Liceul de la sat cu două note de 10 la Bacalaureat. Cazul este unic în România

Liceul „Radu Petrescu” din comuna bistriţeană Prundu Bârgăului a obţinut la această sesiune de Bacalaureat una dintre cele mai mari rate de promovabilitate din judeţ. 92% dintre elevi au reuşit să obţină notă de trecere la „examenul maturităţii”.

Unitatea de învăţământ situată la 30 de kilometri de Bistriţa a reuşit anul acesta o performanţă greu de egalat: două dintre absolventele sale au obţinut 10 pe linie. Una dintre ele este chiar fiica unei învăţătoare din liceul în cauză, care a insistat ca copilul său să facă studiile superioare în comuna de unde este şi să nu meargă la un colegiu renumit din Bistriţa.

Maria Albu şi Ana-Maria Bugnariu, ambele la profilul Ştiinţele Naturii. Niciuna nu a luat meditaţii, bazându-se doar pe informaţiile pe care le-au acumulat la cursuri sau în cadrul orelor suplimentare susţinute de profesorii liceului.

„Am muncit foarte mult în anii ăştia şi la matematică, nu mă aşteptam să fie aşa complex subiectul. Toată clasa a XII-a făceam 2-3 ore în plus la mate şi română. Am apreciat faptul că profesorii au pus suflet în tot ceea ce au făcut. Lor le mulţumesc din suflet pentru cât au lucrat”, a declarat Maria Albu, una dintre elevele de 10.

Maria Albu a fost şi şefă de promoţie la Liceul „Radu Petrescu”, terminând liceul cu media 10 (FOTO: Arhivă Personală)

Maria Albu a participat la mai toate olimpiadele şi concursurile şcolare, fiind nelipsită de la olimpiadele de Română, Matematică, Chimie sau Biologie. Ana-Maria Bugnariu în schimb şi-a văzut de şcoală, însă nu a participat la olimpiade.

„Nu mi s-au părut foarte grele subiectele, dar nu mă aşteptam să iau 10, pentru că am avut emoţii. La Limba Română m-am bucurat că a picat poezia, care a fost simplă. Acolo am avut şi cele mai mari emoţii, pentru că mi se părea imposibil să iau 10. Acasă nu am stat să învăţ foarte mult, mi se părea o pierdere de vreme, atâta timp cât eşti atent la şcoală. Pentru mine, şase ore sunt obositoare, aşa că mai bine mă concentrez la şcoală şi acasă ştiu că nu am altceva de făcut. De aceea nu mă aşteptam nici să iau 10, raportat la munca mea”, spune Ana-Maria Bugnariu, care visează să devină medic.

Ana Bugnariu nu se aştepta să ia 10, însă spune că a reuşit această performanţă cu ajutorul profesorilor pe care i-a avut (FOTO: Arhivă Personală

Directorul şcolii, Neuc Constanţa, spune că acesta este rezultatul muncii din ultimii ani, dar şi a cadrelor didactice de calitate, care s-au asigurat că absolvenţii intră în „examenul maturităţii” pregătiţi.

Liceul de la sat oferă elevilor aceleaşi condiţii ca cele de prestigiu de la oraş

„Sunt extrem de fericită că Liceul „Radu Petrescu” a avut două medii de 10 la Bacalaureat. Avem un liceu deosebit. Se munceştii cu aceşti copii, iar acesta este rezultator acestei munci. Aici elevii care vor să înveţe o fac. Maria Albu a fost o fată de 10 de când o ştiu. A terminat liceul cu media 10 şi a fost şefă de promoţie. Avem copii foarte buni. Pentru noi ei sunt copiii noştri”, precizează Neuc Constanţa.

Toţi profesorii care au predat materii de Bac au făcut ore suplimentare cu elevii, atât dimineaţa, cât şi după cursuri, aşa se face că absolvenţii nu au mai avut nevoie de meditaţii particulare.

Aceasta mai spune că performanţa este direct proporţională cu condiţiile oferite elevilor. Modernizările au început în urmă cu două decenii, elevii având parte în prezent de cabinete moderne, de aparatură de ultimă generaţie, de cabinet de muzică sau de sală multi-media.

