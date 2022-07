Primarul din Maramureş aflat în conflict cu fermierii le dă replica acestora numindu-i „vânători de subvenţii”

În urma articolului publicat în Adevărul referitor la nemulţumirea fermierilor din comuna maramureşeană Suciu de Sus, primarul Viorel Paşca a transmis un punct de vedere oficial.

Deşi opinia lui a fost deja publicată în cadrul articolului, precum şi o reacţie a Instituţiei Prefecturii Maramureş, publicăm mai jos punctul de vedere complet al primarului comunei Suciu de Sus, Viorel Paşca.

El spune încă o dată că a procedat corect şi îi numeşte pe fermierii din comună „vânători de subvenţii”, lăsând impresia că a primi subvenţiile din agricultură ar fi ceva greşit.

Iată mai jos textul integral transmis de Primăria Suciu de Sus:

„CĂTRE ZIARUL "ADEVĂRUL"

Având în vedere solicitarea d-voastră de a dezminţi acuzaţiile unor fermieri rău intenţionaţi privind închirierea/ concesionarea păşunilor proprietate publică a comunei Suciu de Sus, va comunicăm următoarele:

Prin HCL r. 12/31.03.2022 s-au stabilit condiţile de iniţiere a procedurii de închiriere prin licitaţie publică a păşunilor din domeniul public al comunei Suciu de Sus în vederea atribuirii contractelor de închiriere a păşunilor aflate în proprietatea publică a comunei Suciu de Sus.

Conform art. 9 din OUG r. 34/2013 cu modificările şi completările ulterioare „pentru punerea în valoare a pajiştilor aflate în domeniul public al comunelor, oraşelor, respectiv al municipiilor şi pentru folosirea eficientă a acestora, unităţile administrativ-teritoriale, prin primari, în conformitate cu hotărârile consililor locale, în baza cererilor crescătorilor de animale, persoane fizice sau juridice având animalele înscrise în RNE, încheie contracte de concesiune/închiriere, în condiţiile legii, pentru suprafeţele de pajişti disponibile, proporţional cu efectivele de animale definute în exploatalie, pe o perioadă cuprinsă între 7 şi 10 ani.

Astfel potrivit Secţiunii a 4-a din OUG n. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, s-a procedat la stabilirea condiţilor de organizare a unei licitaţii publice cu respectarea principiilor prevăzute la art. 311 din Codul administrativ respectiv transparenţă - punerea la dispoziţie tuturor celor interesaţi a informaţilor referitoare la aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de concesiune de bunuri proprietate publică; b) tratamentul egal - aplicarea, într-o manieră. nediscriminatorie, de către autoritatea publică, a criteriilor de atribuire a contractului de concesiune de bunuri proprietate publică; c) proporţionalitatea - orice măsură stabilită de autoritatea publică trebuie să fie necesară şi corespunzătoare naturii contractului; d) nediscriminarea - aplicarea de către autoritatea publică a aceloraşi reguli, indiferent de naţionalitatea participanţilor la procedura de atribuire a contractului de concesiune de bunuri proprietate public, potrivit condiţilor prevăzute în acordurile şi convenţiile la care România este parte; liberă concurenţă - asigurarea de către autoritatea publică a condiţiilor pentru că orice participant la procedura de atribuire să aibă dreptul de a deveni concesionar în conditile legii, ale conventilor şi acordurilor internaţionale la care. România este parte.

Totodată potrivit art. 333 din Codul Administrativ, contractul de închiriere a unui bun proprietate publicã se încheie de către autorităţile publice sau de către titularul dreptului de administrare, după caz, cu orice persoană fizică sau juridică, română sau străină prin licitaţie publică. În ceca ce priveşte prevederea din OUG r. 34/2019 art 9 alin 7º, dreptului de preferinţă al asociaţilor patrimoniale ale membrilor colectivităţii locale, proprietari de animale înscrise în NE la concesiunea/închirierea pajiştilor permanente aflate în domeniul public/privat al comunelor, oraşelor, respectiv al municipiilor se aplică în cazul în care la licitaţie publică se prezintă doi ofertanţi cu oferte egale că şi criteriu de departajare tocmai pentru a se putea respectă astfel prevederile codului administrativ privind principiile unei licitaţii publice şi criteriul de atribuire „cel mai mare nivel al chiriei”.

Astfel prin Anunţul nr. 597/5.04.2022 s-a demarat licitaţia publică pentru cele 416,52 ha păşune eligibilă, anunţ publicat la sediul instituţiei, pe site şi în „Graiul Maramureşului”: În urmă anunţului s-au depus până la termenul limita de 28.04.2022, orele 10.00 un număr de 19 oferte însă prin Raportul procedurii de atribuire n. 791/2.05.2022, comisia de evaluare a hotărât anularea licitaţiei publice pentru nerespectarea art. 335 alin. (1) din OUG n. 57/2019, respectiv pentru nepublicarea anunţului de licitaţie în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a şi într-un cotidian de circulate naţională, anulare comunicată ofertanţilor prin Comunicarea primarului r. 799/3.05.2022.

Crescătorii de animale din comună au făcut numeroase reclamaţii şi au încercat să forţeze primăria să li se atribuie direct păşune chiar dacă această este de domeniul public şi legea impune licitaţie publică sau să se modifice hotărârea de consiliu local în sensul de a condiţiona ofertanţii să aibă domiciliu sau sediul pe rază comunei, lucru care nicăieri în legislaţie nu este prevăzut. Mai mult în iunie anul acesta s-a demarat o propunere legislativă de modificare şi completare a OUG r. 34/2013 în sensul stabilirii condiţiei de domiciliu sau sediu pe rază UAT-ului respectiv la licitaţia pentru păşuni ceea ce demonstrează că în prezent legislaţia nu permite condiţionarea la licitaţie după domiciliu sau sediu a crescătorilor de animale.

Un număr de 5 consilieri locali au iniţiat proiect de hotărâre de modificare a a proceduri de închiriere a păşunilor, respectiv a regulamentului cadru şi a caietului de sarcini privind procedura de licitaţie pentru închirierea păşunilor aflate în proprietatea publică a comunei Suciu de Sus în sensul diminuării preţului de pornire la licitaţie şi stabilirea unei condiţii de domiciliv sau sediu pe rază comunei pentru crescătorii de animale care să poată participa la licitaţie însă proiectul de hotărâre nu a fost aprobat întrucât nu a fost votat cu majoritatea cerută de lege.

Prefectul Judeţului Maramureş prin Adresa r. 3845/10.05.2022 solicită „demararea procedurilor pentru punerea în executare a prevederilor HCL nr. 12/2022 cu respectarea întocmai a legislaţiei în domeniu” ceea ce însemna că HCL nr. 12/2022 nu a fost atacată de Instituţia Prefectului - Judeţul Maramureş însă organizarea unei alte licitaţii ar putea duce la aceeaşi situaţie, respectiv la riscul de o câştigă păşunea crescători de animale din alte localităţi.

În prezent HCL nr. 12/31.03.2022 a fost atacată la Tribunalul Maramureş - Secţia a Il-a Civilă de Contencios Administrativ şi Fiscal în dos. 1732/100/2022 de către un număr de 8 crescători de animale.

Având în vedere cele de mai sus, consider că am procedat conform legii iar tot acest scandal este dispută politică, profitând de faptul că situaţia născută prin licitaţie era în defavoarea proprietarilor de animale din comună care au ofertat preţ foarte mic, contracandidaţii politici au conturat fel de fel de acuzaţii mincinoase şi insulte la adresa mea încercând să mă discrediteze pe nedrept doar pentru că sunt nevoit să respect legea. Menţionez că în prezent toţi crescătorii de animale din comună păşunează liber şi gratuit cum au păşunat dintotdeauna şi vânătorii de subvenţii APIA sunt cei nemulţumiţi de situaţie, însă prevederile OUG nr. 34/2013 are că scop paşunatul animalelor nu obţinerea de subvenţii APIA de anumite asociaţii constitute de persoane din care unele nici nu au domicilu pe raza comunei”.

