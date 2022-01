Cadourile pentru 1 şi 8 Martie inflamează spiritele. Apărarea unui dascăl: „Dar doctorii, că primesc pentru orice?!“

Postarea părintelui a fost preluată şi pe contul FNAP, unde au început de asemenea să curgă comentariile. Cristache spune că este de acord cu „strângerea de bani pentru nişte cadouri simbolice, flori, eşarfe, bomboane, stilouri, broşe“, însă dezaprobă total fenomenul la care s-a ajuns, cu atât mai mult cu cât încă sunt şcoli fără pază, pentru că se motivează că nu există bani.

Iată mesajul de la care a pornit discuţia, între timp zeci de părinţi, dar şi cadre didactice, intervenind:

„În fiecare an, trag un semnal de alarmă referitor la cadourile date cadrelor didactice. Ştiu, în ultimii ani s-a mai redus fenomenul, dar... tot se practică acest sport. Mesajul nu este pentru a denigra, doar pentru a trage, a mia oară, un semnal de alarmă.

Am tot spus că nu sunt Gică contra, că sunt de acord cu strângerea de bani pentru nişte cadouri simbolice, flori, eşarfe, bomboane, stilouri, broşe etc, 100, 200, 300. Nu e un capăt de ţară dacă fiecare părinte dă 10 lei.

Dar, oameni buni, să dai câte 100 de lei, este inadmisibil. Sunt şcoli, de exemplu, care nu-şi permit să dea bani pentru paza elevilor, nu au bani suficienţi din finanţarea per capita/bunuri şi servicii. Dacă reprezentatul părinţilor cere 5/10 lei lunar, pt pază, vor fi o mulţime de părinţi care ii vor sări în cap. Deci, pentru cadouri, fără număr, pentru siguranţa copiilor, mai apoi. Unde vă e capul?

Ok, sunt sigur că unele clase cumpără aceste cadouri pentru a-şi arăta recunoştinţa, pentru efortul depus de cadrul didactic. Şi, sunt 100% sigur că avem astfel de cadre, profesoare care-şi dedica tot timpul din lume pentru a se ocupa de copiii noştri.

Dar, sunt unii părinţi care vor să-şi cumpere liniştea, adică notele.

Da, este un adevăr, ştiu că o să mă înjuraţi.

Acum, o să fiu " certat" de către doamnele profesoare, o să-mi spuneţi că nu ştiţi de această acţiune, că sunteţi puse în faţa faptului împlinit. Pe bune? E o glumă! Am de an ştiţi acest lucru, spuneţi-le că nu aveţi nevoie de cadouri consistente, ci doar de un cadou simbolic, dacă vor să-şi arate recunoştinţa.

În ultimul timp, la astfel de sesizări, nu am mai dat nume şi prenume, am vorbit la general, în schimb... am pus mâna pe telefon şi am discutat cu conducerile unităţilor de învăţământ.

Acum o să vă spun că e vorba de o şcoală din Alexandria, părinţii elevilor de la o clasă de-a V-a.

Bineînţeles, am vorbit şi la ISJ, am rugat să transmită un mesaj pe grupul directorilor. Deşi se ştie această practică, la naiba... nu scăpăm de aceste mentalităţi retrograde. Mai jos, pun printurile care susţin mesajul meu“, este mesajul preşedintelui FNAP.

„Trebuie sa înceteze cultura ploconului. Eu sunt cadru didactic şi-mi iubesc toţi elevii“

Părinţii au dezvăluit în comentarii situaţii cu multe mai grave decât cea prezentată de Iulian Cristache. S-ar fi ajuns în anumite şcoli la depuneri de sume considerabile în conturi deschise pe numele anumitor cadre didactice sau oferirea de cadouri substanţiale etc.

„Dacă şi cadrele didactice ar refuza bănuţii la plic sau pe cărduleţ, atunci s-ar mai mişca ceva….. dar şi vina e jum-jum! Staţi liniştit că şi la învoiri directoarele tot aşa primesc, vrei să te învoieşti 2 zile, cotizezi!“, a comentat un membru al grupului FNAP.

„Bani pentru profesori înseamnă mituire şi discriminare. Profesorii care primesc cadouri exagerate îşi pierd respectul. Trebuie sa înceteze cultura ploconului. Eu sunt cadru didactic şi-mi iubesc toţi elevii. Mai bine, părinţii şi-ar folosi resursele pentru propriul copil“, a intervenit un alt membru al grupului cu un comentariu.

S-a ajuns în cele din urmă să se caute vinovaţii pentru astfel de practici, anumiţi părinţi fiind de părere că cei care oferă nu fac altceva decât să întreţină „fenomenul“. Deloc puţini au fost, în schimb, şi cei care îi condamnă pe profesorii care „se pretează la aşa ceva“.

„Părinţii încep, ei adună. Cum ziceţi, de obicei cei cu dare de mână şi cu interesul, de fapt, de a-şi avantaja odrasla. Poate mai sunt şi profesori care sugerează că aşteaptă cadou, dar sunt foarte-foarte puţini. Am auzit în timp despre unii care procedează aşa. Niciun respect pentru aceştia. (...) Un mărţişor simbolic, sau nişte flori, e altceva. Chiar o formă de a-ţi arăta respectul şi aprecierea. Mai mult... nu! Cu stimă pentru toţi, o profesoară“, este un alt comentariu.

„Eu nu mai dau deloc... de vreo 2 ani. Mi-am atras antipatii pe tema asta, dar nu mă doare în nici un loc de părerea lor. Am şi ieşit din grupul destinat părinţilor, pentru că pentru astfel de lucruri s-a înfiinţat. Prefer să rămân în grupul în care este şi învăţătoarea, pentru chestii strict legate de şcoală“, a explicat un alt părinte.

„Sunt de acord, dar când profesori (sic!) vor fi plătiţi şi respectaţi atunci să aveţi pretenti (sic!), deocamdată merge si aşa!🤗🤗🤗🤗🤗“, a venit în cele din urmă un comentariu care a iscat un val de indignare.

„Şi noi muncim şi orice job are avantaje şi dezavantaje şi de ziua noastră, de Sf, de mărţişor, de Paşte, de Crăciun de început şi sfârşit de concediu nu primim nimic“, a venit răspunsul.

„Dar nu ar fi mai ok dacă nu eşti bine plătit să pleci? Adică cine munceşte la privat şi nu îşi face treaba, sau nu este bine plătit, poate pleca, cine lucrează la stat pe banii cetăţeanului poate fi şi arogant şi lipsit de respect“, au venit şi alte răspunsuri în aceeaşi notă.

Şi mai multe paie pe foc a pus în cele din urmă tot un cadru didactic. „Pe bune??? Noi dacă primim o atenţie e mită? Dar doctorii, asistenţii, infirmierele că primesc PT ORICE bani în buzunar, cum se numeşte? Ne merităm soarta, nu mă mir că nu ne măresc salariile, în loc să ne preocupe salariile noastre, ne preocupă că strâng părinţii bani să cumpere o atenţie cadrului didactic o dată pe an!! Nu din cauza noastră nu sunt bani în şcoli pentru diverse lucruri, şi credeţi că dacă nu se strâng 10, 20, 50 lei, credeţi că vor fi bani în şcoală???? Trebuie atrasă atenţia până la ME!!!!!!!!🤦🏻‍♀️“ – este mesajul care a pornit critici şi mai aprige.

„Din cauza „atenţiilor“ elevii sunt trataţi diferit în defavoarea elevilor ai căror părinţi nu au cotizat“, s-au simţit obligaţi părinţii să explice, menţionând totodată că nu încurajează oferirea de „atenţii“ nici către personalul medical, doar că „acesta este un grup al părinţilor“.

„S-a ajuns până la a plăti, lunar, rata la leasing“

Contactat de „Adevărul“, preşedintele FNAP, Iulian Cristache, a explicat că de ani buni trage acest semnal de alarmă, pentru că fenomenul, deşi pare să fi slăbit în intensitate, continuă.

„Tot încerc să trag un semnal de alarmă şi din păcate nu reuşim, pentru că e o vină comună aici. Şi noi, ca părinţi, suntem vinovaţi şi trebuie să înţelegem că nu trebuie să mai facem cadourile astea substanţiale. Nu mă opun unor cadouri simbolice. Îi cumperi un stilou de la Poenari cu 500 lei, inscripţionat cu numele, cu clasa, să rămână o amintire, dar aşa, 30 de milioane (n. red. – 3.000 lei) să-i dai unei profesoare... Pentru ce? Am vorbit la Inspectorat (n. red. – IŞJ Teleorman), aici nu sunt probleme, am deschidere, dar nu poţi să stai cu ochii pe fiecare profesor. În schimb, nu ai cum să nu ştii ca director, să nu auzi, pentru că se laudă, directorii ar trebui să pună capăt acestor practici. Şi e vorba de o şcoală de aici din Alexandria, nu vorbesc de undeva de unde nu ştiu“, a explicat Cristache ce anume l-a determinat să posteze mesajul.

Preşedintele FNAP spune că în fiecare an vin semnale de peste tot din ţară, ajungându-se chiar la situaţii de neacceptat.

„A fost acum câţiva ani, în Bucureşti, o situaţie, se plătea rata la leasing, în fiecare lună părinţii puneau banii să acopere rata. Au fost discuţii atunci, dar nu mai ştiu dacă efectiv s-a dus cineva în şcoala respectivă să facă anchetă. Mai sunt şi alte şcoli, în Bucureşti, unde se strâng sume mari, la clasa pregătitoare efectiv se pun bani în plic. Sunt multe nereguli, nu se doreşte să se sancţioneze.

Noi le aducem la cunoştinţă celor din minister, ministerul transmite mai departe către inspectori. Sunt de şase ani la Federaţie, în fiecare an reapar cu treaba asta. Şi se stârnesc discuţii, probabil că unele dintre învăţătoare se vor supăra şi bineînţeles că tot eu sunt «prostul de serviciu», probabil că unele dintre ele nu vor mai primi, tot ca să întărâte părinţii împotriva mea, să zică – uite, domn’ Cristache, ce ne-ai făcut, nici măcar un buchet de flori nu vor să mai ia de la noi! - vor fi şi tertipuri din astea. Eu mi-am făcut meseria, am vorbit la inspectorat, am pus mâna pe telefon, am sunat, sper să se potolească, pentru că mai mult de atât chiar nu ştiu ce să fac“, a explicat Iulian Cristache.



