Cum ajung la sapă de lemn marii fermieri din „Bărăganul nordului“. Pagubă totală pe mii de hectare de culturi

Săptămâna trecută, o furtună cu grindină a făcut prăpăd într-unul dintre cele mai importante bazine agricole din România. Mai precis, în judeţul Botoşani, pe malurile Prutului, peste 2.300 de hectare cultivate au fost distruse în totalitate. Fermierii spun că au pierdut sume consistente, peste 2.000 de lei la hectar şi că se aşteaptă ca autorităţile să declare întreg spaţiul, zonă calamitată. Impactul economic se poate dovedi major, spun fermierii, dacă nu reuşesc să iasă din impas.

”Pagubele sunt în totalitate”

Trei mari fermieri de pe malurile Prutului spun că au fost efectiv distruşi de furtună. Petrică Ciornei a înregistrat pierderi totale pe o suprafaţă de 500 de hectare. ”Pagubele sunt în totalitate. Pe 500 de hectare am pierdut totul. Socotind, am realizat că la hectar am pierdut 2000 de lei. Numai cu înfinţarea culturilor. Nu mai pun la socoteală cât ar fi trebuit să câştig prin valorificarea acestora. Este un dezastru”, spune Ciornei.





Un alt fermier, din aceeaşi zonă, Iulian Merticaru, a pierdut de trei ori mai mult. „Pe 1.500 de hectare a fost prăpădit tot. Porumbul este efectiv distrus, la fel şi orzoaica. Nu mai am efectiv ce scoate de acolo”, spune Merticaru. Petru Ostafe, un alt fermier din zona Ştefăneşti, spune că ajuns la faţa locului, după ce s-a oprit furtuna a fost nevoit să se ducă la farmacie să-şi cumpere calmante. ”Când am văzut prăpădul pe 300 de hectare am fost aproape să cad jos. Nu-mi venea să cred. Am luat calmante„, spune Ostafe. Totodată, fermierii spun că este pentru a treia oară într-o singură lună când sunt loviţi de vijelie. Ultima le-a pus însă capac. ”Ultima dată nici nu am mai avut ce alege”, spune Petru Ostafe.

”Pun lacătul şi mă reprofilez”

Urgia, spun fermierii, a durat doar 15 minute. Suficient cât să le producă pagube uriaşe. ”Avem contracte. Noi ce facem acum, fără cultură? Avem leasing-uri la utilaje şi nu avem cu ce achita dacă nu valorifică cultura. Avem pierderi mari de tot”, spune Petrică Ciornei. Alţii sunt disperaţi că nici măcar nu au achitat seminţele, urmând să dea socoteală furnizorilor. ”Trebuie să achităm seminţele. Făceam acest lucru de obicei în toamnă. Acum nu ştiu cum o să fie. Împrumuturi peste împrumuturi”, spune Ostafe.





Mulţi spun că dacă nu se redresează riscă să se producă un echilibru economic major în zonă. ”Aici agricultura ţine totul în picioare. Mie după pierderile astea îmi vine să pun lacătul şi să mă reprofilez. Dacă mai fac asta şi ceilalţi fermieri imaginaţi-vă ce impact economic va avea. Sunt atâţia oameni aici care trăiesc din agricultură, sunt angajaţi aici”, spune Petrică Ciornei. Marii fermieri au cerut reprezentanţilor Guvernului în teritoriu să declare malul Prutului, zonă calamitată. Deocamdată, o comisie de evaluare a fost în teren şi va întocmi un raport al pagubelor.

