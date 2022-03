Psihoza de la benzinării, dusă la extrem. Pubele şi containere uriaşe umplute cu combustibil la Arad

În fotografiile realizate miercuri seara de un şofer la o benzinărie din Pâncota şi făcute publice de aradon.ro, se vede cum o persoană aflată la volanul unui microbuz de transport marfă cu numere din Arad umple 6 pubele de gunoi de 240 de litri fiecare.

"Din imagini se vede că, doar uneori, uşile microbuzului erau apropiate pentru a încerca astfel să se ascundă, cât de cât, recipienţii în care era introdus carburantul"; scrie în publicaţia citată.

În alte fotografii se văd arădeni care alimentează recipienţi de dimensiuni mari.

Panica s-a instalat după ce preţurile la combustibil au început să crească în judeţul Bihor, la o benzinărie din municipiul Beiuş, partener Mol, fiind afişate unele de 11 lei, atât la benzină cât şi la motorină.

"Am cumpărat din depozitul de la Tileagd al Mol carburantul cu 8,6 lei litrul, în condiţiile în care eu până acum la pompă l-am vândut cu 7,6! Mi-au zis că dacă nu-mi convine să nu iau. Şi aşa am o cisternă pe care nu mi-au umplut-o! Mâine va fi şi mai scump, am înţeles că va fi 10 lei litrul", a explicat Degău.

Şoferul s-a postat în faţa pubelelor, pentru ca şoferii din spatele lui să vadă cât mai puţin din ce se întâmplă Sursa: aradon.ro

De teamă că va stârni revoltă, şoferul dubiţei a închis la un moment dat o uşă a autovehiculului Sursa aradon.ro

Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a dat asigurări miercuri seara, că preţurile nu vor creşte, precizând că nu există argumente pentru o majorare nejustificată a preţurilor combustibilului.