FOTO Tânără de origine turcă, furată în timp ce dormea într-un cămin studenţesc din Baia Mare. Imagini cu hoţul au fost făcute publice

Filiz este o studentă de origine turcă ce urmează cursurile la Centrul Universitar Nord Baia Mare, specializarea Calculatoare şi Tehnologia Informaţiei. Duminică noaptea, 14 iulie, un hoţ a intrat peste ea în cameră şi i-a furat telefonul mobil în timp ce dormea.

„Duminică seară am venit de la muncă şi nu am închis uşa, fiindcă aşteptam un prieten, aşa că am adormit cu ea deschisă. Pe la aproximativ ora 01.30, a intrat în cămin un necunoscut, s-a plimbat, după care a mers la etaj. Apoi s-a întors la parter, unde se află camera mea, a tras cu urechea la camera vecină, după care s-a îndepărtat. La scurt timp, s-a întors la camera mea, a intrat şi mi-a luat telefonul”, a spus Filiz.

După ce a conştientizat ce s-a întâmplat, studenta l-a anunţat pe administratorul căminului studenţesc şi i-a cerut acestuia să vizioneze împreună imaginile de pe camera de supraveghere. Mai mult, tânăra a depus o plângere la poliţie.

„Luni, 15 iulie, poliţiştii de Investigaţii Criminale au fost sesizaţi că, în noaptea de 14 spre 15 iulie, persoane necunoscute au pătruns într-una dintre camerele unui cămin studenţesc din Baia Mare şi au sustras un telefon mobil în valoare de aproximativ 1.500 de lei. În cauză, a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de furt calificat. Se continuă cercetările pentru identificarea autorilor şi recuperarea prejudiciului”, a declarat Florina Meteş, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Maramureş.

Chiar dacă în camera de cămin studenta avea şi o sumă de bani, hoţul nu a pus mâna decât pe telefonul acesteia, toată scena derulându-se în câteva secunde.

Citeşte şi

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: