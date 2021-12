Cele mai mari târguri de Crăciun din ţară şi-au deschis porţile... pentru cei vaccinaţi FOTO

Cu toate că pandemia de COVID-19 a întârziat decizia oficialităţilor în privinţa modului de organizare, târgurile marilor oraşe şi-au deschis, în sfârşit, porţile – majoritatea pentru cei vaccinaţi şi cu măsuri stricte de respectat.

Iaşi, oraşul celor 700 de brazi

Capitala Moldovei este pregătită de sărbătoare. Au fost zile pline pentru angajaţii Primăriei Iaşi care au amenajat centrul oraşului. Cel mai împodobit va fi şi anul acesta Bulevardul Ştefan cel Mare şi Sfânt: pe lângă tradiţionalul pom de Crăciun, s-a muncit intens la instalarea unei roţi panoramice de tip carusel. Aceasta a fost montată deja, chiar la baza bulevardului din centrul Iaşiului – va fi, fără doar şi poate, vedeta târgului. „Roata este mult aşteptată de copii. Este sigură, a mai funcţionat şi în anii trecuţi. A fost şi la Rădăuţi, nici acolo nu s-au înregistrat probleme“, declară Vasile Tiron, şef al Direcţiei Relaţii Publice din cadrul Primăriei Iaşi. Roata are o înălţime de circa 30 de metri şi o capacitate de 20 de gondole a câte patru locuri fiecare, iar o sesiune în aer durează aproximativ 15 minute. Ca în fiecare an, cei mai bucuroşi de prezenţa acestei atracţii sunt copiii.

În acest an, în Iaşi, pentru târgurile de Crăciun au fost amenajate 59 de căsuţe. Pe pietonalul Ştefan cel Mare au fost montate şi ornate 30 dintre acestea, pentru comercianţii de produse de sezon. „Ne-am gândit la organizarea unui Târg de Crăciun şi în cartierul Alexandru cel Bun. Acolo am dus 10 căsuţe ornate. În Piaţa Unirii avem altă prezentare a Târgului de Crăciun. Avem un stâlp de aproximativ 15 metri înălţime, cu multe instalaţii luminoase, iar târgul este dedesubt. În mijlocul căsuţelor avem şi un brad. De asemenea, au fost realizate 60 de traversări luminoase noi pe şufă, amplasate pe Bulevardul Independenţei, strada Sărăriei, strada Anastasie Panu şi strada Elena Doamna. Pe pietonal, pe lângă tradiţionalul brad de Crăciun dintre Mitropolie şi Primărie, vom avea un tunel luminos, cu căsuţa lui Moş Crăciun, dar şi plase luminoase“, a explicat primarul Iaşiului, Mihai Chirica.

Din caruselul montat în centrul Iaşiului, căsuţele par a fi culcuşuri pentru spiriduşii Moşului. Nu-i departe de adevăr, mai ales că mulţi dintre comercianţi fură zâmbetele trecătorilor. Vinul fiert îşi face simţită prezenţa prin mirosurile îmbietoare de scorţişoară, chiar în inima oraşului. Anul acesta, în contextul pandemiei de coronavirus, târgul este unul mai restrâns. Potrivit oficialităţilor, sunt numai comercianţi de produse tradiţionale, alimentare şi nealimentare.

Iluminatul de sărbători în Iaşi este de tip led, aprinderea beculeţelor având loc de Ziua Naţională a României. Potrivit primarului Mihai Chirica, anul acesta este folosit iluminatul de tip led, deoarece astfel de instalaţii au un consum redus de energie. Luminiţele fel de fel, care de care mai colorate, împodobesc din belşug pietonalul Ştefan cel Mare şi Sfânt. Cu haine de sărbătoare la fel de spectaculoase au fost îmbrăcate şi rondurile din Podul Roş, Podul de Piatră, Fundaţie. Municipalitatea ieşeană a cumpărat aproximativ 700 de brazi în ghivece, care sunt ornaţi şi amplasaţi în toate zonele oraşului. Brazii şi brăduţii de anul acesta sunt înzestraţi cu personalitate inedită: seamănă cu Moş Crăciun.

Şi de această dată, Orăşelul Copiilor din centrul Iaşiului îşi deschide porţile pentru cei mici. În locul ridicat cu grijă se vor putea bucura de peste 20 de piese din 13 modele – castele, căsuţe, porţi, sanie stilizată, glob-fotoliu, cutii de cadouri, trenuleţ, lumânări. Toate, bineînţeles, încadrate în amintiri digitale de către părinţi.

Incontestabila magie din Piaţa Mare a Sibiului

De 14 ani, de pe vremea când Sibiul era Capitală Culturală Europeană, Târgul de Crăciun din Piaţa Mare reprezintă unul dintre cele mai aşteptate evenimente ale anului. La fel s-a întâmplat şi de această dată, cozile imense de la intrare, la sfârşitul primei săptămâni de organizare, dovedind din plin că faima de care se bucură acţiunea este binemeritată.

Anul acesta, organizatorii s-au văzut nevoiţi să respecte condiţiile impuse de pandemie, pentru a putea oferi din nou un strop de magie vizitatorilor. Târgul s-a deschis pe 26 noiembrie şi-şi va închide porţile pe 2 ianuarie, anul viitor, desfăşurându-se zi de zi între orele 11:00-21:00. În premieră, în acest an, însă, pentru a păstra o atmosferă sigură şi o distanţare corespunzătoare, accesul vizitatorilor a fost limitat, capacitatea maximă admisă fiind de 2.500 de persoane. Accesul în perimetrul închis, pentru verificarea tuturor participanţilor, se face doar pe baza certificatului verde. În plus, pentru o siguranţă sporită, toate persoanele care lucrează la Târgul de Crăciun sunt testate săptămânal de către voluntarii Crucii Roşii.

Punctele de maximă atracţie sunt, ca de fiecare dată, roata panoramică şi patinoarul. Preţul unui bilet la roată este de 20 de lei, pentru două rotaţii care durează aproximativ cinci minute. Programul zilnic de funcţionare a acestei atracţii este acelaşi cu cel al târgului. În schimb, cei mici şi cei mari vor putea patina în fiecare zi, între orele 09:30 şi 21:00, iar cei care nu au echipament îl pot închiria de la centrul patinoarului, costul fiind de 15 lei, iar biletul de intrare tot 15 lei.

Moş Crăciun îşi dă întâlnire cu copiii, în căsuţa lui, din mijlocul acestui târg, în cadrul unor ateliere în care copiii sunt învăţaţi de spiriduşi să facă lumânări, biscuiţi, să picteze globuri sau turtă dulce. Durata unui atelier este de 40 de minute. Toate locurile destinate grupelor din şcoli şi grădiniţe au fost epuizate în mai puţin de o zi de la deschiderea sistemului de rezervări.

La standul gastronomic, un „Master Cook“ serveşte cu bunătăţi dulci şi sărate de gustat pe loc sau vin fiert aromat vizitatorii pofticioşi. Sunteţi invitaţi şi la o sesiune de shopping în numeroasele căsuţe din cadrul târgului, chiar dacă numărul acestora a fost redus cu 30% faţă de ediţiile anterioare, unde vă puteţi bucura de decoraţiuni, cadouri şi jucării.

Reacţiile celor care au vizitat deja Târgul de Crăciun de la Sibiu demonstrează încă o dată că acesta rămâne în continuare cel mai frumos loc din România: „La Sibiu, totul este minunat. Nici măcar în Innsbruck nu este aşa frumos!“, „E mult mai frumos ca în anii trecuţi!“ sau „Superb, ca de fiecare dată! De departe cel mai frumos“.

La Cluj, Căsuţa Moşului este deschisă pentru cei cuminţi şi… vaccinaţi

Târgul de Crăciun a revenit în centrul Clujului, după un an de pauză. Timp de puţin peste o lună, din 26 noiembrie şi până în 31 decembrie 2021, Piaţa Unirii din Cluj este locul în care cei mici îi pot trimite scrisori Moşului şi se pot distra alături de cei mai mari.

Din cauza situaţiei pandemice, organizatorii au luat în calcul o nouă anulare a evenimentului. Au decis, însă, în cele din urmă, să-l organizeze în condiţii speciale de siguranţă. Conform reglementărilor în vigoare, accesul în Piaţa Unirii se va face în limita a maximum 2.000 de persoane vaccinate sau trecute prin boală, pe baza certificatului verde care este scanat în zonele de acces. Singurii care sunt exceptaţi de la regulă sunt copiii sub 12 ani, care nu trebuie să prezinte certificatul verde. „E un context atipic pentru noi toţi. În 2020, din cauza pandemiei, nu am putut organiza târgul, iar anul acesta am avut de ales între a renunţa complet la târg – şi să nu aducem atmosfera de sărbătoare în centrul oraşului – sau să-l organizăm într-o versiune restrânsă, regândită astfel încât să respectăm regulile care sunt obligatorii în acest moment în ţara noastră. Am ales varianta a doua pentru că noi credem că avem nevoie mai mult decât oricând de bucurie, culoare şi de faptele bune pe care ne propunem să le realizăm la târg“, a spus Mihai Oprean, directorul Târgului de Crăciun de la Cluj.

Cozi de sute de persoane s-au format în primele zile, în condiţiile în care accesul a fost îngreunat de faptul că la porţile de acces s-a făcut un control la sânge. Programul artistic la Târgul de Crăciun cuprinde piese de teatru de păpuşi pentru copii, puse în scenă de Animart, şi poveşti la gura sobei cu Magic Puppet şi Urbannect.

Noul punct de atracţie faţă de alte ediţii a fost roata panoramică de observaţie, luată cu asalt în special de cei mici. În schimb, au dispărut patinoarul tradiţional şi scena pe care se desfăşurau concerte în această perioadă – totul pentru a respecta prevederile legale în vigoare legate de evenimentele publice, au explicat organizatorii. Tot acolo a fost amplasată şi Căsuţa lui Moş Crăciun, un loc plin de căldură şi candoare, într-o perioadă în care totul se învârteşte în jurul pandemiei. În acel loc, toţi cei mici, dornici să-i transmită mesaje Moşului sau să-i spună ce îşi doresc să primească acasă, sub brad, pot lăsa scrisori, cu speranţa că vor ajunge la Polul Nord.

De la căsuţele amplasate în piaţă, participanţii vor putea să se încălzească cu ceai sau vin fiert şi vor putea gusta tot felul de bunătăţi oferite de producătorii locali din Transilvania: ciocolată de casă, vată pe băţ, tradiţionalul cozonac secuiesc kürtőskalács, burgeri, gogoşi, produse tradiţionale din carne. În plus, vor găsi la târg decoraţiuni şi produse handmade şi de artizanat. Pe tot parcursul târgului, clujenii pot susţine şi dona pentru mai multe proiecte sociale caritabile, într-o perioadă în care faptele bune parcă sunt mai aşteptate ca oricând.

Cel mai lung târg din istoria Braşovului

Târgul de Crăciun de la Braşov va fi, în acest an, cel mai lung din istorie: 29 noiembrie – 9 ianuarie 2022. Municipalitatea a decis să pornească iluminatul de sărbători cu o zi înainte de Sfântul Andrei, astfel că şi târgul a început la aceeaşi dată.

Primăria Braşov a decis să nu anunţe ora la care se vor aprinde luminiţele din bradul amplasat în Piaţa Sfatului, pentru ca braşovenii şi turiştii să nu vină în număr prea mare în centrul oraşului. Efectul nu a fost, însă, cel aşteptat, mai ales că numărul turiştilor din Braşov şi Poiană era foarte mare, iar aprinderea beculeţelor este, de fiecare dată, o atracţie pentru toată lumea. Astfel, imediat după ora 16:00, meşteşugarii şi producătorii care au venit cu marfă la Târgul de Crăciun nu mai făceau faţă numărului mare de clienţi. Cu toate că sunt jumătate faţă de cele prezente anii trecuţi, căsuţele cu produse au fost pline – şi căutate –, mai ales cele care vindeau turtă dulce, una dintre delicatesele tradiţionale de Crăciun. „Turtă dulce vrem să luăm, pentru cei mici. Am fi vrut şi noi un pahar de vin fiert, dar nici nu e atât de frig ca în alţi ani şi nici nu găsim“, spun câteva doamne însoţite de mai mulţi copii.

Pentru că târgul este un loc aglomerat, municipalitatea a decis să nu permită comercializarea băuturilor în târgul din Piaţa Sfatului. La doar doi paşi, însă, în Piaţa Enescu şi în Piaţeta Sfântul Ioan, cei care doresc o băutură caldă se pot bucura şi de această tradiţie a sezonului rece.

Amânarea aprinderii beculeţelor de către Primărie a fost mană cerească pentru comercianţi, deoarece, în lipsa tradiţionalului concert – anulat tot din cauza restricţiilor impuse de pandemie –, mulţimea şi-a îndreptat atenţia spre căsuţele care ofereau bunătăţi sau diverse obiecte cu mai mare sau mai mică legătură cu Crăciunul. „Sunt clienţi destul de mulţi, dar aceasta este ziua în care vine cea mai multă lume. După aceea, mai vin, dar nu mai sunt atât de mulţi. Noi avem diverse ornamente de Crăciun, toate făcute manual. În fiecare an, când se apropie sărbătorile, facem ornamente cu care venim la târg“, a spus un comerciant.

În cele din urmă, instalaţia luminoasă din bradul situat în Piaţa Sfatului s-a aprins la ora 18:00, în uralele şi aplauzele mulţimii, iar atenţia s-a mutat pentru câteva clipe de la căsuţele din târg la luminiţele din brad, pentru fotografii şi filmuleţe. Nici nu se putea altfel, în faţa impozantului brad înalt de 26 de metri şi bătrân de peste 50 de ani.

Luminiţele din brad nu au fost, însă, mult timp vedeta Pieţei Sfatului, iar mulţimea şi-a îndreptat din nou privirile spre căsuţe, mai ales că vizitatorii nu au încetat să sosească în zonă chiar şi la o jumătate de oră după aprinderea instalaţiei din brad. Primăria Braşov a hotărât că toţi oamenii pot intra la târg, vaccinaţi sau nu, cu condiţia respectării distanţării sociale şi purtării măştilor.

Timişorenii serbează tradiţional: târg la Muzeul Satului

În acest an, Timişoara va avea patru târguri de Crăciun. Pe lângă cel din centrul istoric, organizat de primărie, şi cel de la Muzeul Satului Bănăţean, deschis de CJ Timiş, târguri au pregătit şi cei de la Iulius Town – unde vedeta este o roată panoramică de 30 de metri – şi Shopping City, în parcarea căruia este amenajat un patinoar de 500 de metri pătraţi, care va rămâne deschis până pe 31 ianuarie 2022.

Principalul târg de Crăciun din Timişoara este cel din centrul istoric al oraşului, organizat de Primărie începând din anul 2007, care a fost inaugurat de 1 Decembrie şi va avea porţile deschise până pe 15 ianuarie. Anul acesta, târgul vine cu multe noutăţi şi reconfigurări. Pentru prima dată, în faţa Operei a fost mutat un patinoar (care anii trecuţi funcţioana de sărbători în Piaţa Libertăţii) de 600 de metri pătraţi. Tot în premieră, anul acesta municipalitatea nu a mai cumpărat un brad adevărat, ci a ales trendul eco. Bradul artificial din Piaţa Victoriei are 12 metri şi a fost achiziţionat din Olanda.

Căsuţele au fost mutate în Piaţa Libertăţii. Din ele se pot cumpăra, ca în fiecare an, tot felul de produse, de la mâncare, dulciuri, băuturi calde, până la produse artizanale realizate de meşteri, artişti plastici, ori produse naturiste de îngrijire personală. Tot în Libertăţii a fost amplasată scena, pe care vor concerta numeroase formaţii în toată această perioadă a Sărbătorilor de iarnă. Accesul în cele mai multe zone ale Târgului de Crăciun se va face în baza certificatului verde.

Muzeul Satului Bănăţean a fost pregătit să primească haine noi, festive, pentru sărbătorile de iarnă: Parcul Crăciunului, care se întinde pe o suprafaţă de 450 de metri, se deschide sâmbătă, 4 decembrie.

Din căsuţele de lemn de pe aleea comercianţilor se vor putea cumpăra produse tradiţionale, vin fiert, delicatese culinare şi pofte dulci. Gurmanzii se vor simţi şi ei atraşi de zona de Food Court, iar în fiecare duminică, copiii se vor bucura de spectacole de teatru, ateliere de creaţie, jocuri cu eroii copilăriei şi un traseu sportiv menit să consume toată energia micilor năzdrăvani.

Pentru prima dată în istorie, Muzeul Satului Bănăţean găzduieşte şi un patinoar, amenajat de o firmă din Serbia. Timişorenii pot uita de biletele de intrare şi de grija costurilor suplimentare, deoarece patinoarul, dar şi caruselul, trenuleţul şi maşinuţele vor fi gratuite. La fel şi concertele care au loc pe scena din incinta muzeului de la Pădurea Verde. Intrarea este liberă în cadrul Parcului Crăciunului şi se face doar în baza certificatului verde, conform legislaţiei în vigoare.

Parcul Crăciunului va fi deschis (cu excepţia zilelor de luni) între orele 11.00-21.00, în perioada 4-23 decembrie 2021.