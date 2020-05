VIDEO Cum arată pătura de picnic pentru distanţare socială

Britanicul Paul Cocksedge a conceput o pătură pentru picnic care să respecte distanţarea socială.





Aceasta este rotundă, iar la picnic pot lua parte patru persoane care să respecte fidel regulile de distanţare socială. În imaginile de mai jos, aceasta a fost pusă în jurul unui copac.

Ea a fost botezată „Here Comes the Sun”, după titlul unei cunoscute piese interpretate de trupa The Beatles.