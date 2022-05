Autobuzele care secătuiesc bugetul unui întreg oraş. Un contract păgubos aduce Botoşaniul la sapă de lemn

În municipiul Botoşani, reşedinţa unuia dintre judeţele sărace din ţară, transportul public local riscă să devină o adevărată povară financiară pentru oraş. În momentul de faţă, transportul public este asigurat de o societate comercială cu capital de stat a Consiliul Local Botoşani, cu autobuze luate în leasing operaţional. Fiecare autobuz costă municipalitatea, pe lună, în jur de 3.600 de euro.

La această sumă se adaugă şi kilometrii în plus, faţă de contract, după o scăpare a funcţionarilor şi o greşeală de estimare care costă oraşul nu mai puţin de 1.4 milioane de lei. Povestea aproape ireală a transportului local la Botoşani este completată de renunţarea Primăriei la un contract uriaş de finanţare pentru reabilitarea reţelei de tramvaie.

Au înlocuit tramvaiele

În anul 2019, Primăria municipiului Botoşani accesa un proiect cu finanţare europeană în valoare de 30 de milioane de euro pentru reabilitarea căii de rulare a tramvaielor, mijlocul de transport în comun tradiţional la Botoşani de peste trei decenii. Tramvaiele au fost scoase de pe linii, urmând ca Ministerul Dezvoltării, printr-un program comun pentru toate oraşele care solicită transport cu tramvaie, să furnizeze Botoşaniului nouă vagoane moderne. Până la finalizarea lucrărilor, care presupuneau scoaterea căii de rulare vechi şi amenajarea uneia de secol XXI, Primăria a hotărât să suplinească lipsa tramvaielor cu autobuze luate prin leasing operaţional, adică, cu chirie de la o firmă turcească.

Societatea Eltrans, care se ocupă de transportul public local la Botoşani, a primit nouă autobuze noi. Pentru autobuzele noi, cu leasing-ul operaţional, Primăria plăteşte lunar peste 164.000 de lei. În acest cost sunt incluse revizii, reparaţii şi leasing-ul propriu-zis. La aceste costuri se adaugă, cel puţin 80.000 de lei pe lună costuri cu combustibilul. Cu alte cuvinte, lunar, numai chiria şi combustibilul costă oraşul nu mai puţin de 244.000 de lei. Contractul a fost încheiat până în 2025, dată până la care se preconiza că se termină lucrările la liniile de tramvai. După acea dată, autobuzele vor fi date înapoi firmei turceşti.

Greşeală de estimare

Pe lângă leasing-ul piperat, o greşeală de estimare funcţionărească riscă să transforme transportul public local cu autobuze într-o adevărată gaură neagră, din punct de vedere financiar, lucru sesizat, de altfel, şi de o parte a consilierilor locali. Pe scurt, atunci când s-a încheiat contractul cu instituţia bancară şi firma turcească, s-a cerut o estimare a numărului de kilometri pe care autobuzele îl vor parcurge anual, tocmai pentru stabilirea preţului. Funcţionarii de la Eltrans au estimat că acestea vor circula 50.000 de kilometri pe an. În realitate, însă, acestea fac peste 180.000 de kilometri anual. În aceste condiţii, diferenţa de kilometri faţă de estimare este taxată de cei care au închiriat Botoşaniului autobuzele cu 2.5 lei pe kilometru. La aceată diferenţă uriaşă şi până în 2025, costurile vor ajunge la sume astronomice. Se presupune că se poate ajunge şi la 1.4 milioane de lei, în plus, faţă de cât se plăteşte cu leasing-ul operaţional.

Directorul adjunct de la Eltrans recunoaşte că s-a făcut o greşeală de estimare costisitoare. „Colegii noştri de la Tehnic, când au estimat câţi kilometri facem, că aşa ne cereau prin leasing-ul operaţional, au zis hai să punem 50.000 de kilometri pe an, având în vedere că la tramvaie se făceau 44.000 de pe an. Când ne-am trezit aici cu prelungiri ale traseului, cu alimentarea lor, intrări, ieşiri, şamd ne-am dat seama că avem 180.000 de kilometri în plus. Dacă depăşim numărul de kilometri, ceea ce noi nu ştiam că se va întâmpla, la încheierea contractului, plătim în plus 2.5 lei pe kilometru”, spune Victor Ivănescu. În plus, spune Ivănescu, societatea a primit puţine autobuze şi din aceată cauză, cele existente ajung să facă prea mulţi kilometri. Ar fi avut nevoie de 14 autobuze şi a primit doar 9. Totul din cauza lipsei unei consiliu de administraţie la momentul potrivit.

Nici tramvaie, nici autobuze

Colac peste pupăză, pe lângă aceste costuri uriaşe cu autobuzele luate în leasing operaţional, transportul public local la Botoşani pare urmărit de blestem. Dacă în 2019 se semna contractul de finanţare pentru modernizarea transportului cu tramvaie, noua administraţie a oraşului a renunţat la începutul acestui an şi la finanţare dar şi la tramvaie fiindcă nu mai sunt bani de confinanţare şi nici nu este timp pentru finalizarea proiectului. Culmea în 2025 trebuie să dea înapoi şi autobuzele existente. Se gândesc însă să le înlocuiască cu autobuze electrice.

