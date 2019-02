Incendiu devastator la fabrica Solina din Alba Iulia. Pagube de zeci de milioane de euro la cel mai mare producător de condimente din sud-estul Europei

UPDATE ORA 8.45 ISU Alba a transmis un mesaj de avertizare prin intermediul sistemului RO-Alert pentru anunţarea populaţiei din apropiere asupra prezenţei fumului dens rezultat din procesului de ardere. „Incendiu hală productie in mun Alba Iulia cu degajari mari de fum, norul se indreapta in directia mun Sebes, com Ciugud, com Daia Romana. Pentru asigurarea protectiei ramaneti in incinte, inchideti geamurile si nu va expuneti la fum. Respectati recomandarile pompierilor DSU-IGSU“, se arată în mesajul trimis prin RO-Alert.



Hala are o suprafaţă de 8000-10000 mp, iar arderea se manifestă generalizat. În sprijinul echipajelor de la locul evenimentului actioneaza 4 autospeciale de stingere, două autoscări de intervenţie la înălţime, descarcerarea şi un echipaj de prim-ajutor. Alte 6 autospeciale au fost dislocate în sprijin de la ISU Hunedoara, ISU Sibiu şi ISU Mures. În total sunt 11 maşini de stingere. Până în acest moment nu au fost înregistrate victime.

ŞTIREA INIŢIALĂ

Incendiul a fost anunţat în jurul orei 06:20. După o oră, pompierii se luptau încă cu flăcările care au cuprins întreaga fabrică. Martorii au auzit o serie de explozii. Nu se ştie deocamdată ce a provocat incendiul.

Flăcările au zeci de metri înălţime şi pompierii nu prea au ce să facă. Este cel mai grav incendiu petrecut vreodată în Alba Iulia. Fabrica era situată în Parcul Industrial de lângă şoseaua de Centură a municipiului Alba Iulia.

Cu ajutorul echipajelor de poliţie, din curtea fabricii au fost evacuate trei TIR-uri, care mai apoi au fost parcate pe marginea şoselei de centură a municipiului Alba Iulia, lângă calea ferată. De asemenea, un echipaj rutier a restricţionat accesul auto pe Calea Ciugudului, dinspre şoseaua de centură.

”Detaşamentul de pompieri Alba Iulia intervine cu două autospeciale şi o ambulanţă SMURD pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o societate comercială de pe Str. Calea Ciugudului municipiul Alba-Iulia” a anunţat ISU Alba.

Investitorul francez Solina a cumpărat fosta fabrică Supremia în 2017, în schimbul a peste 30 de milioane de euro. Fabrica avea peste 300 de angajaţi şi vânzări de peste 50 de milioane de euro.

Nu au fost înregistrate victime, fabrica fiind închisă la momentul producerii incendiului. Imagine fabricii Solina înainte de incendiu:

