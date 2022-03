Consilier local PSD, obligat să plătească daune de 50.000 de lei primarului PNL pe care l-a acuzat că truchează licitaţii

Hotărârea Judecătoriei Sebeş a fost pronunţată miercuri, 9 martie 2022, şi poate fi contestată cu apel în termen de 30 de zile de la comunicare.

”Admite cererea formulată de către reclamantul Primarul Municipiului Sebeş Dorin Gheorghe Nistor, în contradictoriu cu pârâtul Radu Cristian, şi, în consecinţă: Obligă pârâtul la plata către reclamant la plata sumei de 50.000 lei, cu tilul de daune morale pentru atingerile aduse dreptului reclamantului la onoare, reputaţie şi demnitate.

Obligă pârâtul la prezentarea de scuze publice şi la publicarea prezentei hotărâri, pe cheltuiala sa, în ziarul Unirea, precum şi în emisiunea Fapte şi vorbe a postului Alba Carolina TV”, se precizează în minuta hotărârii instanţei de judecată. Instanţa a acordat daune morale exact în cuantumul solicitat de primar.

Dorin Nistor a declarat, după ce a depus plângerea la instanţă, că motivul pentru care l-a dat în judecată pe consilierul PSD este faptul că acesta a declarat la un post TV şi într-un ziar local că mai multe licitaţii ar fi fost trucate de primărie. Consilierul s-a referit la licitaţii referitoare la plantarea unor flori în Sebeş, dar şi servicii de îngrijire a spaţiului verde.

”Am prezentat situaţia percepută direct de mine, pe tema derulării unor proceduri de achiziţie în condiţiile în care am constatat că bulbii şi florile erau deja plantate. Nu am de unde să ştiu dacă bulbii plantaţi sunt plantaţi de anul trecut sau acum, în condiţiile în care păreau a fi proaspăt plantaţi. S-a născut firesc întrebarea dacă bulbii şi florile s-au plantat deja, de ce se află în derulare o procedură de achiziţie? Aşadar, suspiciunea mea şi a multor cetăţeni îşi are izvorul în lipsa de transparenţă a activităţii Primăriei, iar exprimarea unei poziţii referitor la această suspiciune nu duce la formularea unor acuzaţii către o persoană fizică”, a afirmat consilierul PSD după ce a fost dat în judecată de primar.

Radu Cristian a completat că în cazul achiziţiei de servicii de cosit şi înlăturarea ierbii sălbatice şi a buruienilor de pe raza Municipiului Sebeş, nu a făcut decât să specifice faptul că mai multe persoane au sesizat că de ani de zile acelaşi operator câştigă licitaţia.





”Susţinerile mele s-au dovedit a fi reale, în condiţiile în care, văzând ofertele depuse, se poate constata că respectivul operator a fost declarat câştigător, deşi oferta de preţ a acestuia era mai mare decât a celorlalţi participanţi”, a completat consilierul.