sugerează că aceasta ar putea fi condusă de președintele Parlamentului iranian, Mohammad Bagher Ghalibaf. Considerat un apropiat al regimului și o figură influentă în timpul conflictului, Ghalibaf a devenit un interlocutor important în relația cu administrația Trump, în contextul în care mai mulți lideri iranieni au fost uciși în recentele atacuri americano-israeliene.

Care sunt temele de discuție?

Stabilirea unei agende comune se anunță dificilă, în condițiile în care cele două părți nu reușesc să cadă de acord nici asupra termenilor armistițiului.

Donald Trump a menționat existența unui „plan în 10 puncte” propus de Iran, pe care l-a descris drept o bază „viabilă” de negociere.

Ulterior însă, Iranul a prezentat o versiune care include cerințe considerate inacceptabile de către Washington, precum recunoașterea controlului asupra Strâmtorii Ormuz, despăgubiri pentru pagubele de război și ridicarea tuturor sancțiunilor. Alte variante includ și recunoașterea dreptului Iranului de a îmbogăți uraniu.

Armistițiu sau nu, reconfigurarea Orientului Mijlociu este departe de a se încheia. Calculul lui

Casa Albă a precizat că președintele se referea la o altă versiune a planului, descrisă ca fiind „mai rezonabilă”.

La rândul său, Washingtonul ar avea un plan în 15 puncte, care ar include renunțarea Iranului la arme nucleare, predarea uraniului îmbogățit, limitarea capacităților militare și redeschiderea Strâmtoarea Ormuz.

Miza principală rămâne dacă cele două părți pot ajunge la un compromis sau dacă negocierile vor eșua, riscând reluarea unui conflict care a provocat deja distrugeri majore și o criză globală a petrolului.

Situația din Liban

Includerea Libanului în armistițiu rămâne un punct sensibil, cu potențial de a afecta negocierile.

Iranul susține că acordul acoperă și atacurile asupra Hezbollah, organizație susținută de Teheran, poziție împărtășită de Pakistan, mediator al acordului. În schimb, Israelul și SUA afirmă că Libanul nu face parte din înțelegere.

La doar câteva ore după intrarea în vigoare a armistițiului, Israelul a lansat unul dintre cele mai ample valuri de atacuri asupra Libanului de la începutul războiului, soldat cu sute de morți și peste o mie de răniți, potrivit autorităților libaneze.

Reacțiile internaționale au fost rapide, iar oficialii iranieni au avertizat că încălcarea armistițiului ar putea avea consecințe grave. Critici la adresa Israelului au venit inclusiv din partea statelor europene și din regiunea Golfului.

JD Vance a declarat că există o „neînțelegere legitimă” privind includerea Libanului și a sugerat că Israelul ar trebui să dea dovadă de reținere.

Ce se întâmplă cu Strâmtoarea Ormuz?

Redeschiderea Strâmtoarea Ormuz, o rută esențială pentru transportul global de petrol, este un alt punct cheie al negocierilor.

Deși armistițiul prevedea reluarea traficului, doar câteva nave au reușit să tranziteze zona, în timp ce sute de vase rămân blocate în Golful Persic.

Iranul a restricționat traficul petrolier după atacurile Israelului asupra Libanului, iar oficialii iranieni au avertizat că orice încălcare a armistițiului va atrage reacții ferme.

JD Vance a subliniat că nerespectarea angajamentelor privind redeschiderea rutei ar putea duce la prăbușirea acordului, în timp ce Donald Trump a avertizat Teheranul să nu impună taxe asupra transporturilor de petrol.

Statele din Golf își regândesc securitatea în contextul războiului SUA–Israel împotriva Iranului

Pot avea succes negocierile?

În ciuda incertitudinilor, oficialii americani au accelerat pregătirile pentru discuții.

JD Vance a declarat că o eventuală retragere a Iranului ar fi „o decizie greșită”, însă aparține Teheranului.

Donald Trump s-a declarat „foarte optimist” în privința șanselor unui acord, afirmând că liderii iranieni par deschiși la compromis în discuțiile private.

Mesajul oficial al Iranului este însă diferit, presa de stat susținând că țara a obținut o victorie importantă rezistând presiunilor militare și aducând SUA la masa negocierilor.

Chiar dacă discuțiile vor avea loc conform planului, rămâne incert dacă diferențele majore dintre cele două părți pot fi depășite într-un singur weekend.

Surse apropiate negocierilor indică faptul că întâlnirea din Pakistan ar putea fi doar începutul unui proces mai amplu, care ar presupune mai multe runde de negocieri pentru un acord de pace durabil.