Neti Sandu, despre horoscopul noului an: „Anul 2022 vine cu o stare de empatie, ne va face mai sensibili şi mai intuitivi“ | INTERVIU EXCLUSIV

„Weekend Adevărul“: Ne-aţi putea explica dacă etichetarea unei persoane în funcţie de zodie este un mod în care putem înţelege mai bine acea persoană şi, implicit, să interacţionăm mai bine cu ea?

Neti Sandu: Dacă aflăm despre o persoană ce zodie este, noi aflăm de fapt nişte trăsături. De exemplu, dacă este Berbec aflăm că are energie, că e jovial, săritor, că trăieşte în prezent. Dar eu nu pot să aflu mai multe pentru că mie lucrurile astea mi le spune Soarele din Berbec, dar noi avem încă nouă planete aşezate în nu-ştiu-ce fel de locuri şi ca să văd acest aspect trebuie să mă uit în astrogramă.

Cât de mult credeţi că ne ajută astrologia să ne cunoaştem pe noi înşine astfel încât să ne atingem potenţialul maxim?

Astrologia te ajută să te autocunoşti, să vezi care este potenţialul, să afli, de exemplu, ce planete ai în casa serviciului, spre ce ai înclinaţie. La mijlocul cerului ai realizarea ta socială, cum arată, ce planetă e acolo, cu ce se învecinează, cu ce face aspecte bune. Poţi, într-adevăr, să afli nişte lucruri care să-ţi folosească ca nişte direcţii de orientare profesională, pentru hobby, pentru ce ai putea să faci pentru a-ţi îmbunătăţi calitatea vieţii.

Destin vs liber arbitru

Ţinând cont că multe evenimente din viaţa noastră sunt dictate de astrologie, credeţi că destinul ne alege pe noi sau noi suntem cei care ne facem propriul destin? Mai e loc de liberul arbitru?

Eu cred că noi ne creăm destinul. Noi avem nişte trăsături de la naştere, ştim cam ce am putea face, însă noi trebuie să îmbunătăţim materialul cu care am venit pe Pământ, să scăpăm de defecte. Avem la dispoziţie o viaţă să facem asta, avem liberul arbitru, nu ne obligă nimeni să facem într-un fel sau altul. Eu am observat din ciclurile acestea astrologice că există, de exemplu, un moment astral în care tu poţi să înveţi o lecţie de viaţă, să fii mai bun, să fii serios, să fii devotat într-o relaţie etc. Dar nu te obligă nimeni, planetele îţi propun. De aia se zice că „Dumnezeu îţi dă, dar nu îţi bagă în traistă“ sau „Steaua înclină, dar nu hotărăşte“. Şi-atunci, configuraţia astrală îţi propune: „Uite, tu, acum, ai putea să te maturizezi emoţional“, dar tu vrei să mai copilăreşti. Şi vine următoarea configuraţie în care o încasezi şi mai rău că nu ai făcut la 30 de ani treaba asta, şi cu cât amâni mai mult, cu atât îţi este mai greu. Liberul arbitru îţi dă voie să nu vrei să faci, dar există o taxă pentru nerespectarea regulilor.

Ce înseamnă cifra destinului şi cât de mult ne influenţează viaţa?

Cifra destinului ne spune şi ea ceva despre noi. Dacă am 8 înseamnă că sunt preocupat de bani, mă pricep la bani, am făcut o facultate care are o legătură cu economia, juridicul, spre exemplu. De asemenea, mai poate indica faptul că eu am nişte restanţe la capitolul legat de bani – să nu subestimez niciodată o adeverinţă pe care trebuie să o completez (legată de bani) sau un contract. Întotdeauna cine este sub imperiul cifrei 8 trebuie să aibă grijă la bani şi la tot ce este legat de corectitudinea faţă de altcineva.

Previziuni pentru 2022

Ce ne rezervă, în general, anul acesta care tocmai a început?

Anul acesta este împărţit în două. Jupiter, Marele Benefic, intră în zodia Peştilor şi ne va influenţa mai mult pe interior – ne va da o stare de empatie, ne va face mai sensibili, vom intui nişte lucruri, vom accesa nişte zone din interior pe care nu le accesăm prea des pentru că suntem preocupaţi de problemele zilnice. Va fi Jupiter în conjuncţie cu Neptun şi vom avea şi o stare de visare, de autohipnoză, ne vom îndrăgosti. Vom mai renunţa puţin la luciditate în favoarea visării – care este bună şi ea la un moment dat. E o hrană spirituală şi aceasta. Din mai, Jupiter va intra şi în zodia Berbecului şi vom avea o energie de început, ne vom apuca de lucruri noi, mai scăpăm de frici şi vom avea curaj. Berbecul este zodia-locomotivă şi avem curaj să începem ceva şi să-i tragem după noi şi pe ceilalţi, să începem o altă viaţă, o altă ramură de activitate.

La ce ar trebui să fim atenţi în 2022?

Sunt trei de 2 – asta înseamnă că şi faptele bune se multiplică, dar şi lucrurile negative. Să avem grijă să nu ne confruntăm cu situaţii neplăcute pe care să le repetăm la nesfârşit pentru că nu putem renunţa – poate la un defect, poate la o acţiune. Trebuie să fim atenţi să nu amplificăm lucrurile neplăcute din viaţa noastră.

Ce zodii vor avea cele mai mari schimbări în viaţă?

Probabil le vor avea Peştii şi Berbecii, dar fiecare dintre noi va avea beneficii pentru că avem Jupiter în Peşti, Jupiter în Berbec într-o anume casă astrologică şi, atunci, toată lumea va avea nişte schimbări de două feluri.

Se tot foloseşte în ultima vreme expresia „Mercur retrograd“ şi au apărut şi tot felul de glume legate de ea. Ce înseamnă, de fapt, acest lucru?

Mercur retrograd înseamnă perioadele din an (sunt trei pe an) în care Mercur se află într-o mişcare aparent retrogradă – adică el nu avansează, ci aparent retrogradează, merge puţin înapoi şi revine. Retrogradarea aceasta a lui reface lucrurile care au fost făcute greşit, ne aduce înapoi un obiect, nişte bani, o persoană – este o reglare. Dacă Mercur nu ar retrograda, noi nu am mai putea recupera nişte date, informaţii, lucruri, obiecte, oameni sau stări. Sunt două aspecte ale acestui Mercur retrograd pe care trebuie să le reţinem: se încurcă şi se descurcă nişte lucruri.