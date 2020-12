Tradiţii străvechi, anulate din cauza pandemiei. Brondoşii din Cavnic vor colinda doar la porţi

De mai bine de 300 de ani, sărbătorile de iarnă au fost marcate într-un mod aparte în Cavnic. An de an, în luna decembrie sute de localnici îmbrăcaţi în brondoşi colindau străzile în lung şi în lat, în costume vechi şi unice, fiind cunoscuţi pentru harul de a alunga spiritele rele.

Cunoscuţi sub numele de ”brondoşi”, despre originea lor localnicii spun că este legată de invazia tătarilor din anul 1717, care ar fi fost alungaţi din oraş cu ajutorul brondoşilor. Îmbrăcaţi în costume albe, opinci în picioare, măşti din piele de oaie şi clopote atârnate pe hamuri, brondoşii erau aşteptaţi cu nerăbdare atât de căvnicari, cât şi de localnicii din împrejurimi.

An de an, parada brondoşilor aduna în centrul oraşului sute de oameni, dornici să-i admire, să îi aplaude şi să îi însoţească preţ de câteva minute pe colindătorii Cavnicului. Printre brondoşi se aflau an de an atât copii, cât şi adulţi, iar costumele erau rezultatul muncii de peste an. Sute de căvnicari îmbrăcau costumul pentru a marca începutul sărbătorilor de iarnă, iar mândrie mai mare pentru ei nu exista.

Startul paradei se dădea de obicei în faţa Casei Orăşeneşti de Cultură, iar de acolo brondoşii porneau înspre primărie, însoţiţi de cei care îi priveau. În acest an însă, acest lucru nu va mai fi posibil. Pandemia de coronavirus le-a determinat pe autorităţi să renunţe la parada de început, iar edilul mărturiseşte că este pentru prima dată când acest lucru se întâmplă. Străzile Cavnicului sunt pustiite, însă siguranţa cetăţenilor este de departe cea mai importantă.

”E primul an în care căvnicarii nu vor participa la parada brondoşilor, e primul an în care de fapt nu va exista o paradă. Aici, în Cavnic tradiţiile sunt bogate, iar anul acesta am fost nevoiţi să renunţăm la ele din cauza pandemiei. Aveam lăsatul secului, colindători, brondoşi, iar fără parada brondoşilor căvnicarii nu simt că sărbătorile se apropie. Eu şi familia mea suntem de asemenea foarte trişti, e primul an în care suntem obligaţi să renunţăm la una dintre cele mai dragi tradiţii, pentru a ne asigura că toţi cetăţenii vor rămâne sănătoşi”, mărturiseşte Vladimir Petruţ, primarul oraşului Cavnic.

Brondoşii vor putea fi totuşi văzuţi în perechi mici pe străzi, iar edilul urmează să stabilească şi nişte reguli în acest sens. ”La noi e o ruşine să nu deschizi uşa brondoşilor. Doar anul trecut am fost colindat de peste 300 de brondoşi. Tuturor le deschidem uşa, îi poftim înăuntru şi îi servim cu ce avem. În acest an însă le voi recomanda să nu intre în casele tuturor oamenilor. Ei sunt protejaţi de costume, dar să intre în fiecare casă şi să fie serviţi cu ceva, orice, e periculos. Le voi recomanda cetăţenilor să îi primească în curţi însă să păstreze distanţa, va trebui să ne adaptăm”, a subliniat acesta.

Dacă incidenţa cazurilor de coronavirus va scădea în oraşul Cavnic va scădea în următoarele săptămâni, edilul speră să poată organiza măcar parada de final a brondoşilor, în cea de a treia zi de Crăciun. Totul depinde însă de normele legislative care vor fi în vigoare la data respectivă şi evoluţia virusului.

