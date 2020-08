Comuna din România unde casele săracilor au fost reabilitate gratuit. Singura condiţie, învăţarea unei meserii

La Hilişeu Horia, o comună situată la mai bine de 40 de kilometri de municipiul Botoşani, la graniţa României cu Ucraina, autorităţile locale au atras fonduri de peste 3.8 milioane de euro pentru combaterea sărăciei. Cu aceşti bani s-au făcut cursuri de calificare, programe after-school, consilierea copiilor şi părinţilor din familii sărace, înfiinţarea de societăţi comerciale în comună, dar şi reabilitarea de case plus montarea de panouri fotovoltaice la peste 40 de familii nevoiaşe. Este cel mai amplu proiect de combatere a sărăciei, derulat în lumea rurală, în nordul Moldovei.

„Proiectul a venit ca o mană cerească pentru ei“

În comuna Hiliseu Horia, o zonă de graniţă, mulţi localnici se luptă cu sărăcia, trăind, în cele mai bune cazuri, din ce le oferă pământul sau cele câteva animale. Majoritatea trăieşte în case bătrâneşti, fără toalete în interior. Tocmai de aceea, autorităţile locale au au reuşit prin POCU, să obţină fonduri europene masive, pentru combaterea sărăciei. Practic au reuşit să obţină echivalentul bugetului comunei pe 30 de ani. Autorităţile locale s-au concentrat pe trei componente principale, accesul la educaţie al copiilor, ca o şansă pentru ridicarea nivelului de trai, găsirea unor locuri de muncă şi calificarea localnicilor dar şi îmbunătăţirea condiţiilor de trai, în special locuinţe reabilitate, unde să poată trăi ca în secolul XXI. În total au fost alese 40 de familii sărace cărora să le fie reabilitate casele şi să le fie montate panouri fotovoltaice pe acoperiş pentru a reduce cheltuielile cu factura la energie electrică.

”Mergând pe teren şi analizând condiţiile de trai ale cetăţenilor din această comună, am constatat că nu au nivel chiar atât de ridicat. Proiectul a venit ca o mană cerească pentru ei”, spune Alina Pădurariu, coordonatorul proiectului pe locuinţe, în cadrul Primăriei din Hilişeu Horia. Propriu-zis, familiile nevoiaşe din proiect beneficiază de repararea caselor, de schimbarea geamurilor vechi de lemn, cu termopane, alei betonate, acoperişuri, dar şi toalete în interiorul casei. ”Au fost izolate casele, au facut tavanele prin aplicarea de rigips, apoi au tencuit. Au fost schimbate geamurile, s-a pus tâmplărie pvc. Alei şi alte reparaţii unde era nevoie. Totodată, au fost montate panouri foto-voltaice”, adaugă Alina Pădurariu.

„Nu puteam reabilita casa unor persoane care stau cu coatele pe geam“

Familiile care au intrat în acest program de reabilitare trebuiau să îndeplinească o serie de condiţii. În special, dorinţa de a-şi schimba în bine viaţa. Pe scurt, cei care doreau doar pomană fără să facă nimic, nu au fost acceptaţi în proiect. Nevoiaşii trebuiau să participe la cursurile de formare profesională organizate de Primărie, să accepte un loc de muncă şi să-şi trimită copil la şcoală, inclusiv la programele de after-school. ”Am avut un punctaj după care ne-am ghidat. Reabilitarea caselor a fost condiţionată de participarea la proiect a beneficiarilor, adică la consiliere, la cursuri de formare profesională.

Panouri fotovolaice lângă o casă în curs de reabilitare FOTO Cosmin Zamfirache

Trebuiau să-şi includă copiii în programele de şcoală după şcoală, să participe activ. Pentru că nu putem reabilita casa unor persoane care stau cu coatele pe geam şi se uită la cei care muncesc.”, precizează Alina Pădurariu. De altfel, tot în cadrul acestui proiect, Primăria a organizat cursuri de formare profesională certificate pentru localnici, cu meserii căutate pe piaţa muncii precum lucrător în zootehnie, în agricultură, brutar, patiser samd. Totodată au fost organizate, chiar în comună, burse ale locurilor de muncă, pentru selectarea celor calificaţi.

„M-a salvat acest proiect“

Florica Paladi are 50 de ani şi este originară din Hilişeu. A muncit ani buni la fabrica de cauciucuri din Braşov. După ce s-a închis a venit acasă în satul natal. Aici nu a reuşit să-şi mai găsească loc de muncă şi a oscilat între disperare şi speranţă, mult timp, mai ales că meseria ei nu era căutată în zonă. Proiectul a venit ca un colac de salvare pentru Florica. Când a aflat că se fac cursuri de calificare la Primărie, s-a înscris imediat. Aşa a devenit brutar. S-a şi angajat imediat după terminarea cursurilor. ”M-am scris la un curs de formare profesională organizat de Primărie. După ce am terminat cursul am şi fost căutată să mi se ofere un loc de muncă.

Florica Paladi FOTO Cosmin Zamfirache

Am făcut cursuri de brutar şi imediat după ce am terminat am fost angajată ca brutar chiar aici în sat. Chiar nu m-am aşteptat. Căutam de muncă şi nu prea găseam. Eu am lucrat în Braşov în industria cauciucurilor, nu se căuta aici. Este o şansă fiindcă sunt mulţi săraci şi contează”, mărturiseşte Florica.

După ce a obţinut locul de muncă, a fost selecţionată şi pentru montarea panourilor foto-voltaice. ”După locul de muncă m-am înscris şi la proiectul pentru panouri solare. Şi sunt foarte mulţumită. Neavând servici, atunci, era foarte greu. Acum este bine, am şi serviciu şi facturi mici la curent. M-a salvat acest proiect”, precizează femeia.

