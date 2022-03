Somaţie demnă de Cartea Recordurilor. O femeie din Baia Mare a fost chemată la bancă să plătească restanţa de 1 ban

O băimăreancă a fost sunată de către o firmă de recuperare de creanţe şi a fost somată să meargă la bancă pentru a-şi plăti datoria. Avea o restanţă fabuloasă de 1 ban.

„Eu nu mi-am dat seama cine m-a sunat, decât după ce am mers la bancă. Eram la rând şi m-am gândit să sun pe numărul de pe care am fost sunată cu o zi înainte, în speranţa că voi afla astfel cine m-a sunat de la bancă. Dar a răspuns un robot şi aşa am aflat că este o companie de management al creanţelor. Dar nici măcar nu au spus numele companiei”, spune Ada Crişan.

„Probabil că băncile au firme de genul acesta partenere, dar cei de acolo nici nu se mai uită ce datorii ai. Te sună că eşti dator, şi gata. Cum să te sune pentru datorie de 1 ban?”, mai spune ea, încă sub efectul şocului.

„I-am spus doamnei la telefon că pentru suma asta nu merita nici să facă un apel, dar doamna mi-a răspuns că suma nu are relevanţă. Poate fi un ban, cinci bani sau un milion de euro. Eu cred că nu se uită la sume, nu judecă. A zis că de ce nu m-am închis contul. Dar, de ce să-l închid, dacă nu vreau. Am ataşat un card de credit la acel cont. De ce să-l închid?”, mai spune ea.

Chitanţă pentru plata de 1 ban

Femeia a plătit datoria de 1 ban după ce a căutat pe la prieteni şi pe la cunoştinţe strict o monedă cu această valoare.

Până şi angajata băncii a fost nedumerită când a aflat suma de plată. „M-a întrebat: <<Pentru 1 ban aţi venit?>> I-am spus că am fost sunată de o firmă de managementul creanţelor şi că am fost anunţată că trebuie să vin să o plătesc. Şi am venit să o plătesc. Am fost curioasă dacă îmi dă chitanţă”, mai spune ea.

Angajata băncii a fost foarte politicoasă, mai spune băimăreanca. „Nu m-a luat în râs, cum aş fi făcut eu în locul ei. Cred că de aceea nu lucrez la bancă”, mai spune ea râzând şi făcând haz de întreaga situaţie.

Băimăreanca şi-a plătit datoria şi acum spune, râzând, că va putea dormi liniştită.

